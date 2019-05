Am "Tag der offenen Gärten und Höfe" gab es in Wiesloch und Walldorf viel zu entdecken, so auch im interkulturellen Gemeinschaftsgarten Wurzelwerk. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (hds) So mancher schaute beim sonntäglichen "Tag der offenen Gärten und Höfe" auf das Smartphone, um sich über die aktuelle Wettersituation zu informieren. Allen Vorhersagen zum Trotz: Es blieb nicht nur trocken, auch die angenehmen Temperaturen lockten viele Besucher, die überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs waren, die grünen Oasen in Wiesloch und Walldorf zu besuchen. Für die beliebte Veranstaltung hatten wieder zahlreiche Privatleute sowie Vereine und Institutionen ihre "Gartenpforten" geöffnet.

Bereits am späten Morgen war reges Treiben zu beobachten. Viele hatten den Flyer, in dem die Stationen aufgeführt waren, mit dabei, um sich ihre persönliche Rundreise zusammenzustellen. Die Auswahl war groß: In Wiesloch konnte man in 17 verschiedenen Gärten, Höfen oder Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art vorbeischauen, in Walldorf waren es deren 13.

Das Fazit: Überall herrschte beste Laune, Kunst, Musik und Verköstigung bildeten vielerorts die ideale Kombination für eine gelungene Veranstaltung, zumal das Wetter hielt und auch dem abschließenden Serenadenkonzert der Musikschule Südliche Bergstraße auf dem Walldorfer Marktplatz nichts im Wege stand.