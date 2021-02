Aus verschiedenen Blickwinkeln lassen sich Sabine Mayer-Kronenberger von der Walldorfer Tanzschule und Lehrer Felix Bauer beim Tanzen filmen und geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern per Internet Tipps und Hilfestellungen. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Wiesloch. Haltung angenommen, kurzer Blickkontakt – los geht es mit einer temperamentvoll Samba. Getanzt wird allerdings nicht in der Tanzschule – die hat aufgrund des Lockdowns weiterhin geschlossen – sondern zu Hause, per Videokonferenz über das Internet.

"Wir mussten uns einfach etwas einfallen lassen", erklärt Sabine Mayer-Kronenberger, Inhaberin der Walldorfer Tanzschule. Das Tanzen wird nämlich von allen schmerzlich vermisst. Wer einmal Feuer gefangen hat, kann das Gefühl wahrscheinlich gut nachvollziehen. Aus der Taufe hob Kronenberger Anfang des Jahres Online-Tanzstunden, die den vielen Rückmeldungen zufolge allen sichtlich Spaß machen und für die ersehnte Abwechslung sorgen.

Seit November sind die Tanzschulen aufgrund des Lockdowns geschlossen, noch gibt es keine Perspektive, wann und unter welchen Corona-Auflagen sie wieder öffnen dürfen. Nichtstun kommt nicht in Frage, also wich man aufs Internet aus. "Ein wirklicher Ersatz für den normalen Tanzbetrieb ist das natürlich nicht", so Sabine Mayer-Kronenberger – dennoch sind alle immens froh, "gemeinsam-getrennt" ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Aus dem Saal der Tanzschule wird das Geschehen auf dem Parkett live übertragen, Familie Mayer-Kronenberger hat hierfür eigens eine große Leinwand aufgebaut und sich die nötige Technik besorgt.

Mit mehreren Kameras werden Tanzschritte und -figuren, die Sabine Mayer-Kronenberger mit dem Tanzlehrer Felix Bauer gemeinsam vorführt, ins Wohnzimmer der angemeldeten Personen übertragen. Die Resonanz der Tanzschülerinnen und -schüler wiederum wird per Beamer auf eine Leinwand in der Tanzschule projiziert. Mayer-Kronenbergers Mann Rolf kümmert sich um die Technik und wechselt während der Live-Übertragung die Kameraeinstellungen – mal rückt er die präzise Fußarbeit in den Fokus, mal ganze Tanzfiguren, und das sowohl von vorne als auch sogar von oben.

Man merkt sofort: Es steckt viel Herzblut dahinter. Zu Hause tanzen die Paare die Figuren und Schritte nach, während Sabine Mayer-Kronenberger und Felix Bauer die Haltung der Tanzenden korrigieren und Tipps geben. "Man soll ja nicht aus der Übung kommen", sagt Sabine Mayer-Kronenberger mit einem Augenzwinkern.

Per Internet werden ausschließlich lateinamerikanische Tänze unterrichtet: Für Standardtänze wie Walzer, Quickstep oder Foxtrott brauchen die Paare um einiges mehr Platz, als sie in der Regel zu Hause zur Verfügung haben. Die Online-Tanzstunden sind nur für Mitglieder der Tanzschule und kostenlos, allerdings können damit nicht alle Tanzgruppen abgedeckt werden.

Für Samstag hat sich Familie Mayer-Kronenberger etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto "Dine & Dance" wird ein festliches Essen mit Tanzeinlagen per Internet angeboten. "Normalerweise findet diese Veranstaltung im Harres statt", erzählt Sabine Mayer-Kronenberger: Weil das momentan nicht möglich ist, hat man umdisponiert und ein Internet-Event daraus gemacht. Das Harres-Küchenteam liefert den angemeldeten Teilnehmern das bereits vorab bestellte Abendmenü. Jeder macht sich schick und dann wird via Live-Übertragung gemeinsam gegessen und zwischen den Gängen getanzt.

Erst vor wenigen Tagen hat die Tanzschule eine erste Abschlagszahlung der Novemberhilfen des Bundes erhalten, es ist allerdings noch nicht der volle Betrag für den November. Die Verzögerung der Auszahlungen ist frustrierend und problematisch, ohne die Beiträge der freiwillig zahlenden Tanzbegeisterten würde es nicht gut für die Tanzschule aussehen.

Während bei Familie Mayer-Kronenberger die Vorbereitungen für "Dine & Dance" auf Hochtouren laufen, weht ein Hauch von Frühling durch den "Cha-Cha-Club – Dianas Tanzschule" in Wiesloch. Beim fröhlichen Kindertanz kommen verschiedene Hüte, coole Kappen oder bunte Tücher ins Spiel – kräftige Farben sind dabei ein Muss.

Inhaberin Diana-Rosa Reinig-Desch vom Cha-Cha-Club Wiesloch steckt viel Mühe in ihre Online-Angebote. Foto: A. Dorn

Auch hier laufen die Kurse übers Internet, per Videokonferenz werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeleitet und motiviert. "Wir bieten verschiedene Kurse online an", sagt Inhaberin Diana-Rosa Reinig-Desch. Einige Kurse werden live übertragen, andere können für Interessierte mit der Zugangsberechtigung als Videoclip auf der Homepage der Tanzschule jederzeit abgerufen werden.

Die Videoclips werden wöchentlich neu aufgezeichnet, viel Mühe und Enthusiasmus steckt der Cha-Cha-Club da hinein. Die Tanzschule hat vor allem Kinder im Fokus und Jugendliche, die es flippig mögen und Freude etwa an Hip-Hop oder Breakdance haben. Angeboten werden aber auch andere Online-Kurse. Die Post geht beim "Zumba"-Training ab, das sich von anderen Fitness-Angeboten durch die tänzerischen Elemente unterscheidet.

"Wir haben treue Mitglieder, die uns mit ihren Beiträgen nach wie vor unterstützen", berichtet Diana-Rosa Reinig-Desch dankbar. Das Online-Angebot ist auch hier kostenlos und ein Dankeschön an alle. Auch der Cha-Cha-Club hat bisher den Abschlag – also noch nicht einmal die volle Hilfe – für den November erst vor wenigen Tagen erhalten. Alle freuen sich natürlich, wenn es wieder vor Ort in den Tanzschulen weitergehen kann.