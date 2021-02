Von Agnieszka Dorn

Wiesloch/Walldorf. Die Einkaufstasche wechselt den Besitzer, darin befinden sich Pullover, eine passende Kette und Jeans. Seit etwa drei Wochen gibt es im Einzelhandel das sogenannte "Click & Collect": Kundinnen und Kunden dürfen zwar nicht wie gewohnt bummeln und einkaufen, aber Waren vorab bestellen und dann in den Geschäften abholen. Zuvor, seit dem Lockdown Mitte Dezember, war lediglich ein Lieferservice der Geschäfte erlaubt. Die RNZ hat sich in Modegeschäften in Wiesloch und Walldorf umgehört, wie "Click & Collect" angenommen wird.

"Zwischen 25 und 30 Prozent der bestellten Waren kommen zurück", sagt Gisela Müller, Inhaberin des in Wiesloch ansässigen Geschäfts "Jeans & Mode" – wobei das Bestellvolumen übersichtlich sei. Über ihre treue Kundschaft sei sie sehr froh. Das Geschäft habe keinen Online-Shop, weil dieser sich nicht rentiere. Über soziale Netzwerke, per E-Mail oder Telefon informiert Gisela Müller mit Fotos und Beschreibungen über Outfits wie Pullover, Jacken, Taschen, Kleider oder Schmuck.

Bestellt werden oft mehrere Kleidungsstücke zur Auswahl, von denen meistens eines oder zwei behalten werden. Das sei normal, schließlich probiere man im Geschäft auch verschiedene Kleidungsstücke an, so Gisela Müller. Die Kundinnen können im Geschäft bezahlen oder das Geld per Rechnung überweisen. Das "Click & Collect"-Modell sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so Müller, dennoch sei man froh, es anbieten zu dürfen. Ein Sprichwort falle ihr zu der momentanen Situation ein: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen." Denn nach Vorgaben der Landesregierung müssen Kundinnen und Kunden eine Abholzeit vereinbaren, um eventuelle Menschenansammlungen zu verhindern.

Sibylle Boeke hält über soziale Netzwerke und Aushänge im Laden den Kundenkontakt. Foto: agdo

Obwohl das "Panama Outdoorfashion & Shoes"-Geschäft in Wiesloch einen Online-Shop habe, bringe das Internet-Geschäft auch hier nur eine geringe Entspannung der schwierigen Lage, berichtet Inhaberin Sibylle Boeke. Das Geschäft hat ihr zufolge treue Stammkunden und ist dafür sehr dankbar. "Momentan werden Wanderschuhe bestellt", sagt Boeke: Durch den Lockdown und die geschlossenen Vereine und Fitnessstudios verlagern sich die Freizeitaktivitäten trotz des kühlen Wetters in die Natur. Die meisten Bestellungen behalten die Kunden ihren Worten nach, selten komme etwas zurück – die Bestellmenge insgesamt halte sich allerdings in Grenzen.

Seit dem ersten Lockdown, seit März vergangenen Jahres, postet die Inhaberin des Walldorfer Geschäfts "Birgit Hausen Damen Mode" auf sozialen Netzwerken jeden Tag ein kurzes Video über ein "Outfit des Tages". Die Idee ist laut Birgit Hausen der Renner und kommt bei ihren Kundinnen immens gut an. Man wartet sogar schon gespannt darauf. "Wir tun alles, um für unsere Kundinnen da zu sein", sagt Hausen.

Ideen gibt es viele: Neben dem Tagesoutfit präsentiert Hausen interessierten Kundinnen per Video-Telefonat ihr Sortiment. Eine Rücklaufquote gibt es bei den bestellten Waren nicht, wie sie berichtet, die Sachen werden behalten. An das normale Verkaufsgeschäft komme man mit "Click & Collect" allerdings bei Weitem nicht heran, so Birgit Hausen. Für den kommenden Freitag hat sie sich etwas besonderes einfallen lassen: Sie plant von ihrem Geschäft aus einen Live-Video-Verkauf in den sozialen Medien.

"Click & Collect läuft bei uns sehr schleppend", berichtet Ursula Wieland von "Trend – Kids – Women – Home" in Wiesloch. Das Geschäft hat zwar eine Webseite, aber keinen Online-Shop, weil ihr zufolge der zeitliche und finanzielle Aufwand zu groß sei. Die neusten Trends werden in sozialen Netzwerken geteilt und können telefonisch oder per E-Mail bestellt werden. Ein Aushang am Laden informiert darüber. Zudem sind die im Schaufenster präsentierten Artikel mit Nummern versehen, die man bei der Bestellung einfach nur durchgeben muss. "Wir möchten es unseren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen", so Ursula Wieland. Gerade sei die neue Frühjahrsmode für Babysachen eingetroffen. "Wir sind über alles froh, was wir verkaufen können", so Wieland.

"Bei uns kommen zwischen zehn und 20 Prozent der bestellten Waren wieder zurück", berichtet Christopher Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter des Wieslocher Schuhgeschäfts "Schuh Wolf". Das sei weniger als gedacht, so Schmidt. Eine Handvoll Kunden bestellen durchschnittlich am Tag, berichtet er. Das "Click & Collect"-Modell bringt auch für das Schuhgeschäft keine wesentliche Verbesserung, erleichtert wird die schwierige Lage aber durch den Online-Shop. Alle Geschäfte hoffen, dass sie am 15. Februar wieder regulär öffnen dürfen.