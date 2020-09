Rund um Wiesloch/Walldorf. (stoy) Nach sechs Wochen Ferien, Monaten des "Home-Schoolings" und sporadischen Präsenzunterrichts soll am kommenden Montag die Schule wieder in den Regelbetrieb gehen. Ein Überblick, wie zwei Grundschulen aus Malschenberg und Wiesloch sowie das Walldorfer Gymnasium den Schulstart organisieren.

Hygiene: "Wir haben ein Hygienekonzept nach Vorgaben der Landesregierung erarbeitet", schildert Christina Pochodzalla, Rektorin der Brunnenbergschule in Malschenberg. Die Kinder der Grundschule bekämen fest zugewiesene Tische, außerdem wird regelmäßig desinfiziert und gelüftet. Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss laut Verordnung immer eingehalten werden, ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Eine Maskenpflicht gibt es laut Verordnung nur an weiterführenden Schulen außerhalb der Unterrichtsräume, die vorgeschriebene Vermeidung von Schüleransammlungen setzt die Schillerschule in Wiesloch durch einen gestaffelten Unterrichtsbeginn um. "Zwei Klassen werden um 7.45 Uhr, zwei um 8.35 Uhr beginnen und die Kinder gehen direkt ins Klassenzimmer", so Rektor Christoph Theobald, "wir sind in der glücklichen Lage, dass wir vier Eingänge haben". Aber auch die zwei Pausen sollen auf die vier Klassenstufen verteilt werden, zudem würden Konferenzen nur in der Aula stattfinden und jeder Jahrgang von einem festen Lehrerteam betreut, so Theobald weiter. "Gestaffelter Unterricht wird bei uns nicht möglich sein", erklärt hingegen Gerald Kiefer, Schulleiter am Gymnasium Walldorf. Denn wegen der hohen Anzahl an Schülern, die mit dem Bus zur Schule kommen, wäre ein gestaffelter Beginn nicht möglich, "allein schon ein Viertel der Schülerschaft käme aus St. Leon-Rot, da sei ein unterschiedlicher Schulbeginn unrealistisch. Dafür werden die vielen Schüler am Schulzentrum in Walldorf, wozu neben dem Gymnasium auch eine Realschule gehört, räumlich entzerrt. "Auf dem Schulhof gibt es für jede Schule und Jahrgangsstufe getrennte Bereiche, außerdem gibt es getrennte Kioskstellen für die jeweiligen Schulen", so Kiefer. Und damit sich die Schüler der beiden Schulen während der Mittagspause nicht über den Weg laufen, werden die Realschüler in der sechsten, die Gymnasiasten in der siebten Stunde in die große Pause geschickt.

Risikogruppen: Sowohl die Schillerschule in Wiesloch als auch das Gymnasium in Walldorf bereiten sich darauf vor, dass Lehrer, die zu Risikogruppen gehören, zuhause bleiben müssen. Risikogruppenschüler der Schillerschule werden Aufgaben und Unterrichtsmaterialien nach Hause bekommen, betroffene Lehrer werden entweder mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen unterrichten oder Arbeitsaufträge von zuhause aus bearbeiten. Am Gymnasium Walldorf dürfen schwangere Lehrerinnen beispielsweise zuhause bleiben, das betroffene Fach würde dann online unterrichtet werden. "Ansonsten definieren es die Eltern für ihre Kinder, ob sie zu einer Risikogruppe gehören und zuhause bleiben müssen", erklärt Kiefer. Damit die betroffenen Schüler nicht benachteiligt werden, bekommen sie alle Unterrichtsmaterialien, im Notfall auch ein digitales Gerät, so der Schulleiter.

Fernlernen: Auch für das "Homeschooling" hat die Wieslocher Schillerschule ein Konzept erstellt und bietet Videokonferenzen an. "In einer Grundschule ist das aber ein bisschen schwierig", deswegen soll das Online-Angebot als zusätzliche Beratung gesehen werden. "Außerdem ersetzen wir damit den Montagskreis am Montagmorgen", erklärt Christoph Theobald. So soll es jeden Tag eine Stunde lang für die Schüler die Möglichkeit geben, das beratende Angebot in Anspruch zu nehmen. "Das geht auch telefonisch, wir sind da sehr offen", so der Wieslocher Rektor weiter. Am Gymnasium Walldorf hat man sich für viele Fälle auf das Fernlernen vorbereitet, sei es dass ein Fach nur noch online unterrichtet werden kann oder ein Schüler in Quarantäne muss. "Das Zuschalten von einzelnen Schülern in den Unterricht ist aber nicht möglich. Man weiß ja nicht, wer am anderen Ende sitzt", erklärt Gerald Kiefer und betont die Gefahr, dass dabei die Persönlichkeitsrechte eines Lehrers oder der Schüler verletzt werden könnten.