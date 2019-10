"Schüler machen Zeitung" geht in eine neue Runde: Zum Auftakt in der Sparkasse Wiesloch stellen Petra Wolff (Promedia Wolff), RNZ-Redakteur Andreas Kloé und Kai Kuntz (Sparkasse Heidelberg, Mitte von links) Schülern und Lehrern das Projekt vor. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Die Demokratiebildung soll nach dem Willen des Kultusministeriums im neuen Schuljahr wieder mehr in den Fokus rücken - "und was eignet sich besser dafür als die Tageszeitung", meinte Petra Wolff, die Chefin der Medienagentur Promedia Wolff. Gemeinsam mit Kai Kuntz, bei der Sparkasse Heidelberg zuständig für Veranstaltungen und Marketing, und RNZ-Lokalredakteur Andreas Kloé hat die Medien-Pädagogin jetzt in der Sparkasse in Wiesloch die neue Runde des Projekts "Schüler machen Zeitung" eröffnet.

Seit der Premiere im Oktober 2014 ist das von der Sparkasse Heidelberg als Sponsor, der RNZ-Lokalredaktion Wiesloch als Medienpartner und der Agentur Promedia Wolff gemeinsam betreute Unterrichtsprojekt zum Dauerläufer geworden, das inzwischen seine sechste Auflage erlebt. Diesmal nehmen sieben Schulen mit 14 Klassen und 322 Schülern teil. Die Albert-Schweitzer-Schule, die Kraichgauschule Mühlhausen und die Bertha-Benz-Realschule sind ebenso mit dabei wie die drei Gymnasien Löwenrot (St. Leon-Rot), Ottheinrich (Wiesloch) und Gymnasium Walldorf. Erstmals ist auch eine Klasse der Johann-Philipp-Bronner-Schule mit von der Partie.

Die zumeist Siebt-, Acht- und Neuntklässler werden sich nach den Herbstferien ab dem 4. November nun vier Wochen lang intensiv mit dem Thema Medien und Zeitung befassen. Als Anschauungs- und Unterrichtsmaterial dient ihnen dabei die Rhein-Neckar-Zeitung, die als regionale Tageszeitung vier Wochen lang frei Haus an die Schulen und in die Klassen geliefert wird. Warum aber ausgerechnet die Tageszeitung, wo sich die Jugendlichen heutzutage doch vorwiegend über Soziale Medien wie Instagram, WhatsApp und Facebook austauschen und informieren?

Die Medien-Pädagogin nannte einige gute Gründe für die Tageszeitung (die ja schon längst nicht mehr nur gedruckt erscheint, sondern auch im Internet und auf Facebook präsent ist): Da ist der klare Aufbau mit der Titelseite als "Schaufenster" und die thematische und inhaltliche Vielfalt, die von der Politik über Lokales und Kultur bis zum Sport reicht. Hier kann man sich tatsächlich "die Welt erblättern", wie Petra Wolff meinte.

Wer Zeitung liest, der erweitert sein Interessenspektrum und sein Allgemeinwissen, der weiß Bescheid über aktuelle Themen, kann sich eine eigene Meinung bilden und mitreden. Und ganz nebenbei können die jungen Leser auch noch ihre Lese- und Textkompetenz steigern - ein zentrales Anliegen des Unterrichtsprojekts.

Welchen Stellenwert die Tageszeitung nach wie vor hat, zeigen aktuelle Erhebungen des "Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger" (BDZV), die Petra Wolff vorstellte. Demnach halten 75 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren die Tageszeitung (noch vor Radio und Fernsehen) für "unverzichtbar", um sich eine eigene Meinung zu bilden. Medien, die nicht redaktionell arbeiten, schneiden da der Pädagogin zufolge "wesentlich schlechter ab". Sogar 87 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass die freie Presse eine wesentliche Grundlage der Demokratie ist.

In den kommenden Wochen wird es für die Schüler aber nicht nur um solch fundamentale gesellschaftspolitische Fragen gehen, sondern auch um ganz konkrete Dinge: etwa, was eine Nachricht ist, was eine Reportage und was ein Kommentar, und wie sie sich voneinander unterscheiden. Ein Redakteur der RNZ Wiesloch kommt dazu gerne in die Klassen, beantwortet Fragen und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Und all das soll nicht nur theoretisch erörtert, sondern auch ganz praktisch eingeübt werden, indem die Schüler sich selbst Themen aussuchen, über die sie schreiben möchten. Kai Kuntz, Andreas Kloé und Petra Wolff ermunterten ausdrücklich dazu. In den Worten der Medien-Pädagogin: "Traut euch zu schreiben."