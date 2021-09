Von Hans-Dieter Siegfried, Tobias Törkott und Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Ob der Wahlkreis Rhein-Neckar von drei oder vier Abgeordneten im nächsten Deutschen Bundestag vertreten wird, stand gestern zu Redaktionsschluss um 23 Uhr noch nicht endgültig fest. Die bisherigen Abgeordneten Lars Castellucci (SPD) und Jens Brandenburg (FDP) verfolgten ebenso wie der Grünen-Kandidat Jürgen Kretz den Wahlabend in Wiesloch und Walldorf. Die RNZ hat sie auf ihren Wahlpartys besucht.

> Lars Castellucci feierte auf dem Wieslocher Marktplatz, doch nach der ersten Prognose der ARD, bei der SPD und Union gleich auf lagen, wollte Jubelstimmung nicht so wirklich aufkommen. "Da müssen wir uns noch ein bisschen Mut zu klatschen", rief Castellucci seinen Anhängern zu. Und bei den ersten Darstellungen der Gewinne und Verluste: "Jetzt können wir glücklich sein." Bei der ersten Prognose um 18.44 Uhr im ZDF, nach der die SPD auf 25,8 Prozent und die Union auf 24,2 Prozent kam, konnten sich Castellucci und seine Anhänger schon deutlich mehr freuen.

Je weiter der Abend fortschritt, desto gelöster war der SPD-Bundestagsabgeordnete: "Ich bin sehr dankbar für den tollen Zuspruch und freue mich, jetzt hier im Kreis meiner Helfer zu sein." Er rechne im Gesamtergebnis damit, dass die SPD stärkste Fraktion werde. "Ab morgen gehen wir beherzt in die Sondierungsgespräche und versuchen, Olaf Scholz als Kanzler durchzusetzen", sagte Castellucci. Von Montag bis Mittwoch ist der 47-Jährige zu Fraktionssitzungen und wichtigen Gesprächen in Berlin. "Wir müssen die Koalitionsverhandlungen gut vorbereiten und ich muss in den Bereichen Innenpolitik und Migration meinen Beitrag dazu zu leisten."

Um 21.15 Uhr waren dann auch die Stimmen in Wiesloch ausgezählt, Castellucci und die SPD lagen bei Erst- und Zweitstimmen an der Spitze: "In seiner Heimatstadt vorne zu liegen, macht einen schon stolz", sagte der Abgeordnete, der dem nächsten Bundestag auf jeden Fall wieder angehören wird, da er über die Landesliste abgesichert ist. Er sei jetzt "ein bisschen platt" vom Wahlkampf, denn wegen Corona habe dieser sehr spät begonnen und anders als sonst: Statt auf Festen Präsenz zu zeigen, war Castellucci vor allem im Haustürwahlkampf aktiv.

Auch die SPD-Kreisvorsitzende und Walldorfer Stadträtin Andrea Schröder-Ritzrau war zufrieden mit dem Wahlergebnis: "Ich bin sehr froh, dass die gute Arbeit des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz Früchte getragen hat." Das Ergebnis sei ein klares und deutliches Signal zur Regierungsbildung.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg feierte im Walldorfer „Pfälzer Hof“. Foto: Helmut und Jan A. Pfeifer

> Jens Brandenburg (FDP) wollte um Viertel nach 4 Uhr am frühen Montagmorgen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf in den ICE nach Frankfurt steigen. Von dort ging es per Flieger nach Berlin. Dort trifft sich die FDP zur Fraktionssitzung. Brandenburg wird aufgrund der 14,8 Prozent (Stand 22.16 Uhr/SWR), die die FDP im Land erreichte, sehr wahrscheinlich über die Landesliste erneut in den Bundestag einziehen. Zu Beginn der ersten Prognosen und Hochrechnungen wirkte der 35-Jährige noch etwas zwiegespalten auf der Wahlparty im Pfälzer Hof in Walldorf. Im Laufe des Abends, als die Zahlen konkreter wurden, wurde Brandenburg lockerer: "Ich freue mich, das ist für uns als Freie Demokraten ein großer Erfolg. Wir haben zugelegt." Seine Zurückhaltung von zuvor lag an den noch unklaren Koalitionsoptionen. Später sprach der 35-Jährige von "klaren Gestaltungsoptionen", die die FDP nun habe. Das Ziel sei zwar gewesen, mit den Grünen auf Augenhöhe zu ziehen, "um verhandeln zu können." Dass seine Partei nun wohl hinter diesen landet, sei nicht schlimm: "Die ersten Hochrechnungen sind gute Signale." Aufgrund des schlechten Abschneidens der Linken konnte sich mancher Wahlparty-Gast ein Grinsen nicht verkneifen. Brandenburg mahnte zur Fairness und erinnerte an das Debakel der eigenen Partei 2013, als die FDP aus dem Bundestag flog. Die Linken seien damals sehr souverän mit den FDP-Politikern umgegangen. Schmähungen habe es keine gegeben: "Wir sollten auf unsere eigenen Ergebnisse achten." Brandenburg deutete die Hochrechnungen als klares Signal für eine "Regierung der Mitte" und erklärte: "Die Menschen wollen eine Veränderung."

Friso Neumann, FDP-Fraktionsvorsitzender aus Rauenberg, beglückwünschte Brandenburg: "Er hat einen engagierten und guten Wahlkampf geführt." Eine Regierungsbeteiligung der FDP sei möglich. Paula Glogowski, stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende in Walldorf, erklärte: "Wir freuen uns über die hohe Wahlbeteiligung. Hier in Walldorf gibt uns das starke Ergebnis für die FDP Rückenwind!"

Jürgen Kretz von den Grünen war im Wieslocher „Fun 4 You“ zu Gast. Foto: Helmut und Jan A. Pfeifer

> Jürgen Kretz musste warten: Ob er in den künftigen Bundestag einziehen wird, war am gestrigen Abend gegen 22.30 Uhr noch unklar: Der Kandidat der Grünen hatte sich kurz vor 18 Uhr eigentlich etwas mehr versprochen. "Schön wäre es, wenn wir das Ergebnis von 2017 auf Bundesebene verdoppeln könnten", meinte er zu Beginn der Wahlparty seiner Partei auf dem Gelände des "Fun 4 You" am Rande des Dämmelwaldes in Wiesloch. Nach der ersten Prognosen und Hochrechnungen ging dieser Wunsch zwar nicht voll umfänglich in Erfüllung, dennoch gab sich der Wieslocher zufrieden: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt."

In Wiesloch selbst, seiner Heimatstadt, kam Kretz auf 17,55 Prozent, die Grünen nach Berechnungen aus dem Rathaus der Weinstadt auf 19,48 Prozent (Stand 21.15 Uhr am Sonntag). "Ich bin erst mal zufrieden, dass unsere Themen gut angenommen wurden und wir sind – und dies ist aus meiner Sicht ein Erfolg – vorne mit dabei." Im Verlauf des Abends allerdings wurde die persönliche Situation für ihn schwieriger, zeigten doch die ersten Hochrechnungen für Grünen in Baden-Württemberg lediglich um die 18 Prozent an. "Das wird knapp für mich", musste Jürgen Kretz gegen 20.30 Uhr noch einräumen. Später am Abend änderte sich die Situation wieder. Er halte es aufgrund der Überhangmandate nicht für unwahrscheinlich, dass er in den Bundestag einziehen werde, sagte Kretz und ergänzte: "Man kann es noch nicht sagen, aber es sieht ganz gut aus."

Wegen der ungünstigen Wetterprognose war man unter ein schützendes Dach auf dem Freigelände der Freizeiteinrichtung gezogen. "Wir haben unsere Wahlparty bewusst bis Mitternacht angesetzt, um so auch alle unsere Unterstützer, die als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unterwegs waren, hier begrüßen zu können", so Kretz, der bereits um 18 Uhr eine große Schar von Sympathisanten begrüßen konnte. Er selbst war noch am Samstag auf Wahlkampfveranstaltungen unterwegs, um dann später die Wiederkehr seines Abiturs vor 20 Jahren mit den einstigen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu feiern. "Den Sonntag habe ich eher ruhig angehen lassen", berichtete er und er sei persönlich zur Stimmabgabe in das zuständige Wahllokal in der Weinstadt gegangen.

> Moritz Oppelt verlebte einen aufregenden Abend bei seiner Wahlparty in Mauer. "Ich bin total erleichtert und überglücklich, dass ich das Direktmandat aus dem Stegreif verteidigen konnte und das unter erschwerten Umständen", sagte Oppelt der RNZ. Er bedanke sich für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Für ihn geht es erst am Dienstag nach Berlin zur Landesgruppen- und Fraktionssitzungen. Am Montag hat er noch Termine im Wahlkreis.