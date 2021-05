Wiesloch/Walldorf. (hds) Wann endlich öffnen die Pforten im "Wietalbad" in Wiesloch und im "Aqwa"-Bäderpark in Walldorf – und unter welchen Voraussetzungen? Während in Walldorf bereits der Start für das Pfingstwochenende geplant ist, könnte es in Wiesloch noch bis Anfang Juni dauern, bis ins kühle Nass gesprungen werden kann. Wie Bade-Betriebsleiter Björn Erhard jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt in Wiesloch erläuterte, warte man noch auf die konkrete Verordnung, in der die Rahmenbedingungen für eine Öffnung des Bades festgelegt werden.

"Dennoch haben wir bereits im Vorfeld verschiedene Szenarien ausgearbeitet", so Erhard. Die Startvorbereitungen seien inzwischen abgeschlossen, man sei "betriebsbereit", lediglich das Wasser in den Becken müsse noch aufgeheizt werden. Allerdings räumte er ein, dass nach Bekanntgabe der Verordnung diese noch auf die lokalen Gegebenheiten angepasst werden müsse. "Wir brauchen dann noch etwa zwei Wochen, bevor die ersten Personen unser Freibad besuchen können." Also wird dies vermutlich erst Anfang Juni der Fall sein.

Um keine Zeit zu verlieren, hat sich das zuständige Team bei den Stadtwerken Wiesloch unter Leitung von Rüdiger Kleemann für einen zweigleisigen Weg entschieden: "Wir könnten einen Zwei- oder Drei-Schicht-Betrieb anbieten, dies hängt von den jeweiligen Auflagen ab", so Erhard. Im Gegensatz zum Vorjahr werde zudem an drei Tagen in der Woche "Frühschwimmen" angeboten, ebenso ein Feierabendtarif. Auch Saisonkarten wird es, im Gegensatz zu 2020, wieder geben. Die Kritik von Besucherinnen und Besuchern an den einheitlichen Preisen in Höhe von fünf Euro habe man ernst genommen und daher eine neue Preisgestaltung ausgearbeitet.

Diese sieht vor, sich an den Gebühren von 2015 zu orientieren. Dies bedeutet: Für eine Tageskarte (Erwachsene) sind dann bei drei Schichten vier Euro zu zahlen, bei nur zwei Schichten und einer längeren Verweildauer (jeweils fünf Stunden) 4,50 Euro. Die Saisonkarte wird für Erwachsene 60 Euro kosten, für Jugendliche 45 Euro (drei Schichten) und 55 Euro für die Zwei-Schicht-Variante. Im Angebot sind auch Familiensaisonkarten, die mit 60 Euro (Familie mit einem Erwachsenen) und 120 Euro (mit zwei Erwachsenen) kalkuliert sind.

"Auch die Saisonkarten-Inhaber müssen sich online registrieren", betonte Erhard. Es könne dabei vorkommen, dass jene, die eine Saisonkarte besitzen, bei einem ausgebuchten Bad an einem bestimmten Tag keinen Zutritt erhalten. Für diese Vorgehensweise werde die Haus-und Badeordnung entsprechend geändert. Sollte es zu einer Durchbuchung der Saisonkarteninhaber über die gesamte Woche kommen, aber beispielsweise wegen schlechten Wetters der Besuch ins Freibad nicht angetreten werden, könne man nach einiger Zeit aufgrund der gemachten Erfahrungen das eigentliche Besucherkontingent um etwa zehn Prozent erhöhen. Für das auf zwei Stunden begrenzte Früh- und Abendschwimmen sind 2,50 Euro zu entrichten.

Grundsätzlich müsse davon ausgegangen werden, dass es wieder massive Einschränkungen bei den Besucherzahlen gebe. "Daher auch unser Vorschlag, mit verschiedenen Schichtmodellen arbeiten zu dürfen." Für das Konzept votierten die Ausschussmitglieder einstimmig.

Wie Erhard weiter informierte, werde momentan das Online-Buchungssystem mit Bezahlfunktion eingerichtet. "Wir können derzeit noch nicht sagen, ob dies bei Eröffnung des Bades bereits vollumfänglich zur Verfügung stehen wird. So werden wir, falls notwendig, anfangs noch vor Ort kassieren und bei entsprechender Besucherfrequenz zwei Kassen öffnen", so der Betriebsleiter.

Sowohl für Wiesloch als auch für Walldorf gelten die Regelungen, beim Besuch der Bäder einen negativen Schnelltest, einen kompletten Impfnachweis, oder eine Bescheinigung über eine Genesung vorzulegen. Der Walldorfer "Aqwa"-Chef Stefan Gottschalk erklärte, man sei bestens vorbereitet, um am Pfingstsamstag loslegen zu können: "Wir bieten jeweils Vier-Stunden-Slots an, wollen anfänglich pro Stunde 130 Badegäste reinlassen, um dann auf 170 zu erhöhen." Die Preisgestaltung sei wie in 2020. "Ärgerlich ist nur, dass wir leider immer nur kurzfristig die für uns geltende Verordnung in die Hände bekommen. So müssen wir vielleicht noch Änderungen vornehmen." Dennoch ist Gottschalk mit Blick auf Pfingsten zuversichtlich. Allerdings kann, sollte es mit der Öffnung nach seinen Wünschen gehen, anfänglich das Olympiabecken noch nicht genutzt werden. "Da sind die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen."