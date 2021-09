Von Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Es war eine Verfolgungsjagd, bei der es um "Leib und Leben" ging, wie ein Polizist am Montag vor dem Heidelberger Landgericht aussagte. Was bei seinen Ausführungen eher nach einem Actionfilm klingt, war Anfang März dieses Jahres aber Realität: Ein 32-jähriger Mann aus Köln lieferte sich auf der A61 bei Hockenheim und der A6 bis zum Walldorfer Kreuz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Bei einer Geschwindigkeit zwischen 160 und 170 Kilometern pro Stunde versuchte er, das neben ihm fahrende Polizeiauto zu rammen, um einer Kontrolle zu entfliehen. Der Grund: 18 Kilogramm Amphetamin im Kofferraum, das für über 170.000 Konsumeinheiten reicht. Unter anderem wegen Einfuhr von Drogen, Beihilfe zu Drogenhandel und vorsätzlichem gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde der Angeklagte gestern zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt.

Nachdem der 32-Jährige beim Auftakt des Prozesses Ende August einen Teil seiner Taten einräumte, gab er nun auch den Rest der Tatvorwürfe zu. Allerdings äußerte er sich nicht selbst, sondern Simon Groß, einer seiner drei Verteidiger: Im Namen des Angeklagten gab er zu, dieser habe gewusst, dass sich Amphetamin im Kofferraum befand. Am ersten Verhandlungstag hatte der 32-Jährige noch gesagt, dass er keine Ahnung gehabt habe, was er da transportierte. "Über die Menge war er sich nicht 100 Prozent sicher, ihm war es aber auch egal", so Verteidiger Groß. Dass es sich aber um eine beträchtliche Menge handeln muss, habe der 32-Jährige ebenso gewusst.

Auch bei der Verfolgungsjagd sei ihm klar gewesen, wie gefährlich sein Fahrmanöver war. "Ihm war auch bewusst – und egal – dass er versucht hatte, das Polizeiauto zu rammen", erklärte der Verteidiger weiter. "Er war nicht mehr Herr seiner Sinne." Der Grund: der Einfluss des Amphetamins, das der Angeklagte noch vor seiner Fahrt konsumiert hatte. Schon beim ersten Verhandlungstag hatte die rechtsmedizinische Gutachterin Andrea Dettling beim Angeklagten eine Abhängigkeitserkrankung von mehreren Substanzen diagnostiziert. Auf der Kurierfahrt, für die der Angeklagte mindestens 850 Euro bekam, habe der 32-jährige unter einem erheblichen Drogeneinfluss gestanden. Wie bereits eine toxikologische Untersuchung und nun auch ein Zeuge bestätigten, hatte er vor der Fahrt zwei "Lines" Speed, eine Art Amphetamin, über die Nase zu sich genommen.

Mit der Lieferung Drogen im Kofferraum, die laut dem Angeklagten für eine unbekannte Adresse in St. Leon-Rot bestimmt gewesen waren, fuhr der 32-Jährige in einem Golf von der niederländischen Stadt Venlo auf der A61 in Richtung Süden. Das Amphetamin hatten ihm dort zuvor bisher unbekannte Männer gegeben. Kurz vor seinem Ziel, zwischen Speyer und Hockenheim, wurde aber die Autobahnpolizei auf ihn aufmerksam. Nach Angaben des zuständigen Polizisten habe es für diese Kontrolle keinen konkreten Grund gegeben. "Die Erkenntnis durch neun Jahre Fahndungserfahrung und mein Raster, in das der Golf gepasst hat", hätten dazu geführt, dass seine Kollegin und er dem Angeklagten hinterherfuhren.

Die Beamten forderten den 32-Jährigen demnach auf, ihnen zu folgen, und führten ihn auf die A6 in Richtung Heilbronn. Kurz bevor sie auf dem Tank- und Rastplatz Hockenheim halten wollten, beschleunigte der Angeklagte und fuhr auf dem Standstreifen davon. Und das in dem Moment, als die Beamten herausfanden, dass das Kennzeichen des Golfs geklaut worden war.

Was dann folgte, schockte die zwei Beamten und ihre weiteren vier Kollegen, die später in zwei Autos zur Verfolgungsjagd dazukamen: Der 32-Jährige fuhr – ohne Fahrerlaubnis – mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde zwischen allen Fahrzeugen hin und her, überholte von rechts, scherte kurz vor anderen Autos wieder ein und fuhr dicht auf den Polizeiwagen vor ihm auf. "Ich habe noch nie so deutlich die Augen im Rückspiegel gesehen", meinte der Polizist, der am Steuer des Autos saß. Er habe nicht einmal mehr die Motorhaube gesehen, so nah soll der Angeklagte aufgefahren sein. Letztlich versuchte der 32-Jährige, diesen Polizeiwagen zu rammen. Durch die schnelle Reaktion und Beschleunigung des Beamten konnte eine Kollision vermieden werden. Auf der Auffahrt zur A5 übersteuerte der Angeklagte schließlich, fuhr gegen die Leitplanke und blieb stehen.

"Es grenzt an ein Wunder, dass letztlich nur der Angeklagte leicht verletzt wurde", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle bei der Urteilsbegründung. Nach Ansicht der Kammer sei der Angeklagte, der in einer Entzugsklinik untergebracht werden soll, trotz Drogenkonsums auch nicht vermindert schuldfähig gewesen, wie die Verteidiger argumentiert hatten. "Der Angeklagte hat mehrere Leben aufs Spiel gesetzt: Seins, das der Polizeibeamten und vieler anderer Bürger", sagte Staatsanwältin Martina Rubik-Kreutzfeldt. "Das war für eine Vielzahl an Menschen verdammt gefährlich."