Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. Die Bilanz der Freibad-Saison in Wiesloch und Walldorf fällt ernüchternd aus. "Wir hatten ja gar keinen richtigen Sommer und nur wenige Tage, an denen viele Besucher in unser Wietalbad kommen konnten", resümierte der Leiter der Stadtwerke in Wiesloch, Rüdiger Kleemann. Etwas mehr als 60.000 Besucher fanden den Weg ins Bad. Zwar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, jedoch startete damals die Saison erst im Juli, bedingt durch die zwangsläufigen Angleichungen an die Corona-Verordnungen.

2020 waren daher nur rund 40.000 Besucher gekommen. "Fast alle haben sich vernünftig verhalten", sagte er. In diesem Jahr waren die Rahmenbedingungen laut Kleemann eigentlich optimal. "Wir konnten wieder Saisonkarten anbieten und auch unsere Hygienevorschriften wurden von den Gästen gut angenommen", betonte er. In "normalen Jahren" verzeichnet das Freibad in der Weinstadt 100.000 Badegäste oder sogar mehr. "Somit fehlen uns 2021 etwa 30 Prozent an Einnahmen und dies bei nach wie vor gleichen oder sogar höheren Unkosten", so der Leiter der Stadtwerke. Eine genaue Bilanz über den Verlust könne, nur wenige Tage nach der Schließung, derzeit noch nicht vorgelegt werden.

Ähnliche Situation im benachbarten Walldorf. Im dortigen Aqwa-Park musste der zuständige Abteilungsleiter Stefan Gottschalk ebenfalls einen ernüchternden Abschlussbericht präsentieren. "Wir hatten witterungsbedingt in diesem Jahr nur 53.000 Besucher, im Vorjahr waren es noch 90.000", informierte er. "Eine Vollauslastung konnten wir nur an ein paar wenigen Tagen verzeichnen", so Gottschalk. Auch in Walldorf ist man derzeit noch dabei, den Verlust für diese Saison zu berechnen.

Zufrieden zeigte sich Gottschalk mit der Akzeptanz der Hygienevorschriften. Diese seien von den Badegästen durchweg gut angenommen und beachtet worden. Beide Verantwortlichen hoffen für das kommende Jahr auf der einen Seite auf besseres Wetter und andererseits auf ein Vergnügen in den Freibädern ohne Corona-Auflagen.