Walldorf/Wiesloch. In Wuppertal gibt es seit über 100 Jahren eine Schwebebahn, die als attraktives öffentliches Verkehrsmittel auf einer Strecke von etwa 14 Kilometern durchs Tal der Wupper schwebt. Fern- und regionaler Bahn- und Busverkehr seien optimal an die Schwebebahnlinie angebunden.

Die FDP-Kreistagsfraktion konnte sich hiervon im letzten Jahr überzeugen. Es wird dort zudem eine Standseilbahn geplant, die Hauptbahnhof und Universität verbinden soll. Ähnliche Lösungsansätze seien auch für Nahverkehrsprobleme im Rhein-Neckar-Raum denkbar, etwa zwischen SAP-Zentrale und Bahnhof Wiesloch-Walldorf.

Dort kamen der FDP-Bundestagsabgeordnete und Verkehrspolitiker Dr. Christian Jung, FDP-Kreistagsfraktion und Lokalpolitiker zusammen. Vom DB-Bahnhof bis zum SAP-Areal könnte eine Standseilbahn mit einem Kostenaufwand erreicht werden, der deutlich unter einer Straßenbahn läge und auch in Stoßzeiten leistungsfähig wäre, so die FDP. Christian Jung will sich um entsprechende Fördermittel bemühen.

Standseilbahnlösungen sind der Kreistags-Fraktionsvorsitzenden Claudia Felden zufolge auch in Großstädten wie München und Stuttgart im Gespräch, waren schon vor drei Jahren in Mannheim in Erwägung gezogen worden, scheiterten dort aber vorerst an der Ablehnung Ludwigshafens. Diskutiert werde ebenso eine Standseil- oder Schwebebahnlösung zwischen dem Elsass und dem Europa-Park Rust und in Heidelberg zwischen Hauptbahnhof und dem Uni-Areal im Neuenheimer Feld.