Wiesloch/Walldorf. Die Lions Clubs Wiesloch und Walldorf-Astoria legen bereits zum sechsten Mal gemeinsam den Adventskalender Südliche Bergstraße auf. Uwe Dörner, Dietmar Sommer, Matthias Renschler, Jan-Eike Schumacher und Ad Hoogenberg (Präsident des Lions Clubs Walldorf) konnten Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, dem Ersten Beigeordneten der Stadt Walldorf, Otto Steinmann, und dem St. Leon-Roter Bürgermeister Dr. Alexander Eger offiziell den Kalender und das aktuelle Motiv vorstellen.

Steinmann und Eger, beide selbst Mitglieder des Walldorfer Lions Clubs, zeigten sich erfreut über das seit vielen Jahren währende karitative Engagement und wünschten für den Adventskalenderverkauf viel Erfolg. Für Dirk Elkemann als Oberbürgermeister der Stadt Wiesloch ist es "besonders erfreulich, dass die beiden Clubs aus Wiesloch und Walldorf eine gemeinsame Weihnachtsaktion auf den Weg gebracht haben, erfolgreich fortführen und vor allem, dass der Adventskalender auch die umliegenden Gemeinden mit einschließt".

Wer einen Kalender kauft, könne Gutes für andere Menschen und sich selbst tun, erläuterte Dietmar Sommer. Laut den Lions gibt es attraktive Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von über 7000 Euro zu gewinnen.

Und auch ohne einen Preis bleibe das Gefühl, geholfen und etwas Gutes getan zu haben, so Sommer weiter. Mit dem Erlös werden die Lions Menschen vor Ort etwas Gutes tun und soziale und karitative Projekte unterstützen, führte Uwe Dörner als Vorsitzender des Lions-Fördervereins weiter aus.

Der Verkauf der Kalender startet am heutigen Donnerstag. Der Adventskalender Südliche Bergstraße erscheint in einer Auflage von 4000 Stück. Interessenten können die Kalender bei verschiedenen Verkaufsständen, Praxen und Einzelhändlern in Mühlhausen, Rauenberg, St. Leon-Rot, Walldorf und Wiesloch erwerben. Die Tagesgewinne und die jeweiligen Abholstellen werden ab dem 1. Dezember täglich hier und hier veröffentlicht.