Von Agnieszka Dorn

Region Wiesloch/Walldorf. Die Klingen waren zum Kampf angesetzt, blitzschnell erfolgte die Attacke und nach einem kurzen Gefecht berührte der Degen schon den Gegner. Zum letzten Mal vor dem vierwöchigen Lockdown trainierte die Fechtabteilung der TSG Wiesloch in der Sporthalle der Gerbersruhschule. Gefochten wurde mit Schutzanzug, Maske, Degen, Handschuh und Herzblut. Die Fechter bedauern die Zwangspause im Zuge der Corona-Pandemie sehr – schließlich stärkt Sport bekanntlich das Immunsystem und trägt positiv zur eigenen Gesundheit bei. Das Training liegt auch bei anderen Vereinen der Region erst einmal auf Eis, alle hoffen, dass es im Dezember weitergeht. Einige Vereine wollen zudem einen Antrag auf Zuschuss beim Badischen Sportbund stellen.

"Der Fechtsport wird mit Distanz ausgeübt", erklärt Abteilungsleiter Martin Günther. Dennoch bekommt auch die Fechtabteilung die allgemeine Verunsicherung aufgrund der Corona-Pandemie zu spüren, fochten vor der Krise 25 Aktive, so sind es jetzt fünf weniger. Dafür seien diese zwanzig mit Feuereifer dabei. Nach dem ersten Lockdown startete das Training wieder im Mai und Juni, trainiert wurde zunächst draußen auf dem Sportplatz in den Talwiesen. Der Boden sei für das Training dort allerdings nicht optimal gewesen, so Trainer Simon Bender, da man festen Boden unter den Füßen brauche. Seit August wurde deshalb in der Halle trainiert. Die Abteilung hofft, dass die Jugendlichen, die seit einigen Monaten dabei sind, nun wegen der nächsten Zwangspause nicht abspringen.

Zudem sind viele Einnahmequellen weggefallen, wie beispielsweise der Stadtlauf und „Wein und Markt“ in Wiesloch. Foto: A. Dorn

"Wie die Coronakrise uns letztendlich treffen wird, können wir noch nicht sagen", berichtet Ann-Kathrin Bentner, Geschäftsführerin der TSG-Wiesloch. So viel stehe allerdings fest: Seit dem Ausbruch der Pandemie habe es nicht viele neue Anmeldungen, dafür aber viele Austritte gegeben. Beides ist laut Bentner normal, in den letzten Jahren habe sich aber die Waage gehalten, so die Geschäftsführerin. Zudem fiele ein großer Teil an Einnahmen vom Wieslocher Stadtlauf und von "Wein und Markt" weg. Deshalb möchte die TSG Wiesloch einen Antrag auf Fördermittel beim Badischen Sportbund stellen. Einige Abteilungen der TSG gehen nun wieder zum Online-Traning über.

Auch die Leichtathletikabteilung der SG Walldorf Astoria nutzte die letzten möglichen Trainingsstunden aus: Auf dem Sportplatz und im Wald der Astorstadt sprinteten die Sportlerinnen und Sportler eifrig, in der Halle wurden Gewichte gestemmt. Auch dabei ließen sich die Abstandsregeln gut einhalten.

Die Leichtathleten und Leichtathletinnen stehen kurz vor der Wettkampf-Saison, die Meisterschaften starten Ende Januar und gehen bis Ende Februar. Ob sie tatsächlich stattfinden werden, ist allerdings nicht sicher, geplant sind sie aber. "Dass der Lockdown kurz vor der Saison kommt, ist natürlich nicht so schön", erklärt Abteilungsleiter Dieter Heinzmann. Zwar können die Sportler zu zweit im Wald trainieren, doch das durchaus notwendige Krafttraining in der Halle fällt nun aus. Deshalb hat die Abteilung für die nächsten Wochen Trainingspläne für das Laufen im Wald erstellt, Kinder und Jugendliche sollen zudem ein Training "light" per Videokonferenz bekommen. "Die finanziellen Ausfälle halten sich noch in Grenzen, wir haben Rücklagen", berichtet der Vereinsvorsitzende Reinhard Binz. Auch die SG Walldorf Astoria kann wenig Eintritte, aber vermehrte Austritte dieses Jahr verbuchen. Am härtesten trifft das Trainingsstopp die komplette Handballabteilung, denn der Badische Handball-Verband beschloss bereits eine Woche vor dem Lockdown, den Erwachsenen- und Jugendspielbetrieb bis Ende des Jahres einzustellen.

Somit muss der Freizeit-Spielbetrieb der Handball-Spielgemeinschaft St. Leon-Rot/Reilingen (HSG) ebenfalls bis Ende dieses Jahres pausieren. Weil die dritte Bundesliga Damen aber als Profisport gilt, setzt diese (zunächst) nur bis Mitte November aus. "Finanziell können wir es noch stemmen und müssen dieses Jahr keinen Antrag auf Zuschüsse stellen", sagt Wolfgang Koch, ehemaliger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender der HSG. Ob der Verein ohne Zuschüsse nächstes Jahr noch auskomme, hänge von der künftigen Corona-Situation ab. Jedenfalls freue man sich schon sehr, wenn es sportlich wieder weiter geht, so Koch.