Noch immer ist am S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf die alte Bahnstrecke gut zu erkennen: Sie führte unter der L723 hindurch in einem Bogen über die B3 und dann wieder über die L723. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch/Dielheim. Könnte eine reaktivierte Schienenverbindung zwischen Dielheim und dem S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf, wie es sie bis 1975 gab, die Unternehmen in den Gewerbegebieten von Wiesloch und Walldorf besser anbinden und für eine Entlastung des Straßenverkehrs sorgen? Um diese Frage sollte es bei einer Potenzialuntersuchung gehen, die das Landesverkehrsministerium für 42 ehemalige Eisenbahnstrecken ausgeschrieben hatte. Weil für eine Reaktivierung aber auch ein Grundstück am S-Bahnhof nötig wäre, das für die Vermarktung vorgesehen ist, wurde die Strecke nach Dielheim gar nicht erst untersucht.

Dabei wurde 30 der 42 untersuchten Strecken ein relevantes Fahrgastpotenzial bescheinigt. Diese Strecken sollen nun in Machbarkeitsstudien weiter untersucht werden, zum Beispiel in Hinblick auf die Kosten eines Wiederaufbaus und den anschließenden Bahnbetrieb sowie das damit verbundene Verlagerungspotenzial vom Auto auf die Bahn. 75 Prozent der Kosten für diese Studien trägt das Land.

Heute dient die alte Eisenbahnbrücke in Altwiesloch – im Volksmund auch Schwarze Brücke genannt – Fahrradfahrern und Fußgängern zum Überqueren des Leimbachs. Foto: Pfeifer

Im Herbst 2018 hatte die Stadt Wiesloch über den Städtetag die Strecke nach Dielheim dem Verkehrsministerium vorgeschlagen. "Da der von der Stadt Wiesloch gemachte Vorschlag nach deren eigener Aussage nicht eine Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke, sondern stattdessen einen Neubau einer Straßenbahnstrecke verfolgte, wurde die Strecke auf Wunsch der Stadt Wiesloch aus der landesweiten Potenzialuntersuchung herausgenommen", heißt es aus dem Verkehrsministerium. "Grund dafür war, dass die Stadt Wiesloch ein Grundstück, das für die Reaktivierung auf der alten Trasse erforderlich gewesen wäre, für das Projekt Metropolpark nutzen wollte."

Bürgermeister Ludwig Sauer bestätigt dies auf RNZ-Nachfrage: "Wir wollen schließlich das Gelände baulich entwickeln, denn nur zum Parken ist es eigentlich viel zu schade", sagte Sauer über den Parkplatz am S-Bahnhof. Eine spätere Entwicklung soll aber offen gehalten werden: "Durch eine gewerbliche Entwicklung im Metropolpark soll eine Nahverkehrsnutzung nicht unmöglich gemacht werden", betont Sauer.

Denn die Trasse selbst sei noch zu großen Teilen vorhanden und gehöre der Stadt. Nur an einigen Stellen – wie zum Beispiel am neuen Quartier am Bach – gebe es Unterbrechungen: Dort wurde die Brücke abgebrochen, an anderen Stellen wurde die Trasse überbaut. "Und die Frage ist natürlich auch, was man mit dem Fahrradweg in Richtung Dielheim machen würde", sagte Sauer.

Was die Straßenbahnplanung anbelangt, blieb Sauer vage: "Es gibt keine konkrete Planung." Der Verkehrsverbund und der Landkreis prüften aber eine Aufnahme in den Nahverkehrsentwicklungsplan. "Der ist aber sehr langfristig angelegt und muss auch in den Gremien behandelt werden", so Sauer.

Die Straßenbahnplanung sei bislang immer gescheitert, weil eine parallele S-Bahn-Verbindung bestehe, berichtete Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab in einer Parteiversammlung. Aber: "Die Deutsche-Bahn-Linie ist ausgereizt. Da geht nichts mehr." Man habe immer Verstärkerzüge in den Morgen- und Abendstunden angemahnt, aber die passten nicht mehr auf die Strecke. "Das einzige, was noch möglich war, war die Traktionen zu verlängern, also einen Halbzug anzufügen", so Staab.

"Jetzt ist klar, die DB-Linie ist am Ende angekommen. Der Bedarf an schienengebundenem Nahverkehr besteht aber durchaus", erklärte Staab. Deshalb wolle man jetzt zusammen mit dem Landratsamt und dem Verkehrsverbund prüfen, "ob doch eine Möglichkeit besteht, ganz langfristig eine Straßenbahnlinie von Heidelberg kommend über Leimen, Nußloch, Wiesloch, Walldorf, eventuell Sandhausen in einem Ringschluss zu führen", berichtete Staab.