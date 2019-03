Der Koordinierungskreis im katholischen Dekanat plant schon seit Monaten die 72-Stunden-Aktion. Aktuell werben sie für die Sozialaktion, etwa mit Anhängern an Türklinken. Foto: Katholisches Jugendbüro Wiesloch

Wiesloch/Schwetzingen. (Mch) Wer in diesen Tagen durch die Gemeinden zwischen Schwetzingen und Wiesloch flaniert, stößt mitunter auf grüne Anhänger an den Klinken der Ladengeschäfte. "Wo du jetzt stehst und diesen Text liest, wird schon bald ein grandioses Sozialprojekt umgesetzt", heißt es darauf sinngemäß. Die Schilder gehören zu einer Werbeaktion des Jugendpastoralen Teams der Region Rhein-Neckar. Vom 23. bis 26. Mai findet in ganz Deutschland die 72-Stunden-Aktion statt, die größte deutsche Sozialaktion der katholischen Kirche. Weit über 100.000 Jugendliche werden sich für einen guten Zweck einsetzen und innerhalb von 72 Stunden Sozialprojekte verwirklichen.

Carina Gottwald ist Jugendreferentin im katholischen Dekanat Wiesloch: "Am heutigen 12. März sind es noch genau 72 Tage bis zum Start der 72-Stunden-Aktion", erklärt sie die Schilder. "Wir möchten die Sozialaktion bekannt machen und Sponsoren werben - jede Unterstützung ist willkommen."

Foto: Katholisches Jugendbüro Wiesloch

Und die ist auch dringend nötig: Aus dem Dekanat Wiesloch sind bisher acht Gruppen mit rund 250 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen angemeldet. Sie erfahren erst im Mai mit Beginn der 72 Stunden, welche Aufgabe sie erfüllen müssen, ob sie einen Spielplatz instandsetzen, sich der Umwelt widmen oder vielleicht einen Seniorennachmittag organisieren sollen. Dann muss es schnell gehen: Innerhalb kürzester Zeit wird eingekauft, Material herbeigeschafft oder Fachwissen abgerufen. Das aber geht nur, wenn viele Menschen bereit sind, die Aktion mit ihrem Know-how, mit Geld- oder Sachspenden zu unterstützen.

Um die Aktion zu organisieren, hat sich im Dekanat Wiesloch ein Koordinierungskreis gebildet. Schon seit Monaten plant Jugendreferentin Gottwald die 72-Stunden-Aktion zusammen mit neun jungen Erwachsenen. Die 72-Tage-Aktion läutet aktuell den Endspurt ein: "Wir suchen noch Projektideen und Unterstützung jeglicher Art für die Projektgruppen; wir sind aber auch dankbar für alles, was uns dabei hilft, das Rahmenprogramm mit Auftaktveranstaltung und Dankeschönfest für die Aktionsgruppen zu stemmen und zu finanzieren", erläutert Carina Gottwald. Dazu werden die jungen Erwachsenen des Koordinierungskreises heute auch in die Öffentlichkeit gehen. Sie informieren zum Beispiel in der Stadtgalerie Wiesloch über die Aktion und die verschiedenen Möglichkeiten, wie man dem Koordinierungskreis helfen kann.

Wer heute keinen Anhänger entdeckt und auch keinem 72-Stunden-Koordinator über den Weg läuft, kann sich online über die Sozialaktion informieren (www.72stunden.de/aktion/koordinierungskreis-wiesloch). Wer eine Aktionsgruppe, ein Projekt oder Hilfe anderer Art anmelden möchte, kann sich bei Carina Gottwald melden (0 62 22/92 90 92; mail@jubue-wiesloch.de).

Die 72-Stunden-Aktion findet nicht zum ersten Mal statt. Ihre regionalen Wurzeln reichen bis 2001 zurück. Das letzte Mal hat die Aktion im Jahr 2013 bundesweit stattgefunden. Damals beteiligten sich rund 4000 Projektgruppen und 150.000 Teilnehmer daran. "Die Jugendlichen möchten sich für andere einsetzen und die Gesellschaft gestalten", ist sich Jugendreferentin Gottwald sicher. "Die 72-Stunden-Aktion ist außerdem eine spannende Herausforderung. Das macht ihren Reiz aus."

2019 werden Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Erzbischof Stephan Burger die Schirmherrschaft in Baden-Württemberg übernehmen. Das zeigt, wie sehr sie das Engagement der jungen Leute schätzen, die sich neben Schule, Studium und Beruf ehrenamtlich dafür einsetzen, die Welt in 72 Stunden ein wenig besser zu machen.