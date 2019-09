Wiesloch/Rauenberg. (RNZ/slb) Autofahrer aus der Umgebung müssen sich auf eine Vollsperrung an der A6 einstellen:

Wer normalerweise über die Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg fährt, muss wegen Sanierungsarbeiten in den kommenden Wochen die Route ändern. Laut des Autobahnbetreibers Via6West handelt es sich jeweils um mehrere Tage.

> In Richtung Heilbronn: Zwischen Dienstag, den 17. September (00.30 Uhr) und Donnerstag, den 19. September (5 Uhr morgens) sind die Abfahrt und Auffahrt bei Wiesloch/Rauenberg gesperrt. Wer in Richtung Heilbronn unterwegs ist, muss in diesen Tagen die Umleitungen nutzen.

> In Richtung Mannheim: Auch alle Pendler auf dem Weg in die Quadratestadt sind von der Sperrung betroffen. Vom 23. September um 5 Uhr bis zum 27. September um 17 Uhr wird die Fahrbahn in dieser Richtung erneuert.

> Umleitungen: Während der Bauarbeiten können Betroffene auf die Anschlussstellen Sinsheim oder das Autobahnkreuz Walldorf ausweichen. Die Umleitungen in Richtung Sinsheim und Mannheim sind ausgeschildert.

Wer sich zu weiteren Baustellen in Baden-Württemberg informieren will, wird unter www.baustellen-bw.de fündig. Wie der Verkehr im Land aktuell aussieht, kann auch den Webcam-Bildern auf www.svz-bw.de entnehmen.