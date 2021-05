Der Bögnerweg führt in der Nähe der A 6 am Naturschutzgebiet „Landschaft am Waldangelbach“ vorbei (rechte Seite). Die Beleuchtung des Weges würde nach Behördenangaben Amphibien und Fledermäuse stören. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried und Timo Teufert

Wiesloch/Rauenberg. Schlechte Nachrichten für Fahrradfahrer zwischen Rauenberg und Wiesloch: Weder der Bögnerweg zwischen dem Rauenberger Kleintierzuchtverein und dem Wieslocher Winzerkeller, noch der zunächst als Alternative geplante Talwiesenweg zwischen dem Gewerbegebiet Hohenaspen und der Straße "Am Schwimmbad" dürfen nachts beleuchtet werden. Das teilten Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Peter Seithel in dieser Woche ihren Gemeinderäten nach einem Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde mit. Wie es weitergehen soll, wollen die Bürgermeister in den nächsten Tagen besprechen.

Der Bögnerweg ist Teil des Kreisradwegenetzes und soll – vor allem auch für die vielen Schülerinnen und Schüler, die diese Strecke als Schulweg nutzen – mit 35 LED-Leuchten ausgestattet werden. Diese Lampen sind sensorgesteuert und erreichen nur dann ihre volle Leuchtstärke, wenn der Weg auch tatsächlich genutzt wird. Ansonsten sind sie gedimmt. Wie Elkemann berichtete, seien die Beleuchtungspläne nicht auf das Wohlwollen der Unteren Naturschutzbehörde, des Amts für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises, gestoßen: "Wir hatten Gespräche mit dem Landratsamt und dort wurden wir erneut darauf verwiesen, dass der Paragraf 21 des Naturschutzgesetzes als Grundlage für die negative Entscheidung diene – und darin ist eine Beleuchtung von Radwegen ausgeschlossen", so Elkemann. Der Bögnerweg führt am Naturschutzgebiet "Landschaft am Waldangelbach" vorbei, das unmittelbar an der A 6 liegt.

Und auch der Talwiesenweg – der bislang als Alternative für den Bögnerweg genannt wurde – müsse für die Beleuchtung nach Angaben des Kreises genauer untersucht werden. "Ein dazu notwendiges Gutachten würde uns nach ersten Berechnungen mindestens 20.000 Euro kosten und dies ohne Sicherheit auf Erfolg", erklärte Elkemann. Dieses Geld wollen die beiden finanziell nicht sehr gut ausgestatten Städte deshalb nicht ohne Weiteres in die Hand nehmen.

Die Gemeinderäte von Wiesloch und Rauenberg hatten sich mehrheitlich für die Lampen am Bögnerweg entschieden, um dort speziell für alle jene, die auf dem Zweirad zur Schule in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind, ein "mehr" an Sicherheit zu bieten. Zwar seien laut Elkemann Ausnahmen möglich, diese würden aber nicht explizit benannt. "Das Argument, gerade für die radelnden Schulpendler etwas tun zu wollen, zog nicht." Im Gegenteil, es sei, so die Argumentation der Behörde, sogar mit einem höheren Aufkommen zu rechnen. "Dabei wird nicht bedacht, dass so manches Auto in der heimischen Garage bleiben würde", sagte der Wieslocher Rathauschef. Wie man erfahren habe, gelten Radfahrer eben nicht als Ausnahme. Selbst Vorschläge, die Beleuchtung den Anforderungen anzupassen, seien nicht angenommen worden. "Wir haben angeboten, die Lichtquellen nach hinten abzuschirmen und ein spezielles Blaulicht einzusetzen", so Elkemann.

"Das war ein sehr bitterer Mittag", berichtet auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel. Selbst der Hinweis auf das Förderprogramm des Landes für die Beleuchtung von Fahrradwegen habe das Umweltamt nicht zum Einlenken bewegen können. Sogar die Dimmtechnik der Lampen sei in Frage gestellt worden: "Das An- und Ausgehen des Lichts soll nach Studien schlimmer sein als permanentes Licht", so Seithel. Die Frage nach Lösungsmöglichkeiten sei abgewiegelt worden: "Wir müssen Konzepte und Gutachten vorlegen, erst dann entscheidet die Untere Naturschutzbehörde", sagte Seithel. Wahrscheinlich sei der Zeitpunkt für die Anfrage ungünstig, da es sich um ein relativ neues Gesetz handle und es noch keine Verwaltungsvorschrift und keine Rechtssprechung gebe, an der sich die Behörde orientieren könne.

Verwundert waren Elkemann und Seithel, dass bei dem Online-Gespräch das Regierungspräsidium kurzfristig abgesagt habe. "Auf der einen Seite werden Beleuchtungen für Radwege vom Land gefördert, bei einer tatsächlichen Umsetzung jedoch gibt es keine klaren Regelungen", monierte Elkemann. Sollte es mit dem Talwiesenweg doch klappen, regte der Wieslocher Gemeinderat an, über eine Alternative zur derzeitigen Situation im Rauenberger Gewerbegebiet nachzudenken. Dort würden die Radfahrer mitten im LKW-Verkehr landen.

Im Rauenberger Gemeinderat war die Empörung über das Verhalten der Unteren Naturschutzbehörde groß: "Das ist nicht mehr zum Lachen, das ist ein Skandal", sagte etwa Jürgen Bender (CDU). Gerade vor dem Hintergrund der Ganztagsschule sei die Haltung der Umweltbehörde nicht nachzuvollziehen: "Im Herbst und Winter fahren die Kinder bei Dunkelheit zur Schule und kommen bei Dunkelheit zurück", so Bender. Auch Friso Neumann (FDP) sieht es kritisch, dass "andere Dinge" offenbar wichtiger seien als die Sicherheit der Schüler. "Wir drehen uns in Deutschland im Kreis. Diese Argumentation kann man keinem Bürger erklären", sagte Christiane Hütt-Berger (SPD).

"Es ist seltsam, dass die Behörde nicht daran interessiert ist, eine Lösung zu finden", ärgerte sich auch Manuel Steidel (Grüne). Der Gemeinderat werde hier in seiner Handlungsfähigkeit beschnitten. Er forderte deshalb eine schriftliche Antwort des Umweltamtes. Die werde es vom Amt aber nicht geben: "Es wurde deutlich gemacht, dass eine abschließende Beurteilung nur nach einem Gutachten möglich ist", erklärte Bauamtsleiter Martin Hörner.