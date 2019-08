Der Countdown zum Winzerfest läuft. Derzeit finden die letzten Aufbau-Arbeiten am Weindorf im Gerbersruhpark und an den Fahrbetrieben auf dem benachbarten Festplatz statt, damit zum inoffiziellen Start am morgigen Freitag alles tipptopp ist. Der offizielle Startschuss für das Weinfest fällt dann am Samstag. Fotos: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Ein guter Gastgeber würde sagen "Es ist angerichtet" und mit diesem Anspruch treten die Schausteller auf dem Festplatz sowie die Winzer im Weindorf an. Es kann also losgehen, das Kurpfälzische Winzerfest 2019, und zwar bereits am morgigen Freitag, wenn ab 17 Uhr im Weindorf im Gerbersruhpark die Buden öffnen. Bereits eine Stunde früher werden sich die Fahrgeschäfte sowie die zahleichen Verköstigungsstände auf dem Festplatz auf den Besucheransturm einstellen.

Und gerade auf dem Festplatz war in den zurückliegenden Tagen viel los. Da wurden Kabel und Leitungen verlegt, es wurde fleißig gewerkelt, gehämmert und letzte Hand angelegt. In diesem Jahr wurde der Platz umgestaltet, denn es gibt kein Festzelt. "Wir haben alles etwas großzügiger angelegt", meinte Karen Lowinger, die gemeinsam mit ihrem Vater Willi die organisatorischen Fäden in Händen hält. In den letzten Tagen war viel zu tun, die Standplätze für die Fahrgeschäfte wurden zugeteilt, während nur ein paar Meter weiter die Helfer vom städtischen Bauhof das Weindorf aufbauten.

Überall wird letzte Hand angelegt. Schließlich soll zum Winzerfest-Start alles blitzblank sein. Fotos: Pfeifer

Obwohl der offizielle Startschuss für die zehn Tage (23. August bis 1. September) erst am Samstag mit der Eröffnung im Gerbersruhpark fällt, darf bereits am morgigen Freitag mal reingeschnuppert werden. Und gerade auf die gemütliche Atmosphäre im Weindorf freuen sich viele, denn - ein Novum - in diesem Jahr haben die Besucher Gelegenheit, gleich an zwei Wochenenden dort zu verweilen.

Gleich beim ersten Wochenende des Winzerfests dürfen sich die Gäste auf ein vielfältiges Programm freuen: Ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, diesmal in und am Autoscooter, sportliche Aktivitäten, Attraktionen auf dem Festplatz, Vorstellung der neuen Weinhoheiten am Samstag und vieles mehr.

"Wir bieten erneut so einiges für Jung und Alt an", versprechen die Lowingers. Leider erhielt man von den Betreibern der eingeplanten Achterbahn aus organisatorischen Gründen eine Absage, dennoch ist im umfangreichen Angebot für jeden etwas dabei. Sportliche Aktivitäten sind im "Action House" gefragt, auf Wunsch der Jugend wird zudem Break Dance geboten und die beliebten "Splash Ball-Wasserlaufbälle" sind ebenfalls mit von der Partie. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Deftiges vom Grill, Süßwaren, gebrannte Mandeln und Eis stehen auf den Speisekarten, "um die Ecke" im Weindorf werden zu den edlen Tropfen Flammkuchen und kleine Schmankerl angeboten.

Auf dem Festplatz kommt neben den Angeboten der Schaustellergeschäfte die Unterhaltung nicht zu kurz. Noch wurden Bänke und Tische geschleppt, um in "Lowingers Weinlaube" alles herzurichten und Platz für etwa 180 Personen zu schaffen. Denn: Dort wird in den kommenden Tagen der Unternehmerstammtisch tagen, am Mittwoch, 28. August, steht der "Kurpfälzer Abend" auf dem Programm, auch der Familientag mit halben Fahrpreisen findet an diesem Tag statt und einen Tag später spielt "Cool Breeze" beim "Volksbank Kraichgau-Abend" auf. "Dafür errichten wir an der Stirnseite des Platzes, also am Rand des Gerbersruhparks, drei kleine Zelte, eine Art Bühne für die Band", so Karen Lowinger, die besonders die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, speziell dem Team vom Bauhof, positiv hervorhob. "Es hat - mal wieder - alles bestens geklappt", lobte sie.

Trotz einiger Umstellungen und Veränderungen wegen des fehlenden Zeltes: Vieles bleibt beim Gewohnten. So wird der Toilettenwagen wieder im Eingangsbereich an der Parkstraße stehen und auch die Malteser sind mit einem kleinen Team vor Ort, um bei Notfällen sofort Erste Hilfe leisten zu können. Es ist also "angerichtet" und für das Startwochenende ist schönes Wetter angesagt. So ist es eben, wenn die Wieslocher mit ihren Gästen feiern ...