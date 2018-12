Wiesloch. (hds) Vor rund zwei Wochen hat der "Wieslocher Weihnachtszauber" auf dem Markt- und evangelischen Kirchplatz seine Buden geöffnet. Die Atmosphäre könnte heimeliger nicht sein, was bisher aber leider noch fehlt, ist ein wenig "weihnachtliches" Wetter. "Wir hatten an fünf Tagen Regen und am vergangenen Sonntag haben viele hier bereits eine Stunde vor dem offiziellen Ende zugemacht", meinte der Grillmeister an einem Stand. So war denn auch die Zwischenbilanz der Marktanbieter eher verhalten. "Klar, wir hätten uns alle besseres Wetter gewünscht", so Ute Reiß, die Selbstgebasteltes und Schmuck anbietet. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft steht die Hütte einer Crêperie. "Hier stellen sich zwar viele bei uns an und es sieht nach einem tollen Geschäft aus. Aber da wir alles frisch machen, müssen die Leute eben warten und bei Regen ziehen sie es vor, dann doch wieder wegzugehen", so Achim Stier, der seit 34 Jahren Stammgast in Wiesloch ist.

Bei den Besuchern ist der Tenor trotzdem durchweg positiv. Sich mit Freunden und Bekannten treffen, eine Kleinigkeit essen und einen Glühwein trinken - dafür bietet der Weihnachtsmarkt ideale Voraussetzungen, so die Bilanz einer kleinen RNZ-Umfrage. Uwe Döner, Vorsitzender des "Stadtmarketing", sieht es ähnlich. "Der Weihnachtsmarkt in seiner jetzigen Form hat sich endgültig bewährt." Zentral gelegen, eine überschaubare Größe, die Kombination aus Verpflegungsständen und Buden, in denen weihnachtliche Artikel angeboten werden, sowie das vielfältige Musikprogramm sind aus seiner Sicht die wichtigsten Faktoren für den Erfolg. "Und es sind nicht nur Wieslocher hier, auch aus den Umlandgemeinden kommen doch einige zu uns", ergänzte Dörner.

Insbesondere das Event-Zelt am Alten Rathaus erfreut sich großer Beliebtheit. Zum einen findet man dort Schutz vor dem Nass, zum anderen wird Musik aller Richtungen geboten. So stehen an diesem Wochenende wieder zahlreiche Live-Auftritte auf dem Programm, heute tritt die Band "Used" zwischen 17.30 und 20 Uhr auf, am Samstag lockt "Silhouette Dream" (17.30 bis 20 Uhr), am Sonntag erklingen in der Stadtkirche die Höhepunkte aus Bachs Weihnachtsoratorium und am Montag, 10. Dezember, geben die Knirpse vom Chor der Schillerschule eine Kostprobe ihres Könnens.

Beim Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel ist derzeit noch Zurückhaltung bei den Käufern zu spüren. "Bei uns geht es erst in der letzten Woche vor dem Fest so richtig los", war etwa in den Parfümerien zu hören. Dicke Winterpullis, Jacken und wärmende Schals, sonst um diese Jahreszeit in vielen Einkaufstüten zu sehen, warten oft noch in den Geschäften auf Käufer. "Aber wir haben die Hoffnung auf die richtige Witterung noch nicht aufgegeben", ist der Einzelhandel optimistisch. Die Wettervorhersage, speziell für den zweiten Teil der kommenden Woche, könnte diese Zuversicht nähren. Es wäre allen zu wünschen. Noch bis 16. Dezember kann man den "Weihnachtszauber" in Wiesloch genießen.