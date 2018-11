Wiesloch. (hds) "Wir lassen uns von dem Schmuddelwetter nicht die gute Laune verderben - der Glühwein schmeckt trotzdem": Oberbürgermeister Dirk Elkemann eröffnete am Montagabend den "Wieslocher Weihnachtszauber", der bis zum 16. Dezember auf dem Markt- und dem evangelischen Kirchplatz mit seinen Buden und vielen musikalischen Programmpunkten für die rechte Stimmung zum bevorstehenden Frohen Fest sorgen wird.

Der Nieselregen konnte auch den Kurpfälzischen Fanfarenzug nicht abhalten, den Weihnachtsmarkt stimmungsvoll zu eröffnen. Zwar waren Regenschirme die unvermeidlichen Begleiter, aber an so manchem Glühweinstand herrschte bereits reger Andrang. Nach der Eröffnung spielten "The Lovebirds" im Zelt, am Mittwoch tritt die Musikschule Südliche Bergstraße auf und am Donnerstag steht ein gemeinsames Christmas-Singen mit "Berthas Family & Friends" auf dem Programm.

Am Montagmorgen hatten bereits rund 100 Knirpse aus neun Kindergärten der Weinstadt Tannenbäume mit großer Begeisterung geschmückt. Nun bleibt die Hoffnung auf kälteres Wetter und vielleicht sogar ein paar Schneeflocken.