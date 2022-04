Wiesloch. (obit) Die Strecke für den Wieslocher Stadtlauf steht fest. Nach der coronabedingten Pause in den vergangenen beiden Jahren führt die zehn Kilometer lange Route wieder teilweise durch die Wieslocher Innenstadt. Der Start ist in der Parkstraße. Von dort führt die Läuferinnen und Läufer der Weg in Richtung MLP-Kreisel und raus auf die Felder – um den Dämmelwald herum. Danach geht es durch die Waldstraße in die Innenstadt. Etwa an der Abzweigung zur Gerbersruhstraße beginnt der zweite Fünf-Kilometer-Abschnitt. Von der Gerbersruhstraße führt der Verlauf in die Innenstadt Richtung Hauptstraße und Schwetzinger Straße. Danach geht es "hoch" zur Gerbersruhstraße und ins Stadion. Der Verlauf wurde 2019 erstmals verwendet, wie Engelbert Franz vom Marathon-Shop aus Wiesloch bestätigt. "Die Strecke bleibt bis auf eine kleine Änderung am Schluss zwischen Kilometer acht und neun unverändert."

Maximal 500 Leute dürfen an den Start gehen, beim Kinderlauf maximal 300 Nachwuchstalenten. Aktuell sind mehr als 230 Läuferinnen und Läufer angemeldet.

Weitere Infos unter www.tsg-wiesloch.org.