Wiesloch. (hds) Es war wie immer: Den großspurigen Worten folgte alsbald die Kapitulation. Beim Rathaussturm der Heerscharen der KG Blau-Weiss nebst befreundeten "Kampftruppen" musste sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann mit seiner Verteidigungsstreitmacht nach anfänglich heftigem Widerstand geschlagen geben.

Und dies, obwohl der Rathauschef als Poseidon, der Gott der Meere, auftrat. Aber auch sein furchterregender Dreizack, das wallende Haupthaar und der zottelige Bart konnten die stürmischen Angreifer nicht von ihrem Vorhaben abschrecken – am Ende wurde die weiße Fahne geschwenkt und der Rathausschlüssel übergeben.

Foto: Pfeifer

Bei herrlichem Wetter marschierten die Narren der Weinstadt mit allen Garden auf den Marktplatz, unterstützt vom Kurpfälzischen Fanfarenzug, dem Musikzug Dilsberg, dem Altwieslocher Prinzenpaar Jennifer I. und Marcel I. und dem Karnevalsclub aus Nußloch, der mit seinen furchteinflößenden "Gajemänndl" angereist war. Diese alleine ließen die Herzen der Verteidiger bereits in die Hosen rutschen.

KG-Präsident Stefan Wolter wurde in diesem Jahr von Reinhold Hirth unterstützt, der für den erkrankten Sitzungspräsidenten Patrick Reiß, seinem Nachfolger, in die Bresche gesprungen war. Beide ließen kaum eine Drohung aus, um den Willen des tapferen Teams im ersten Stock der Verwaltungshochburg zu brechen. Mit einem lautstarken "Wir holen uns den Fischkopp" wurde die angriffsfreudige Meute angestachelt.

Selbst die mutigen Ausführungen des Poseidon – "Die Meeresspiegel steigen und damit vergrößere ich mein Reich" – waren lediglich als Verzögerungstaktik anzusehen. Auch die "militärische" Ausrüstung mit süßen Wurfgeschossen konnte das sich anbahnende Unheil nur kurz verzögern, aber nicht verhindern.

Es war dann der Kurpfälzische Fanfarenzug, der zum finalen Angriff blies und der verzweifelte Ausruf des OB "Wir zittern vor niemandem" sollte sich in Kürze als Pfeifen im dunklen Walde erweisen. Flankiert von den Garden blieb Poseidon nicht anders übrig, als seine Waffe, eben jenen Dreizack, abzugeben. "Jetzt haben wir ihn im Netz", frohlockte Hirth. Damit aber nicht genug, denn die Kapitulationsbedingungen hatten es in sich. Wolter und Hirth bereitete es sichtliches Vergnügen, diese lautstark unter dem Beifall der vielen Besucher vorzutragen.

Mit Unterstützung der „Fridays for Fasching“-Aktivisten und der „Gajemänndl“ aus Nußloch hatten die blau-weißen Feldmarschälle Stefan Wolter (li.) und Reinhold Hirth beim Rathaussturm in Wiesloch am Samstag leichtes Spiel. Foto: Pfeifer

Frei nach dem Motto "Fasching for Future – wir machen mit, gehen zu Fuß und sparen Sprit" wurde flugs das Stadtzentrum während der närrischen Tage zur autofreien Zone erklärt. "Uns ist jedoch nicht ganz klar, wie sich die Herstellung und Entsorgung von Elektroautos und E-Bikes tatsächlich auf die CO2-Bilanz auswirkt – also gilt das Verbot auch für diese Fortbewegungsmittel", betonte Wolter.

Damit aber nicht genug. Alle Parkhäuser im Stadtzentrum werden vorübergehend gesperrt und die städtischen Bediensteten müssen in den kommenden Tagen mit dem Drahtesel oder auf Schusters Rappen zur Arbeit erscheinen. "Der OB geht hier ja bekanntlich schon mit gutem Beispiel voran", wurde ein Lob ausgesprochen.

Auf großen Beifall stieß eine weitere Bedingung. Nach der Philosophie "Fasching for Future, wir sind dabei, wir spare Wasser und trinke Woi" wurde die Verwaltungsspitze aufgefordert, einen städtischen Wein- und Saftkeller einzurichten. "Wir wollen damit erreichen, dass eine Notreserve für jeden Wieslocher Bürger eingelagert wird", so Wolter. Um die Ressource "Wasser" einzusparen, wird es künftig bei städtischen Veranstaltungen und Gemeinderatssitzungen nur Wein und Saft geben. Damit keine Schwierigkeiten mit der Fraktion der Grünen aufkommen, muss es sich dabei allerdings um Bioprodukte aus nachhaltigem Anbau handeln.

Das Thema "Umwelt" scheint der KG Blau-Weiss sehr am Herzen zu liegen. Denn in den Kapitulationsbedingungen ist beispielsweise aufgeführt, genutztes Konfetti und Luftschlangen im Vereinsbüro abzugeben. "Das macht Sinn, denn das Konfetti kann wieder in gebrauchsfertige Beutel gepackt und die Luftschlangen können zur nochmaligen Nutzung aufgerollt werden", unterstrich der KG-Präsident.

Foto: Pfeifer

Aber es ist nicht nur die Umwelt, die man sich auf die Fahne geschrieben hat, ein besonderes Augenmerk wird auf das traditionelle Brauchtum gerichtet. So soll am heutigen Rosenmontag überall Fasching gefeiert werden. Eine alte Tradition wollen die KGler wieder aufleben lassen: OB Elkemann und Bürgermeister Sauer sollen im kommenden Jahr in der Bütt über lokale Ereignisse humorvoll berichten.

Mit einer gehörigen Portion Ernsthaftigkeit kam die nächste Forderung daher. "Fasching for Future – Make Peace not War": Unter diesem Motto wollen die Weinstadt-Narren, dass die Stadt ein Fest der Kulturen oder einen Karneval der Nationen ins Leben rufen. "Damit können wir die kulturelle, bunte Vielfalt in der Stadt aufzeigen. Lasst uns gemeinsam feiern", forderte Stefan Wolter.

"Damit können wir leben", konstatierte Elkemann und fügte hinzu, es habe schon schlimmere Kapitulationsbedingungen gegeben. So endete der diesjährige Rathaussturm dann doch eher friedlich und einvernehmlich, der Rathausschlüssel wird beim traditionellen Heringsessen der KG Blau-Weiss am Aschermittwoch im Palatin (18 Uhr) wieder zurückgegeben. Versorgt wurden die Besucher von den Wieslocher Frauen, die an ihrem Stand Flüssiges und Herzhaftes anboten.

Bleibt abzuwarten, welche Forderungen tatsächlich umgesetzt werden ...