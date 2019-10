Von Michael Kleinjans

Wiesloch. Wer kennt das nicht: Tage, an denen man sich auf nichts freuen kann, alles erscheint grau in grau, man fühlt sich "deprimiert". Der Begriff Depression wird umgangssprachlich häufig gebraucht, um alltägliche Schwankungen unseres Befindens zu beschreiben, hat aber mit einer Depression im medizinischen Sinne nichts zu tun. Bei dieser handelt es sich um eine häufige und hinsichtlich der Schwere der Erkrankung meist unterschätzte Krankheit, die lebensbedrohlich sein kann.

Um die Öffentlichkeit für das Thema "Depression" und im Umgang mit den Betroffenen zu sensibilisieren, hat die "European Depression Association" (EDA), eine Allianz aus Experten, medizinischen Fachkräften und Organisationen aus 17 europäischen Ländern, den Europäischen Tag der Depression ins Leben gerufen. Die RNZ hat zum Thema mit Dr. Olivier Elmer, Psychologe am PZN und Vertreter des Bündnisses gegen Depression Rhein-Neckar-Süd, gesprochen.

Herr Dr. Elmer, was versteht man unter einer Depression?

Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst und erhebliches Leiden verursacht. Je nach Anzahl und Ausprägung der Symptome wird zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer Depression unterschieden. In schweren Fällen ist damit ein hohes Suizidrisiko verbunden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass in Deutschland aktuell 4,1 Millionen Menschen, das sind 5,2 Prozent der Bevölkerung, an einer Depression leiden.

Kann jeder an einer Depression erkranken?

Grundsätzlich können Menschen aller Altersgruppen, Berufe und sozialer Lagen an einer Depression erkranken. Allerdings sind Frauen sehr viel häufiger, etwa doppelt so oft wie Männer, davon betroffen. Eine Depression hat selten nur eine Ursache. Meist führt das Zusammenspiel verschiedener neurobiologischer und psychosozialer Komponenten zur Erkrankung. Man unterscheidet dabei Veranlagungen, wie eine genetische Disposition oder erlernte Verhaltensweisen, und auslösende Faktoren, zum Beispiel belastende Ereignisse oder chronischer Stress.

Wie kann eine Depression ausgelöst werden?

Oft bricht die Depression in einen bis dahin gut funktionierenden Alltag ein, kann sich aber auch allmählich einschleichen. Deshalb ist es auch nicht immer einfach, eine Depression von einer vorübergehenden Phase der Niedergeschlagenheit oder einer Lebenskrise zu unterscheiden. Zu den möglichen Auslösern einer Depression können körperliche Erkrankungen oder chronische Schmerzen genauso gehören, wie psychische Belastungen durch persönliche Schicksalsschläge, dauerhafter Stress im Privat- oder Berufsleben, Streitigkeiten und Konflikte in der Partnerschaft oder Einsamkeit.

Woran erkennt man eine Depression?

Eine Depression hat viele Gesichter. Bei jedem Betroffenen kann sich die Depression unterschiedlich äußern und nicht immer sind alle Symptome vorhanden. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien, leiden an innerer Leere. Häufig können sich Betroffene nur schwer zur Erledigung alltäglicher Aufgaben aufraffen. Sie verlieren das Interesse an Dingen, die bisher für sie von Bedeutung waren, wie beispielsweise dem Beruf oder gemeinsame Unternehmungen mit der Familie.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Mit professioneller Hilfe gibt es gute und effektive Möglichkeiten für eine erfolgreiche Behandlung. Nach Ansicht vieler Wissenschaftler ist während einer Depression der Stoffwechsel des Gehirns aus dem Gleichgewicht geraten. Antidepressiva können gerade bei schwerer Depression zu einer besseren Balance beitragen, ohne dass dabei eine Abhängigkeit entsteht oder die Persönlichkeit beeinflusst wird. In der Psychotherapie erwerben Patienten Strategien, die einen veränderten Umgang mit den eigenen Problemen ermöglichen und zur Verbesserung der Alltagsbewältigung beitragen. Die Ermutigung in Selbsthilfegruppen und die Unterstützung durch verständnisvolle Angehörige sind besonders wichtig, um die Widerstandskräfte eines Patienten zu stärken und so das Risiko eines Rückfalls zu verringern.

Wo finden Betroffene Hilfe?

Im Fall einer Erkrankung oder des Verdachts auf eine Depression sollte unbedingt ein Arzt oder Psychotherapeut aufgesucht werden. Der erste Ansprechpartner für die Diagnose und Behandlung ist in der Regel der Hausarzt, der bei Bedarf an einen Facharzt beziehungsweise einen Psychotherapeuten überweist. In Notfällen, zum Beispiel bei konkreten Suizidgedanken, sollte man sich an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter der Telefonnummer 112 wenden. Darüber hinaus gibt es Beratungsstellen und Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi). Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige bieten die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen.

Herr Dr. Elmer, vielen Dank für das Gespräch.

Info: Informationen, einen Selbsttest und Adressen rund um das Thema Depression finden Interessierte unter www.deutsche-depressionshilfe.de; das kostenfreies Info-Telefon Depression ist unter 0800/3344533 zu erreichen; Online-Erfahrungsaustausch (fachlich moderiert) gibt es hier