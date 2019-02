Wiesloch. (oé) Enge, verwinkelte Straßen und Gassen, eine dichte Bebauung mit mehrstöckigen Gebäuden, Hinterhöfe, die nur schwer zu erreichen sind - Innenstädte wie die in Wiesloch stellen Feuerwehrleute im Ernstfall vor besondere Herausforderungen. Niemand weiß das besser als Peter Hecker, seines Zeichens Gesamtkommandant der vier Feuerwehrabteilungen der Gesamtstadt und als Stadtbrandmeister im Rathaus zuständig für Feuerwehrangelegenheiten und Bevölkerungsschutz. "Wieslochs Innenstadt ist schon knackig", sagt der Fachmann mit Blick auf die Einsatzerfordernisse bei Bränden oder der Rettung von Menschen. Das gilt im Alltag, aber erst recht, wenn eines der großen Volksfeste in der Altstadt stattfindet: seien es Frühlings- und Herbstmarkt oder aber Stadtfest und "Wein und Markt".

Stadtbrandmeister Peter Hecker. Fotos: Pfeifer

Für die Sicherheitskräfte stellen nicht nur die großen Menschenmassen mit Tausenden von Besuchern eine Herausforderung dar, das gilt gerade auch für die Infrastruktur eines solchen Festes mit Buden und Ständen, Grills, Fritteusen, Gas- oder Elektroherden. Die Feuerwehr ist deshalb bei der Planung dieser Events von Anfang an mit dabei. "Wir machen für jedes Fest eine Gefährdungsbeurteilung und lassen uns die Pläne vorlegen, wo Buden und potenzielle Hindernisse stehen", erläutert der Stadtbrandmeister.

Erste Treffen mit den Fachbehörden des Rathauses, der Polizei und anderen Sicherheits-Organisationen finden Hecker zufolge bereits Wochen vor dem eigentlichen Termin statt, gemeinsam unternimmt man Ortsbegehungen und am Ende findet eine Abnahme statt, bei der alle Standbetreiber nachweisen müssen, dass die von ihnen eingesetzten Geräte ordnungsgemäß funktionieren.

Oberste Priorität hat dabei vor allem eines: die Zufahrten und Rettungswege müssen im Ernstfall für die Einsatzfahrzeuge und Rettungskräfte frei sein. Gleiches gilt für die Hydranten, ober- wie unterirdisch. Gerade bei großen Volksfesten wie dem Stadtfest und "Wein und Markt" trifft die Feuerwehr obendrein zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. So zeigen große Fahnen und besondere Hinweisschilder die Fluchtwege an, außerdem sind seit einigen Jahren an drei strategisch wichtigen Stellen Löschcontainer platziert, die den Hydrantenplan enthalten sowie technisches Gerät für die Wasserentnahme und auch kleine Löschgeräte für die allererste Brandbekämpfung. "Jeder Feuerwehrmann in der Stadt kann darauf zugreifen", sagt Peter Hecker.

Der Einsatz der Drehleiter in der engen Innenstadt Wieslochs (hier das Rathaus) wurde bei der jüngsten Jahreshauptübung der Feuerwehr ausgiebig geprobt. Archiv-Foto: Pfeifer

Bei "Wein und Markt" steht zudem im Feuerwehrhaus eine Brandsicherheitswache als "schnelle Eingreiftruppe" parat. Zum Glück kam es während der großen Innenstadtfeste bislang nur zu kleineren Zwischenfällen (einer Verpuffung mit großer Stichflamme und einem Zimmerbrand in einem Dachstuhl). Doch die Feuerwehr ist Peter Hecker zufolge für alle Eventualitäten gerüstet.

Das gilt auch für den Rest des Jahres. Wobei eines das "A und O" für potenzielle Einsätze in der Innenstadt bleibt: die Erreichbarkeit des möglichen Einsatzortes. "Zwar mutet man Feuerwehrleuten durchaus zu, dass sie ihre Gerätschaften über eine gewisse Distanz tragen können", sagt Peter Hecker. Bei mehrstöckigen Gebäuden kommt man mit Trageleitern aber nicht unbedingt weit, wie er einschränkt. Hier ist dann die Drehleiter unersetzbar. Deren Bedienungsmannschaft wie auch die Besatzungen der anderen Einsatzfahrzeuge machen deshalb immer wieder Anfahrtsproben und trainieren das Manövrieren der Fahrzeuge auf engstem Raum. Das ist Hecker zufolge umso wichtiger, als es sich in Wiesloch um ehrenamtliche Feuerwehrleute handelt, die all das ja in ihrer Freizeit machen und somit die Pflichtaufgabe der Stadt erfüllen.

Die Mühe wäre aber vergeblich, wenn am Ende ein Hindernis den Weg zum Einsatzort versperrte - ein falsch geparktes Auto zum Beispiel. "Der Gemeindevollzugsdienst ist deshalb angewiesen, penibel darauf zu achten, dass die Innenstadt nicht mit Autos zugestellt ist", betont der Stadtbrandmeister. Notfalls muss auch abgeschleppt werden. Das ist keine Schikane, wie Peter Hecker unterstreicht, sondern unbedingt notwendig, um die Bewegungsflächen für die Feuerwehr freizuhalten. Denn im Ernstfall geht es hier "um Sekunden und um Menschenleben".