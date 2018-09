Am kommenden Wochenende ist in Wiesloch wieder Herbstmarkt. Über 100 Stände bieten ihre Waren an. Die Geschäfte haben auch am Sonntag geöffnet. Archiv-Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Die ersten Stürme zogen bereits über das Land, jetzt folgt der traditionelle Herbstmarkt in der Weinstadt, hoffentlich etwas ruhiger, zumindest was den Wind betrifft. Am kommenden Wochenende, 29. und 30. September, steht die Innenstadt wieder ganz im Zeichen von Unterhaltung und der Möglichkeit, an rund 100 Ständen einzukaufen.

Am verkaufsoffenen Sonntag bieten zudem die Geschäfte der Innenstadt in der Zeit von 13 bis 18 Uhr den Besuchern die Gelegenheit zum Einkauf. Die Stände der Händler sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

"Die Wieslocher Fußgängerzone verwandelt sich für die Besucher in eine bunte Marktmeile mit einigen Highlights", versprechen Uwe Dörner und Organisator Michael Maier vom Verein "Stadtmarketing". Gerade zum jetzigen Zeitpunkt sei es wichtig, Wiesloch als liebenswerte Einkaufsstadt zu präsentieren.

"Es wird derzeit viel gebaut und so wird alsbald wieder ein abgerundetes Bild im innerstädtischen Bereich entstehen", meinte Dörner bei der Vorstellung des Programms im Rathaus. Die Einzelhändler und Gastronomen würden gleichermaßen profitieren, vor allem am Sonntag. "Wir möchten dieses Event nutzen, um für Wiesloch nachhaltig Werbung zu machen und uns als attraktive Einkaufs- und Genussstadt zu präsentieren", beschreibt Maier die Intention der Organisatoren.

Den Besuchern werden die Parkplätze in der Innenstadt an beiden Tagen kostenlos angeboten, allerdings ist die Rathaustiefgarage wegen der dortigen Renovierungsarbeiten über das Herbstmarkt-Wochenende gesperrt und kann nicht genutzt werden. Ebenfalls sind einige Straßen gesperrt, so die gesamte Fußgängerzone, der Marktplatz und die Ringstraße ab dem Einmündungsbereich "Röhrbuckel". Am Sonntag, 30. September, sind zudem die Hauptstraße zwischen dem Kegelbahnweg und der Schwetzinger Straße sowie diese selbst zwischen Hauptstraße und der Mühlgasse nicht befahrbar.

Beim Herbstmarkt haben die Besucher ausreichend Gelegenheit, sich mit Kunsthandwerk, Schmuck, Mode und diversen kulinarischen Köstlichkeiten einzudecken. "Die Attraktivität unserer Veranstaltung hat sich längst nicht nur bei den Gästen herumgesprochen. Einige Händler reisen sogar von weit her an, um bei uns ihre Produkte anzubieten", freut sich Maier.

Hunger und Durst sind Fremdworte beim Herbstmarkt. Französische und spanische Spezialitäten werden ebenso geboten wie auch Deftiges aus der Region. Nicht fehlen werden unter anderem der neue Wein und der dazugehörige Zwiebelkuchen.

Am Sonntag spielt Stefan Zirkel mit seiner Band "So!" in der Rathausgasse. Wer sich dem Stöbern verschrieben hat, kann dies am Sonntag ausführlich in der Schwetzinger Straße tun, dort wird ein großer Flohmarkt angeboten, und für die sportlich ambitionierten Besucher steht ein Bungee-Trampolin auf dem Marktplatz. Die Schlepperfreunde Nordbaden reisen am Sonntag mit ihrer Süßmost-Presse an, der Apfelsaft kann direkt vor Ort verkostet werden.

Am evangelischen Gemeindehaus bietet die evangelische Jugend Stationen zu den Themen "Vielfalt, Inklusion, Flucht und Gender" an, mitmachen und ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht. Zahlreiche Geschäfte bieten zudem am verkaufsoffenen Sonntag Sonderaktionen an.

"Mit dem Bauernmarkt werden wir in diesem Jahr mal pausieren", kündigte Michael Maier an. Aber auch ohne diese Attraktion werde an beiden Tagen viel geboten. Jetzt muss lediglich das Wetter mitspielen, möglichst ohne Sturm ...