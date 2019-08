Wiesloch/Dielheim. (pol/rl) Der seit Donnerstagabend vermisste PZN-Insasse wurde am frühen Samstagabend wohlbehalten in Dielheim-Balzfeld angetroffen. Eine junge Frau bemerkte am Samstagnachmittag eine orientierungslose Person auf einem Feld bei Balzfeld. Da die Personenbeschreibung auf den Vermissten zutraf, suchte ein Polizeihubschrauber das Feldgebiet ab.

Nach einem zweiten Hinweis kurz darauf fanden Beamte des Polizeireviers Wieslochs den Vermissten und brachten ihn ins PZN Wiesloch zurück.

Update: Samstag, 23.15 Uhr

Wiesloch. Ein Patient des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch wird seit Donnerstagabend vermisst. Gegen 22 Uhr war festgestellt worden, dass er auf der Station fehlt.

Der Vermisste hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach das PZN abgängig, kehrte jedoch immer freiwillig zurück. Er muss Medikamente einnehmen, deren Nichteinnahme zu Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit führen können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, berichtet die Polizei. Zuletzt war der junge Mann zu Fuß im Waldgebiet zwischen Wiesloch und Nußloch unterwegs. Der Vermisste führt ein Mobiltelefon mit sich, das zwischenzeitlich jedoch ausgeschaltet ist.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem Vermissten aufgenommen - bislang aber ohne Erfolg.