Wiesloch/Bad Schönborn. (pol/mare) Ein 43-jähriger Sattelzug-Fahrer hat am Montagabend gleich mehrere rote Ampeln missachtet und so andere Autofahrer in Gefahr gebracht. Das berichtet die Polizei.

Er war auf der Bundesstraße B39 und dann auf der Landesstraße L723 von Mühlhausen in Richtung Wiesloch unterwegs. An der Einmündung der südlichen Autobahnabfahrt der A6 missachtete er dann eine rote Ampel. Auch an der nächsten Einmündung L723/Abfahrt A6 aus Richtung Sinsheim fuhr er über Rot.

Dabei musste ein Autofahrer, der Grün hatte und gerade abbiegen wollte, eine Vollbremsung machen - so verhinderte er den Crash. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei und nahm auch selbst die Verfolgung des Sattelzugs auf.

Der Fahrer fuhr weiter auf der L723 in Richtung Walldorf und bog schließlich auf die B3 nach Bad Schönborn ab. Auch hier fuhr der Sattelzug-Fahrer bei Rot über die Ampel und gefährdete den Fahrer eines hellen Autos.

Auf der L555 bei Kronau wurde der Lkw letztlich von einer Streife der Polizei angehalten. Gegen den 43-jährigen Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.