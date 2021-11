Von Tobias Törkott

Wiesloch. Großeinsatz der Feuerwehr in Wiesloch am Sonntagvormittag: Wegen eines Brandes in einer Gaststätte mit angeschlossenem Hotel in der Fußgängerzone rückten 45 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen aus. In der Küche einer Gaststätte in der Hauptstraße brach gegen 11.39 Uhr ein Feuer aus. Dies teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Ursache für den Brand könnte eine explodierte Fritteuse sein, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage erklärte. Zwei Personen atmeten Rauchgase ein und wurden dadurch leicht verletzt.

Feuerwehrsprecher Marco Friz bezeichnete das Geschehen vor Ort aufgrund vieler Menschen, die zum Zeitpunkt des Brandes in der Fußgängerzone vor Ort waren, als dynamisch: "Wir mussten uns zunächst Platz verschaffen, um zu arbeiten." Dies habe auch mit der Lage des Brandes in der Fußgängerzone zu tun. Das Feuer in der Küche sei schnell gelöscht worden.

Problematischer war der Rauch, der sich in dem Gebäudekomplex ausgebreitet hatte. "Das ganze Objekt war verraucht", so Friz. Die Anzahl der Menschen in den Gästezimmern im Obergeschoss war zunächst unklar. Daher brach die Feuerwehr die Zimmer auf, nach Angaben der Feuerwehr waren dies mehr als ein Dutzend, "um zu kontrollieren, dass niemand mehr im Bett lag", wie Friz erläuterte. Die Einsatzkräfte überprüften die Räume sogar doppelt. In den Zimmern war aber nach Angaben der Rettungskräfte niemand mehr anzufinden.

Die Gäste konnten sich vorab bereits retten. Auch eine Drehleiter der Wieslocher Wehr kam für die "Absicherung der eigenen Kräfte" zum Einsatz. Friz sprach aufgrund der Uhrzeit des Brandes von "Glück im Unglück". Im Dunkeln wäre eine Evakuierung von Gästen in dem verrauchten Gebäude möglicherweise schwieriger geworden.

Der Pächter des Gebäudes sucht nun für die Gäste andere Möglichkeiten der Unterbringung.

Auch der Rettungsdienst war mit mehr als zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Aufgaben waren die sanitätsdienstliche Absicherung der Einsatzkräfte und die Betreuung der Betroffenen, wie DRK-Arzt Mario Strammiello mitteilte. Neben der Feuerwehr Wiesloch waren die Abteilungen aus Frauenweiler und Baiertal im Einsatz. Der Sachschaden ist noch unklar.