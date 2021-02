Wiesloch. (hds) Eine der beiden Zufahrten ins Wieslocher Gewerbegebiet In den Weinäckern fällt damit weg: Die Brücke über den Leimbach, die direkt am Kreisel vor dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf gelegen ist und die Verkehrsanbindung in Richtung Bahnhofsareal, nach Wiesloch oder Walldorf führt, wird dieses Jahr saniert.

"Wir werden versuchen, dies in einem ähnlichen Zeitfenster zu verwirklichen wie die umfangreiche Instandsetzung an der Brücke über die Gleisanlagen", erklärte Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Sie erinnerte damit auch an die Anfang Januar in die Wege geleiteten, umfangreichen Arbeiten an der Brücke der Walldorfer Straße, die über den Bahnhof Wiesloch-Walldorf führt. In der Vergangenheit waren hier nämlich Betonteile und Platten herabgefallen.

Die Brücke über den Leimbach ist ebenfalls "stark beansprucht", wie das Tiefbauamt der Stadt erklärte. Sie ist in einem Bereich etwas abgesackt, zudem sind an den Pfeilern Betonsanierungsarbeiten notwendig. Die Brücke ist zwar noch nicht sonderlich alt und momentan besteht für diejenigen, die sie überqueren möchten, keine direkte Gefahr. Aber es müsse gemacht werden, sagte das Tiefbauamt – und das schon vor zwei Jahren: Bereits 2019 wurden die nötigen Reparaturarbeiten angedacht. Damals war argumentiert worden, je länger man warte, desto größer würden die Schäden und dementsprechend auch die Kosten steigen.

Jetzt stimmten die Ausschuss-Mitglieder einstimmig für die dazu notwendige Auftragsvergabe. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf rund 113.000 Euro. "Das sind 70.000 Euro weniger als in der ursprünglichen Kostenberechnung kalkuliert", informierte Anja Dahner. Die eingegangenen Angebote hatten eine große, finanzielle Spannweite und reichten bis über 300.000 Euro hinauf. Erfreulich ist jedoch nicht nur die kostengünstige Variante: Aus dem Landes-Sanierungsfond für Brücken fließt die Hälfte des jetzt errechneten Betrags für die Arbeiten.

Mit "eine gute Sache" kommentierte Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Einsparung. Die Arbeiten sollen bereits Anfang März beginnen und Mitte Juli dieses Jahres abgeschlossen sein. Sie laufen dann in etwa parallel zu der Sanierung der Brücke über die Gleisanlagen. "Wir versprechen uns davon viele Synergien, vor allem bezüglich der vorzunehmenden Sperrungen", so Dahner. Der Verkehr, insbesondere die Zulieferung zum Rewe-Zentrallager, wird während der Baumaßnahmen weiträumig über den Anschluss an die B3 erfolgen.