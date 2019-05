Wiesloch. (aot) Die „Schulhof-AG“am Ottheinrich-Gymnasium (OHG) Wiesloch hat Pläne entwickelt, um aus der unansehnlichen „Betonwüste“ des Pausenhofs einen Lebensraum zu gestalten, in dem sich Schüler wohlfühlen und in vielfältiger Weise mit der Natur in Berührung kommen. Konkret bedeutet dies: Der jetzige Belag soll in weiten Teilen durch Rindenmulch ersetzt werden, an zentraler Stelle soll eine Linde gepflanzt werden, um die eine Holzbank gebaut wird, und dazu kommt Winterjasmin, dessen frühe Blüten seltene Insekten anlocken, außerdem werden Steinbiotope für heimische Reptilien aufgeschüttet.

Ein Amphitheater mit Steinstufen als Sitzgelegenheit ist für Schulaufführungen geplant und der Schulgarten ist ein „grünes Klassenzimmer“, in dem Gemüse in Hoch- und Frühbeeten gepflanzt und einheimische Obstbäume gehegt werden. Außerdem sind weitere Sitzgelegenheiten und Sitzinseln als Ort der Entspannung und Erholung für stressgeplagte Schüler vorgesehen.

Dieses Vorhaben ist Teil einer „Nachhaltigkeitskonzeption“, mit der sich die Schule an dem zwei Jahre laufenden Bildungsprojekt „REdUSE – nachhaltige Schule“ beteiligt. Initiiert vom Hamburger Verein Multivision zur Förderung der politischen und gesellschaftlichen Bildung, bildet es den Rahmen für einen Wettbewerb der Volksbank Kraichgau, die hierbei auch mit dem Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot und drei weiteren Schulen zusammenarbeitet.

Dabei geht es um „die Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs auf Gesellschaft und Umwelt“ und um „konkrete Lösungsmöglichkeiten für den Alltag des einzelnen Schülers, der Klasse und der Schule“. Vorgestellt wurde die Schulkonzeption von Oberbürgermeister Dirk Elkemann als Vertreter des Schulträgers, dem Vertreter der Volksbank Gerald Barth und der Presse.

Neben der Schulhof-AG beteiligt sich die Schülermitverantwortung (SMV) mit der Sammlung von Altpapier, Toner- und Druckerkartuschen sowie CDs und Batterien, um sie in das Recycling-System zurückzuführen. Geplant ist weiter die Trennung von Müll in Papier, Plastik, Bio- und Restmüll, um umweltbelastenden Verbrennungsmüll möglichst zu vermeiden. Die SMV will auch „von Schülern für Schüler“ zum Thema Nachhaltigkeit informieren und sensibilisieren sowie „ein Bewusstsein schaffen“ für die Bedeutung der Mülltrennung und des Recyclings im Schulalltag. In die Zuständigkeit der SMV gehört auch die Veranstaltungsreihe „Zeichen setzen“, in der es um Mobbing, Rassismus und Menschenrechte geht.

Auch eine „Schülerfirma“ bringt sich ein. Sie verkauft vegetarische Crêpes bei Schulveranstaltungen, zweimal wöchentlich Büromaterialien aus nachhaltigen Rohstoffen und Aufkleber gegen Rassismus jeglicher Art. Darüber hinaus gibt es eine hochwertige Bio-Schokolade, deren Erlös für das Pflanzen von Bäumen in der Dritten Welt verwendet wird. Drei Tafeln reichen für einen Baum. Auch diese Gruppe hat noch weitere Pläne. Es sollen Taschen aus Recycling-Materialien hergestellt und verkauft, außerdem ein Automat für nachhaltige Hygieneartikel aufgestellt werden.

Gedanken über die Abschaffung von Kopierfolien machte sich die Technik-AG. Sie schlägt vor, die Tageslichtprojektoren durch „Visualizer“ zu ersetzen. Das sind Kameras, die am Arbeitsplatz Bilder aufnehmen, die dann mit einem Beamer an die Wand geworfen werden. Dieses Verfahren ist zwar kostspielig, es könnten damit aber Kopien auf eigens für den Projektor gedachte Folien unnötig gemacht und dazu Strom gespart werden.

Auch der Freundeskreis der Schule schließt sich dem Bemühen um Nachhaltigkeit an, indem er die Müllvermeidung und -sortierung unterstützt und für die Abschaffung der „To go“-Becher im Schülerkiosk eintritt. Als „Überbau“ für die gesamte Aktion gibt es zudem eine „Steuerungsgruppe“, die „einen OHG-Knigge implementieren“ will, in dem es beispielsweise um die „Pflege eines freundlichen, respektvollen und hilfsbereiten Umgangs“ oder der „gegenseitigen Wertschätzung in Konfliktsituationen“ geht.