Von Anton Ottmann

Wiesloch/Barta’a. Die Grenze zwischen Israel und Palästina geht mitten durch die Kleinstadt Barta’a mit ihren rund 10.000 Einwohnern. Im Westteil wohnen arabische Israelis, von denen 95 Prozent bereits geimpft sind – im Ostteil, bei den Palästinensern, sind es nur Einzelpersonen. Darüber wird unter anderem auf der Homepage der Tageschau berichtet. Obwohl Israel für die Verwaltung und Sicherheit in der ganzen Stadt verantwortlich ist, werden die Bewohner von Ost-Barta’a bei einer Covid-19-Erkrankung nicht in einem israelischen Krankenhaus behandelt, sondern müssen in ein vollkommen überfülltes Hospital ins Westjordanland, das sie nur über einen Kontrollposten der israelischen Armee erreichen.

Zu einem Gedankenaustausch über diese Situation hat sich die RNZ mit Günter Schroth, Edmund Berger und Renate Schenk vom Wieslocher Verein "Bildung und Begegnung Palästina" getroffen. Der Verein setzt sich seit 30 Jahren für eine Friedenslösung im Nahen Osten ein und versucht vor Ort, die Not der palästinensischen Bevölkerung zu lindern. In diesem Zusammenhang werden Bildungseinrichtungen im Westjordanland finanziell und ideell unterstützt, ganz besonders zwei christliche Schulen in der Umgebung von Bethlehem durch die Übernahme von Schüler-Patenschaften. Der Verein sammelt darüber hinaus Spenden für die Organisation "Ärzte ohne Grenzen", die in der Region gerade ein Krankenhaus für Covid-19-Patienten aufbaut und unterstützt.

Im Westjordanland, hier in der Nähe des Dorfes Beita, kommt es immer wieder zu Protesten, die oft in gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis münden. Foto: dpa

In Vorträgen über die sozialen und politischen Zusammenhänge in Deutschland soll aufgeklärt, und auf organisierten Reisen nach Israel und Palästina finden Begegnungen mit den unterschiedlichen Volksgruppen statt.

Die Arbeit orientiert sich ausdrücklich an der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Antisemitismus und jede Art des Rassismus ablehnt. Man wisse, so Schroth, dass die Ursache des Konfliktes unter anderem in der Gründung des Staates Israel durch einen Beschluss der UNO liege. Juden der ganzen Welt hätten ebenso ein Recht auf ein Land, in dem sie Schutz finden, wie Palästinenser auf ein Leben in Frieden.

Der Weltfriedensdienst, ein von der Bundesregierung anerkannter Entwicklungsdienst, schreibt Ende April, dass die israelische Regierung die eigene Bevölkerung in Israel und in den umstrittenen Siedlungen außerhalb des Mutterlandes fast durchgeimpft habe. Doch die Palästinenser erhielten nur unter sehr erschwerten Bedingungen Zugang zu Impfstoffen. Außerdem fehle eine geeignete medizinische Infrastruktur.

Schon im März hatte "Ärzte ohne Grenzen" die verzweifelte Situation im Krankenhaus in der Stadt Dura beschrieben: "Wir haben keine Betten mehr, keinen Platz und kein Personal, um schwerkranke Patienten zu versorgen. Die Menschen sterben." In Gaza war das Gesundheitssystem alleine schon durch die israelische Wirtschaftsblockade belastet, noch dramatischer wurde die Situation durch die Covid-19-Pandemie.

Deshalb sind auch dort "Ärzte ohne Grenzen" tätig, die unter anderem medizinisches Personal im Umgang mit der Sauerstofftherapie schulen und bei der Infektionsprävention helfen. Von der Organisation erfuhr die Öffentlichkeit, dass die Covid-Fälle im Mai von mehreren Tausenden pro Woche auf mehrere Tausend pro Tag angestiegen waren – besonders besorgniserregend sei dabei die hohe Anzahl von Betroffenen aus medizinischen Berufsgruppen. Eine weitere Verschärfung der medizinischen Versorgung habe sich durch die israelischen Luftangriffe ergeben.

In einem Bericht ist nachzulesen: "Eines unserer Teams arbeitet in 24-Stunden-Schichten, um das Personal im Notfallraum und in den Operationssälen des Al-Awad-Krankenhauses in der Region Dschabalia zu unterstützen. Dort werden täglich 40 bis 45 Patienten mit großen Wunden und schweren Verbrennungen behandelt. Nachdem auch die Klinik Schäden durch Bombardements erlitten hatte, musste sie schließen."

Der Raketenbeschuss Israels durch die Hamas und als Reaktion die Bombardements durch das israelische Militär, haben nach Meinung von Renate Schenk, "die ohnehin verzweifelte Lage der Menschen in den seit Jahrzehnten besetzten Gebieten nur noch aussichtsloser gemacht".

Hoffnung mache ein Friedensmarsch kurz nach dem jüngsten Waffenstillstand von Tausenden Juden und Arabern in Tel Aviv, meinte Berger. Er zitierte den israelischen Politiker Ayman Odeh, der an der Demonstration teilnahm: "Ich höre Politiker und Sicherheitsbeamte über eine weitere Runde von Kämpfen in ein paar Monaten oder Jahren sprechen, während sie blind gegenüber den sieben Millionen Palästinensern sind, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben. Hier leben zwei Völker, und beide verdienen das Recht auf Selbstbestimmung." Berger fügte hinzu: "Nur wenn beide Bevölkerungsgruppen vor dem Gesetz gleichwertig sind und ein Friede auf Augenhöhe erreicht wird, eventuell auch innerhalb eines einzigen Staates, werden die Auseinandersetzungen aufhören."

Zum Abschluss des Gesprächs meinte Schroth: "Ohne Hilfe der Weltengemeinschaft und der Bundesrepublik Deutschland lässt sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina nicht lösen. Es fehlt in beiden Regierungen die Einsicht, der Wille und das Durchsetzungsvermögen zum Frieden. Die Menschen der beiden Völker wünschen sich nichts mehr als einen gerechten Frieden, der ein Zusammenleben ermöglicht."

Info: Der Verein ruft zu Spenden für die humanitäre Arbeit von "Ärzte ohne Grenzen" im Westjordanland auf. IBAN DE 30.6729.2200.0028 3435 07. Eine Spendenbescheinigung wird zugesandt.