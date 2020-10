Wiesloch. (pol/mün) Es war wahrscheinlich sein 4. Aufbruch eines Autos am Mittwochnachmittag. Aber dieses Mal ging es für den Täter schief. Dank der Hilfe eines Zeugen konnte der 53-jährige Tatverdächtige gefasst werden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Innerhalb einer Stunde soll der Mann am Mittwoch 4 Autos auf Parkplätzen vor Friedhöfen in Leimen, Nußloch und Wiesloch aufgebrochen haben. Dabei soll er Hand- und Einkaufstaschen erbeutet haben.

Pech für den Täter: Bei seinem letzten Bruch vor dem Wieslocher Hauptfriedhof gegen 13 Uhr fotografierte ihn ein Zeuge und auch das Auto, mit dem er dann davonfuhr.

Die Auswertung der Bilder und die Überprüfung des Kennzeichens ergaben, dass das Fahrzeug bei einer Firma in Mittelhessen angemietet war. Nach dem Mieter des Fahrzeuges, einem 53-jährigen Mann aus Osthessen, wurde daraufhin gefahndet.

Am Mittwochabend konnte er schließlich festgenommen und das Mietfahrzeug sichergestellt werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 53-Jährige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung in mehreren Fällen erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Wiesloch dauern an.