Wiesloch. (rö) Dass das Hospiz Agape in Wiesloch eine segensreiche Einrichtung ist, steht außer Zweifel. Und obwohl der Tod hier allgegenwärtig ist, geht es keinesfalls traurig und düster zu. "Wir haben kein Leid im Haus, es ist hell und fröhlich, wir haben eine unglaubliche Lebensenergie", sagte Hospiz-Leiterin Christine Ruppert jetzt bei einem Pressegespräch zum zehnjährigen Bestehen des Hospizes. "Das Leitwort ’Der Zeit mehr Leben geben’ ist hier angekommen", erklärte Geschäftsführer Stefan Weisbrod, Bürgermeister von Reilingen.

Fast 1200 schwerstkranke Menschen sind seit 2008 ins Hospiz Agape gekommen, um hier in Würde zu sterben, wobei auch die Angehörigen immer mitbetreut werden. Manche sind nur einen Tag im Hospiz, andere dagegen mehrere Monate. Im laufenden Jahr liegt die durchschnittliche Verweildauer der "Gäste" bei 28 Tagen. 95 Prozent haben Krebserkrankungen im finalen Stadium, fünf Prozent neurologische Erkrankungen. Betreut werden sie von 15 haupt- und derzeit 14 ehrenamtlichen Mitarbeitern.

"Berührte Seelen haben große Herzen gefunden", beschrieb Stefan Weisbrod die Anfänge des Hospizes. Er lobte die wichtigen Impulse, die von Josef Eisend, dem Vorsitzenden der Ökumenischen Hospizhilfe, als "Mann der ersten Stunde" ausgegangen seien, Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab wies auf den großen Einsatz ihres Vorgängers Heinz Merklinger hin, der sich nicht nur "immer für das Hospiz stark gemacht" habe, sondern dessen "enge Freundschaft zu Familie Hopp" auch für die Verwirklichung der Einrichtung gesorgt habe. "Ohne das großherzige Tun des Stifterpaars Annelie und Dietmar Hopp würden wir heute so nicht sein können", erklärte Weisbrod.

Das Hospiz sucht für seine Arbeit "händeringend qualifiziertes Personal, das zur Einrichtung und zum Hospizgedanken passt", so Weisbrod. "Es ist eine unheimliche persönliche Bereicherung, mit Sterbenden zu arbeiten", sagte Christine Ruppert, man bekomme einen völlig anderen Blickwinkel und habe - anders als sonst in der Pflege - "Zeit für den Gast". Trotzdem sei für viele der Gedanke, "dass jeder hier stirbt, auch Menschen, die vielleicht zwei kleine Kinder hinterlassen", nicht einfach zu bewältigen. Die Hospiz-Leiterin wünscht sich zudem einen FSJler, ab 1. September ist eine Stelle verfügbar.

Der Förderverein Hospiz Agape hat zum zehnten Geburtstag der Einrichtung zahlreiche Veranstaltungen geplant. Auftakt ist am Mittwoch, 18. April, 19.30 Uhr, im Kulturhaus Wiesloch eine musikalische Lesung mit Klinikseelsorgerin Christiane Bindseil in Kooperation mit VHS und Stadtbibliothek unter dem Titel "Mir geht es gut - ich sterbe gerade". Am Sonntag, 17. Juni, findet ab 13 Uhr ein Tag der offenen Tür im Hospiz statt. Außerdem gibt es das Jahr über mehrere Benefizkonzerte, so mit der Musikschule Südliche Bergstraße (Samstag, 5. Mai, 18 Uhr, Astoria-Halle, Walldorf), dem Pur-Mitbegründer Roland Bless (Sonntag, 13. Mai, 18 Uhr, evangelische Kirche, Walldorf) oder dem SAP Sinfonieorchester (Donnerstag, 26. Juli, 21 Uhr, auf der Seebühne im Aqwa-Bäderpark, Walldorf).