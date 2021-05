Von Georg Wipfler

Wiesloch. Die "Winzer von Baden", der frühere Wieslocher Winzerkeller, haben in den letzten Jahren viel in Bewegung gesetzt. Nachdem über 50 Jahre hinweg nur drei geschäftsführende Vorstände die Geschicke der zweitgrößten badischen Genossenschaft bestimmt hatten, Ludwig und Peter Schüttler sowie Jürgen Bender, hat man sich seit September 2015 von gleich zwei Geschäftsführern getrennt. Seit dem Sommer 2020 ist der Posten verwaist.

Aktuell werden die Geschäfte des unterbadischen Marktführers von Werner Bauer (Vorstandsvorsitzender, Heidelberg), Rudolf Meel (Kürnbach) und Rüdiger Hilswicht (Wiesloch) geführt. Wie Werner Bauer und Rudolf Meel im Gespräch mit der RNZ mitteilten, steht die Neubesetzung der Geschäftsführerstelle unmittelbar bevor. Die Würfel sind gefallen, man will aber in den nächsten Wochen erst die Belegschaft und die Mitgliedswinzer informieren.

"Wir haben klare Vorstellungen, wie wir diese Stelle in Zukunft ausgestalten und welche Kompetenzen diese hat. Wir denken, dass wir damit einen weiteren Schritt nach vorne machen können", erklärt hierzu Werner Bauer. Die Vorstandsmitglieder machten auch deutlich, dass im Moment bei den Winzern von Baden viel Neues ansteht. Konkret auf die Vorteile der Umfirmierung von Winzerkeller auf Winzer von Baden angesprochen, meinten beide, dass dies ein "Muss" gewesen sei. "Wir sind so breiter aufgestellt und können ein größeres Marktsegment bedienen."

Konkret drückt sich das nach dem aktuellen Stand in einem leichten Absatzplus aus: "Uns sind zum großen Teil die Getränkehändler und Gastronomen in der Pandemie weggebrochen. Dafür haben wir Zuwächse beim Onlinehandel, bei den Discountern und im Lebensmitteleinzelhandel, sodass unter dem Strich ein leichtes Plus steht." Die Vorstände ergänzen: "Dies schlägt sich aktuell zwar nicht so stark im Umsatz und Gewinn nieder, doch wir hoffen in den nächsten Jahren, auch in diesem Bereich Verbesserungen erzielen zu können, um die Winzer für ihre angelieferten Trauben auch ordentlich zu entlohnen."

Die beiden geben allerdings zu bedenken: "Wir hatten in den letzten zwei Jahren Ernten, die zu klein waren, wir hoffen auf einen großen Herbst, dann würde sich auch die Situation beim Gewinn ändern." Große Erntemengen würden hoffentlich auch zu steigenden Gewinnen und höheren Auszahlungen an die Mitglieder führen.

Unabdingbar war für die beiden der Bau der neuen Abfüllanlage, die jetzt ihren Betrieb aufgenommen hat. "Die vorhandene Anlage war 35 Jahre alt, war anfällig für Störungen, hatte lange Umrüstzeiten, war qualitativ nicht mehr auf dem neusten Stand und beim Betrieb personalintensiv. Daher war die Entscheidung für die Umrüstung leicht."

Die beiden Vorstandsmitglieder betonen: "Die Entscheidung für die neue Anlage muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir auf Wünsche von Großkunden schnell reagieren müssen. Dies betrifft vor allem die Ausstattung und Formate der Flaschen, aber auch Etiketten und Verschlüsse." Mit der neuen Anlage "sind wir einfach variabler und können die Füllleistung von 8000 Flaschen auf 12.000 Flaschen in der Stunde steigern", erläutert Rudolf Meel.

Dank der neuen Anlage können zudem Seccos abgefüllt und Kundenwünsche nach Sonderausstattungen unproblematisch erfüllt werden. Aber auch qualitativ ist die neue Anlage der ersetzten überlegen: Die Weine werden schonender abgefüllt. "Vor allem im Bereich der Weiß- und Roséweine werden von den Kunden junge, spritzige und frische Weine verlangt. Wir können mit der modernen Anlage die bei der Gärung auf natürliche Art entstandene Kohlensäure auf die Flasche bringen und müssen diese nicht mehr zusetzen. Also insgesamt ein schonendes Verfahren, das die Weinqualität noch weiter steigert.

Davon können sich die Verbraucher schon in den nächsten Tagen überzeugen, denn die Anlage läuft bis auf wenige Kinderkrankheiten schon auf Hochtouren", so die beiden Vorstände. Weiterhin betonen Bauer und Meel, dass die Anlage mit nur einem Drittel des bisherigen Personals betrieben werden kann.

Der Neubau der Abfüllanlage kostet die Winzer von Baden und damit die 1000 angeschlossenen Genossenschaftswinzer rund sieben Millionen Euro. Davon entfallen vier Millionen auf die Anlage selbst und drei Millionen auf Gebäude und arrondierende Technik. Damit haben die Winzer von Baden eine der größten Investitionen in ihrer Geschichte, aber auch im Weinbauland Baden in den letzten Jahren, gestemmt. Wie die beiden Vorstände ergänzen, hat man von der Europäischen Union einen Zuschuss von 27 Prozent erhalten und brachte ein Eigenkapital von zwölf Prozent ein. Angesprochen auf die Belastung der Winzer in den nächsten Jahren, nennen die beiden Vorstände rund 300 Euro pro Hektar.

Die neue Abfüllanlage passte nicht ganz in die bestehenden Gebäude. So ergab sich der nützliche Nebeneffekt der Erweiterung der Betriebsgebäude. Sie wurden unterkellert, so entstand Raum für eine knappe Million Liter Wein. Bauer und Meel zufolge sollen in den nächsten Jahren neue Tanks angeschafft werden, um die Schlagkraft der Winzer von Baden noch weiter zu erhöhen.