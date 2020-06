Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Am Donnerstag, dem 25. Juni, wird das Wietalbad wieder in die Saison starten. Rüdiger Kleemann, Leiter der zuständigen Stadtwerke, präsentierte gemeinsam mit dem stellvertretenden Bade-Betriebsleiter Sascha Streit in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt das Konzept, unter welchen Bedingungen und Auflagen ein Besuch im Freibad künftig möglich sein wird.

"Wir haben das alles mit heißer Nadel gestrickt", erläuterte Kleemann, denn die Verordnung seitens des Landes Baden-Württemberg sei erst am 6. Juni erlassen worden. Konkret wird es so aussehen, dass in drei Schichten – jeweils 300 Badegäste – die Pforten geöffnet sein werden. "Wir gehen also von 900 Besuchern pro Tag aus", so Kleemann und dies könne man nach derzeitigem Stand sicherlich auch bewerkstelligen. Anfangen würde der Betrieb morgens um neun Uhr, in drei Zeitblöcken: von neun bis zwölf Uhr, dann wieder von 13 bis 16 Uhr und zum Abschluss von 17 bis 20 Uhr. Man habe bewusst immer eine Stunde zwischen die einzelnen Badezeiten gelegt, um so Reinigungs- und Desinfizierungsarbeiten vornehmen zu können – und, um das Areal auch geräumt zu bekommen.

Bezüglich der Preisgestaltung wurde vorgeschlagen, einen Betrag von fünf Euro pro Person und Besuch festzulegen, Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Nach Auswertung der Besucherstrukturen in den zurückliegenden Jahren würde dies, wie Kleemann berichtete, bedeuten, dass etwa die Hälfte der Gäste kostenlos das Bad besuchen könne.

Dies und das gesamte Konzept wurden vom Ausschuss einstimmig verabschiedet. Einen Wermutstropfen gab es allerdings auch: "Wir werden zu den jährlich anfallenden Zuschüssen für das Freibad in Höhe von etwa 750.000 Euro dieses Mal noch 200.000 Euro draufpacken müssen", informierte Kleemann.

Für die Zeit der Restsaison, die kommende Woche beginnt, rechnen Kleemann und Streit mit etwa 40.000 Badbesuchern. In normalen Zeiten wäre der Startschuss um den 1. Mai herum gefallen, in Spitzenjahren hätten immer mehr als 140.000 Gäste das Bad besucht. "Das werden wir unter den gegeben Umständen und mit den erwähnten Einschränkungen natürlich nicht erreichen können", führte der Leiter der Stadtwerke aus. Unumgänglich wird eine Online-Anmeldung sein, um so eine Aufteilung vornehmen zu können.

"Wir werden das immer freitags auf der Homepage der Stadt und der Stadtwerke freischalten, so dass sich die Interessenten dann für die kommende Woche anmelden können", berichtete Sascha Streit. Für den kommenden Donnerstag wird noch an der entsprechenden Software, die von einer Heidelberger Firma entwickelt wurde, gearbeitet. "Wir werden rechtzeitig vor dem Start über die Vorgehensweise informieren", so Streit.

Aufgrund der Verordnung hätten – nimmt man die Liegefläche von 30.000 Quadratmetern als Maßstab – eigentlich 3000 Schwimmfreunde pro Tag Einlass finden können. "Wir haben dies aus organisatorischen Gründen nicht so umgesetzt, das wäre nicht durchführbar gewesen und so haben wir uns auf die Fläche in den einzelnen Becken beschränkt", klärte Kleemann auf.

So können Besucher im Olympia- und Familienbecken auf festgelegte Bahnen schwimmen, in den anderen Bereichen gilt es, die Abstandsregelungen einzuhalten. "Wir sind, was die festgelegten Besucherzahlen betrifft, natürlich flexibel. So können wir durchaus, nach einigen Erfahrungen, auch später vielleicht mehr Personen Einlass gewähren". Allerdings kündigt Kleemann auch an, bei "Schwierigkeiten" oder einem Nichtbeachten der Regeln werde man sicherlich nachzuschärfen haben.

"Das könnte im schlimmsten Falle sogar zu einer Schließung des Bades führen", so Kleemann. Engpässe im Eingangsbereich sieht er nicht: "Wir haben bereits in anderen Städten mitbekommen: der Ansturm wird sich in Grenzen halten". Eher im Sanitärbereich wird es seinen Ausführungen nach Einschränkungen geben, denn "dort besteht Maskenpflicht, die Toiletten sind reduziert, ebenso die Duschen. Dabei kann es eng auf den Zugangswegen werden, daher die Masken".

Seitens der Ausschussmitglieder gab es durchweg Lob für das "durchdachte Konzept". Für die sportlichen Kurzschwimmer, die keine drei Stunden im Bad verweilen, wurde von Katharina Ebbecke (Bündnis 90/Die Grünen) allerdings angeregt, vielleicht eine Sonderregelung zu treffen. Durch den Wegfall der Saisonkarten würde dies für die schwimmenden Stammgäste eine hohe, finanzielle Belastung bedeuten. Oberbürgermeister Dirk Elkemann kündigte an, alle Anregungen und Vorschläge mit aufzunehmen. So auch den Hinweis von Orhan Bekyigit (WGF/AWL), doch auch an jene zu denken, die in Ermangelung eines Gartens das Freibad als Erholungsbereich nutzen wollen.