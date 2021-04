Rund 5000 Eier hat Monika Rausch-Förster in der Pfalz färben lassen. Foto: Pfeifer

Von Sophia Stoye

Wiesloch. Wenn die bunten Ostereier vom Wieslocher Hofladen Rausch-Förster auf dem Frühstückstisch liegen, gleicht ihre Reise schon fast einer Odyssee. Knapp 180 Kilometer haben die Eier zurückgelegt, um pünktlich zu den Feiertagen gefärbt zu werden. Ihr Weg führt sie über Heidelberg mitten ins Grüne, in ein kleines pfälzisches Dorf 30 Kilometer von Worms entfernt – nur um am Ende wieder in der badischen Weinstadt zu landen.

Rund 2000 Hühner gehören zur Familie Rausch-Förster. Sie alle legen Eier, die vor Ostern gefärbt und verkauft werden. "Der Betrieb in Ketsch, wo wir bisher unsere Eier gefärbt haben, hatte uns für dieses Jahr abgesagt", erklärt Inhaberin Monika Rausch-Förster. Der Hof von Wolfgang Beyer sei ihr empfohlen worden, da dort auch ein Heidelberger Kollege seine Eier färben lasse. Der Haken: Beyers Betrieb liegt im pfälzischen Bischheim, knapp 90 Kilometer von Wiesloch entfernt.

"Wir haben jeden Freitag unsere Eier nach Heidelberg gebracht", erzählt Rausch-Förster. Zwei Tage später wurden sie von einem Mitarbeiter von Wolfgang Beyers Hof abgeholt und gemeinsam mit den Heidelberger Eiern in die Pfalz gebracht.

Wer die Reise der Eier in das 731-Seelen-Dorf verfolgt, fühlt sich wie im Urlaub. Schon von der Autobahn aus sieht man reihenweise Windräder. Auf den letzten Kilometern bis nach Bischheim geht es dann auf eine Landstraße, die sich durch die Weinberge hindurch schlängelt. Kurz vor Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis biegt man rechts ab. An schmucken Einfamilienhäusern vorbei geht es bis an den Ortsrand. Dorthin, wo die Helfer des Osterhasen schon seit Wochen fleißig am Arbeiten sind.

Vor dem Färben werden die Eier im pfälzischen Bischheim ausgepackt und mit einem Sauggerät auf das Fließband gesetzt. Foto: stoy

Auf dem Hof von Wolfgang Beyer herrscht an diesem Montag reger Betrieb: Bei Frühlingswetter holen Kunden ihre Ware ab, ein Gabelstapler hebt einen Karton nach dem anderen in einen Transportwagen. Nur ein paar Meter weiter verpassen zwei große Maschinen im Sekundentakt künftigen Ostereiern den neuen Look für ihre Schale. "Unter dem Jahr färben wir etwa 100.000 Eier pro Woche, jetzt rollen 200.000 am Tag übers Band", erklärt Wolfgang Beyer. Und fast jedes davon werde noch warm verkauft. "Bei mir im Lager kann der Osterhase lange suchen: Da liegt kein einziges gefärbtes Ei", sagt der 53-jährige Betriebschef. Denn dort werden neben Verpackungen auch andere Produkte wie Nudeln zwischengelagert.

Zehn Stunden pro Tag laufen die zwei Maschinen derzeit, die die weißen Eier in pinke, lilane, orangene, gelbe, blaue oder grüne Osterüberraschungen verwandeln. Zum Vergleich: Außerhalb der Saison sind die Maschinen zwei Mal die Woche für fünf bis sechs Stunden in Betrieb. Denn gefärbt wird auch nach Ostern das ganze Jahr über.

Die Wieslocher Eier von Monika Rausch-Förster kommen heute zur Mittagszeit an. Zwei Aushilfskräfte packen die Kartons aus, dann werden die Eier mit einer Saugmaschine auf ein Fließband gehoben – immer 30 auf einmal. "Wir haben viele Schüler oder Studenten, die in der Hochzeit aushelfen. Das hat sich im Ort schon rumgesprochen", so der Betriebschef. Während hier außerhalb der Saison rund zehn Menschen arbeiten, sind es vor Ostern zwischen 16 und 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ebenfalls mithilfe des Saugmechanismus bringt eine Maschine die noch rohen Eier zur nächsten Station. Dort werden sie etwa zehn bis zwölf Minuten im Dampfbad langsam aufgewärmt. "Dann platzen die Eier beim Kochen nicht so schnell, weil der Temperaturschock nicht so groß ist", erklärt Beyer. Zwischen 50 und 60 Grad warm sind die Eier, wenn sie in einen großen Wassertank landen. Dann heißt es erst einmal fünf Minuten lang warten.

"Das Wasser ist immer fast exakt 95 Grad warm", so der Betriebschef. Zwar könne die Zahl um zwei oder drei Zehntel abweichen, allerdings nur nach oben: "Sobald es kälter ist, macht die Maschine ein lautes Geräusch", sagt der 53-Jährige – und behält Recht. Ein alarmähnlicher Laut hallt durch das Gebäude: das Wasser ist nur noch 94,3 Grad warm.

Während Beyer durch den Betrieb läuft und die einzelnen Abläufe kontrolliert, klingelt sein Handy nahezu ununterbrochen. Mal ist es jemand, der kurzfristig noch ein paar Eier braucht. Mal gibt ein Kunde Bescheid, dass die Bestellung erst später abgeholt werden kann. So kurz vor Ostern sei das nichts Ungewöhnliches, meint der Betriebschef.

"Schon nach Weihnachten beginnt die Saison", so Beyer, "das steigert sich dann Monat für Monat". Hochsaison ist in den drei Wochen vor Ostern. "Etwa 20 Betriebe lassen bei uns ihre Eier färben", erklärt Beyer, "aus einem Umkreis von 100 Kilometern – von Groß-Gerau über das Saarland bis runter nach Heidelberg und Landau."

Immer mal wieder überprüft der Betriebschef die eben gekochten Eier auf Risse hin. "Zwei bis drei Prozent platzen im heißen Wasser. Deshalb nehme ich, wenn möglich, nur Eier von jungen Hühnern", sagt der 53-Jährige. Da sei die Gefahr geringer. Die kaputten Eier werden vor dem Färben aussortiert und dürfen – bevor sie im Müll landen – von jedem mitgenommen werden.

"Wenn die Eier aus dem heißen Wasser kommen, sind sie noch nicht ganz hart", erklärt Beyer und öffnet ein Ei, dessen Schale beim Kochen geplatzt ist. "In der Mitte ist es noch etwas weicher als außen." Denn das mögen die Kunden am meisten, berichtet der Fachmann.

Über das Fließband laufen die Eier zur nächsten und wichtigsten Station. Denn jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Die Maschine lässt die Eier über Moosgummirollen fahren, die vorher in Farbe getunkt wurden. So lange, bis kein weißer oder brauner Fleck der Schale mehr zu sehen ist. "In der Farbe ist Schellack enthalten. Das verschließt die Poren und macht die Eier länger haltbar", erläutert Beyer weiter.

Frisch gefärbt geht es direkt zur nächsten Station: Wie in einem Aufzug werden die Wieslocher Eier in einer Maschine hoch und runter gefahren. "Das kühlt sie auf etwa 35 Grad runter", sagt der Betriebschef, denn auch das verhindere, dass sie schnell schlecht werden. Am Ende des Fließbandes warten zwei Mitarbeiter, um die Eier nach Kundenwunsch zu verpacken. "Genau wie es 100 Sorten Eier gibt, gibt es dafür auch 100 Sorten Verpackungen", erklärt der 53-Jährige. "Mir glaubt das nie jemand, wenn ich das erzähle", sagt er lachend.

Von den Millionen Eiern, die Wolfgang Beyer in dieser Saison gefärbt hat, reisen 5000 Stück nach Wiesloch zurück. "Ob wir unsere Eier auch nächstes Jahr in der Pfalz färben lassen, weiß ich noch nicht", meint Monika Rausch-Förster. Das sei davon abhängig, ob der Betrieb in Ketsch wieder seine Arbeit aufnehme.

Bis in die Pfalz ist schon ein weiter Weg. Aber ich bin froh, dass mir jemand überhaupt die Eier färbt." Denn die Arbeit von Beyers Betrieb wird immer rarer. "Die gibt es nicht wie Sand am Meer."