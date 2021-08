Während die Taliban schwer bewaffnet durch Kabul patrouillieren (links), versammeln sich Hunderte von Menschen in der Nähe eines Transportflugzeugs der US-Luftwaffe auf dem Gelände des internationalen Flughafens in der Hauptstadt Afghanistans. Fotos: Shekib Rahmani/Rahmat Gul/AP/dpa

Von Sophia Stoye

Wiesloch/Afghanistan. Die Geschehnisse in Afghanistan erschüttern. Sie lassen Fragen aufkommen und Hoffnungen schwinden. Geflüchtete, die inzwischen in Deutschland oder anderswo wohnen, bangen um Freunde, Verwandte, um ihr Heimatland. Die RNZ hat mit Mohammad Amiri und Ali Murat-Ali aus Afghanistan gesprochen, die inzwischen in Wiesloch wohnen. Zwei Gespräche über lange Fluchtwege, ermordete Eltern und die Angst, selbst getötet zu werden.

Mohammad Amiri ist 35 Jahre alt und seit 2013 in Deutschland. Vor einem Monat hat er seinen deutschen Pass erhalten. Amiri, der der Bevölkerungsgruppe der Tadschiken angehört, arbeitet als Werkzeugmacher in Mannheim, aufgewachsen ist er in Kabul, Afghanistans Hauptstadt.

"Wir haben dort schon immer Probleme gehabt", erzählt er. Sein Vater war General beim Militär – Amiri ist überzeugt, dass die Taliban ihn umgebracht haben. "Mein Vater war ein sehr offener Mensch, er hat seine Meinung gesagt." Eines Nachts wurde er von Zuhause geholt, dann hat ihn Amiri nicht mehr wieder gesehen. Damals war er erst zehn Jahre alt.

Nachdem sein Vater gestorben ist, hat Amiri noch ein paar Jahre mit seiner Familie in Afghanistan gelebt. "Aber die Probleme waren zu stark." Wegen ihrer religiösen Einstellung wurden sie weiter verfolgt. Vor allem für seine Mutter sei die Situation als Frau nicht einfach gewesen. Letztlich verkaufte Amiris Familie ihre Wohnung und floh in den Iran. Das Problem: "Als Afghanen haben wir keine Papiere bekommen." Dennoch arbeitete er dort mehrere Jahre lang unter anderem als Schweißer und Fassadenbauer.

2011 kehrte Amiri nochmal in seine Heimat zurück. "Ich dachte, die Probleme seien weg, aber sie sind wieder gekommen", schildert er. Wegen "Problemen", die mit seiner Schwester zusammenhingen – mehr will er nicht sagen – war Amiri gemeinsam mit seinem Bruder eineinhalb Monate lang in einem Kabuler Gefängnis. Mit der Hilfe eines alten Wärters konnten sie fliehen.

"Der Mann hat uns jeden Tag das Essen gebracht", berichtet Amiri. "Wir haben ihn oft gebeten, uns zu helfen", bis er sie eines Nachts laufen ließ – unter der Bedingung, dass sie seine Hände und Füße fesselten. So sollte niemand Verdacht schöpfen. Amiri und sein Bruder holten schnell ihre Mutter ab und flohen über Pakistan, Iran und die Türkei nach Europa. Alle drei wohnen inzwischen in Wiesloch, enge Vertraute hat er in Afghanistan aber noch immer: Seit sechs Jahren ist er verheiratet, seine Frau sitzt derzeit in Kabul fest. "Wir haben einen Antrag gestellt, damit sie nach Deutschland kommen darf", wie es aber weitergeht, wisse er nicht. Derzeit befinde sich seine Frau in einem Haus einer Familie in Kabul. "Ihnen geht es gut, aber sie können nicht rausgehen", schildert Amiri. "Die Menschen dort haben Angst."

Angst ist ein Gefühl, das auch Ali Murat-Ali allzu gut kennt. Der 24-Jährige ist in der zentralafghanischen Provinz Urusgan aufgewachsen und gehört der Gruppe der Hazara an. 2015 floh er alleine nach Deutschland, seine restliche Familie kam bei einem Bombenanschlag um, als er zwölf Jahre alt war. "Wir haben geschlafen, als die Bombe zwischen 22 und 23 Uhr in unser Haus eingeschlagen ist", sagt Murat-Ali.

Sein Vater und seine kleine Schwester seien direkt vor Ort gestorben, seine Mutter und er kamen in ein Krankenhaus. Allerdings starb auch sie, nachdem sie an den Nieren schwer erkrankt war. Warum die Bombe ausgerechnet sein Haus traf und von wem der Anschlag ausging, weiß Murat-Ali bis heute nicht. Aber er vermutet, dass die Taliban dahinter steckten. Denn dort, wo sie wohnten, galten die Hazara als Minderheit, "die Taliban waren immer gegen uns". Zudem habe sich Murat-Alis Vater mit anderen Hazara organisiert und geholfen, sich gegenseitig zu schützen – vor allem die Mädchen und Frauen der Gruppe. "Die Taliban wollten sie wegnehmen", so Murat-Ali.

Nach dem Tod seiner Eltern und Schwester lebte er sechs Jahre lang bei seinem Onkel. "Das war schlimm für mich", berichtet er. Den ganzen Tag musste er zu Hause bleiben, zur Schule gehen konnte Murat-Ali aufgrund des Krieges nicht. Mit der Hilfe der Frau seines Onkels und ihres Bruders konnte er schließlich fliehen. "Ich habe Angst gehabt", erzählt er, bei ihm zu Hause seien öfter bewaffnete Taliban gewesen. Zu Fuß kam er bis in die Türkei, von dort ging es auf dem Schlauchboot nach Griechenland. "Drei Mal haben wir versucht, das Meer zu überqueren, erst beim vierten Mal haben wir es geschafft." Zu Fuß ging es wieder weiter, bis er über München nach Wiesloch kam.

Murat-Alis restliche Familie lebt noch in Afghanistan. Aktuell sind seine Onkel und ihre Familien in Kabul und zelten mit vielen anderen Familien in einem Park. "Alle sind zur Hauptstadt gegangen, weil es da noch sicherer war", erzählt Murat-Ali, "vor einer Woche ist dann alles so schnell gegangen". Seit fünf Tagen hat er nun keinen Kontakt mehr zu ihnen. "Vielleicht ist der Handyakku leer."

Ob Murat-Ali in Deutschland bleiben kann, weiß er nicht: Sein Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge war zweimal negativ, momentan wartet er auf eine dritte Entscheidung. "Wenn ich nach Afghanistan zurückkehre, dann lebe ich vielleicht nicht mehr."