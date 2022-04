Von Anja Hammer

Wiesloch. Die Anwohner rund um die Straße Zur Tuchbleiche haben jetzt schon genug. Sie fürchten um die Sicherheit der Fußgänger, insbesondere um die Kinder auf dem Weg zur Merian-Grundschule. Denn: Vor gut drei Wochen hat die dreijährige Sanierung der Unteren Hauptstraße begonnen – und die Umleitung verläuft über die Tuchbleiche.

Bernd Schultheiss – schon 2020 Wortführer einer Unterschriftenaktion, die sich für eine Einbahnstraßenregelung in der Tuchbleiche einsetzte – schrieb schon kurz nach Beginn der Umleitung eine Beschwerdemail an Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann. "Die augenblickliche Verkehrsführung ist von vorgestern und eine Zumutung für die Anwohner, sie schafft eine gefährliche Situation", schrieb er. Er monierte, dass der Zebrastreifen und die Erhöhungen, sogenannte Berliner Kissen, entfernt wurden. Das führe dazu, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit voll ausgereizt werde. "Obwohl 30 Stundenkilometer der Verkehrssituation in keinster Weise angepasst sind", so Schultheiss.

Mit dieser Meinung ist er nicht allein. "Alle sind schockiert", erzählt er im Gespräch mit der RNZ über die Reaktionen der anderen Anwohner, mit denen er sich unterhalten hat. Ein weiterer Anwohner hat ebenfalls an den OB geschrieben: "Insbesondere die Entfernung der Berliner Kissen an der Einmündung zum Danielsbrunnen hatte verheerende Folgen." Es sei "sehr viel gefährlicher geworden", die Tuchbleiche zu überqueren. "Insbesondere für die zahlreichen Schulkinder", betont der Anwohner.

In seiner Antwort, die der RNZ vorliegt, bezieht sich Elkemann auf eine Stellungnahme des Landesverkehrsministeriums. Demnach sei ein Zebrastreifen an einem Kreisel nur dann zulässig, wenn die Fahrbahnen durch eine Überquerungshilfe baulich geteilt würden. "Dies ist jedoch aus verkehrstechnischen Gründen nicht umsetzbar", so der OB. Und die Berliner Kissen seien wegen der Busse entfernt worden.

Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt berichtet auf RNZ-Nachfrage: "Wir haben nachgebessert." Auf Wunsch der Anwohner sei ein vorübergehender Zebrastreifen in Höhe der Gerbereistraße eingerichtet worden, Berliner Kissen bei der Einmündung zur Straße Am Danielsbrunnen sollen noch folgen. "Der Bauhof hat den Auftrag dazu erhalten", so Dahner. Die Rathausmitarbeiterin betont aber auch: "Dass der Verkehr zunimmt, war klar." Das könne man nicht ändern, es gebe keine Alternative. Zudem habe die Stadt Verkehrsdaten erhoben. Dass es solche Messungen gegeben hat, bestätigte die Straßenverkehrsbehörde. Zahlen wollte sie gestern aber keine nennen.

Das lässt Bernd Schultheiss ohnehin nicht gelten. Er meint zu den Nachbesserungen: "Was passiert ist, ist eine Lachnummer." Er ist jetzt in einer Hinsicht selbst aktiv geworden: Da er und seine Frau wegen des Verkehrslärms morgens nach 6 Uhr nicht mehr schlafen können, hatten sie gestern den Fensterbauer im Haus. Ins Schlafzimmer kommen jetzt Schallschutzfenster. Und das, obwohl die beiden nicht einmal direkt in der Tuchbleiche wohnen, sondern in der Hufschmiedstraße um die Ecke.