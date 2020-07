Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Seit jeher musizieren Menschen, je nach Zeitepoche und Land etwa auf Trommeln, mit Stöcken oder Steinen, auf Trompete, Saxofon, Geige, Schlagzeug oder Klavier – eine Welt ohne Musik ist für viele Menschen unvorstellbar, wäre für sie einfach trostlos und traurig.

Umso schöner, dass die Musikschule Südliche Bergstraße nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet hat, gefördert wird hier neben dem kulturellen nämlich auch das seelische Wohl. "Wir sind froh, wieder Präsenzunterricht durchführen zu können", sagt Ansgar Sailer, Leiter der Musikschule. Drei Monate, von Mitte März bis Mitte Juni war die Musikschule für den Präsenzunterricht geschlossen, seit knapp sechs Wochen sind die Pforten – natürlich unter strengen Corona-Auflagen – wieder offen. Die Musikschule musste und muss nach wie vor einige Herausforderungen meistern.

"Wir hatten die ersten vier Wochen komplett geschlossen", berichtet Ansgar Sailer. In der Zeit wurde alles für den Online-Unterricht durchgesprochen und vorbereitet. Zudem wurden auch die Gebühren ausgesetzt, mit Beginn des Online-Unterrichts aber wieder aktiviert. Die Musikschule Südliche Bergstraße ist eine öffentliche, gemeinnützige Einrichtung und wird von den Kommunen Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot, Sandhausen und Nußloch getragen.

"Alle Bürgermeister dieser Kommunen haben uns sehr unterstützt und tun dies nach wie vor", betont Sailer. Die Schule hat insgesamt rund 2500 Schüler, einige wenige hatten sich seit dem Ausbruch der Pandemie komplett abgemeldet, Sailer geht davon aus, dass es die Abmeldungen ohnehin gegeben hätte. Alle anderen haben der Musikschule die Treue gehalten, darüber ist man äußerst dankbar. Es zeigt, dass das Kulturgut Musik einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat und wichtig ist. Die Musikschule beschäftigt knapp 60 Mitarbeiter, darunter auch Freiberufler, alle Arbeitsplätze konnten erhalten werden.

Der Online-Unterricht sei sehr gut angenommen worden, berichtet Ansgar Sailer. Die Schüler wurden über verschiedene Videokonferenz-Programme unterrichtet. Die Lehrer hatten in dieser Zeit um einiges mehr zu tun, denn es musste mehr als im normalen Unterricht vorbereitet werden.

Seit Mitte Juni läuft der Präsenzunterricht für einzelne Schüler fast zu 100 Prozent, aufgrund der Corona-Verordnungen musste man aber auf andere Örtlichkeiten ausweichen, da die Räume in der Musikschule eher klein sind und der Mindestabstand nicht immer gewährleistet werden könnte. Zudem ist für Musikschulen der Unterricht in Schulgebäuden laut der Corona-Verordnung nach wie vor nicht erlaubt, für viele Musikschulen ist es eine immense Herausforderung, statt der vertrauten Räume Ausweichmöglichkeiten zu finden.

Auch die Musikschule Südliche Bergstraße musste auf andere Örtlichkeiten ausweichen, unterrichtet wurde und wird teilweise nach wie vor unter Hygienemaßnahmen etwa in der Kastanienschule in St. Leon-Rot, in der Laurentiuskapelle in Walldorf oder im Baiertaler Bürgerhaus.

"Mit den Lockerungen haben wir den Unterricht teilweise auch wieder in unseren eigenen Räumen aufgenommen", erklärt Ansgar Sailer. Schwierig ist nach wie vor die Durchführung der Elementaren Musikerziehung für Kinder an Schulen oder in den Kindertagesstätten, Sailer hofft, dass nach den Sommerferien weitere Lockerungen kommen, sodass die Kleinen wieder spielend mit Musik lernen können. Eine weitere Herausforderung, vor der die Musikschule steht, ist der Verkauf des Geländes der Wieslocher Gerbersruhschule, denn die Musikschule hielt dort auch Unterrichtsstunden ab, durch den Verkauf fällt der Ort nun weg.

Nicht einfach für alle – besonders für die Schüler – ist zudem der Wegfall der Konzerte oder Vorspiele, denn sie waren besonders stolz, zeigen zu können, was sie im Laufe des Jahres gelernt haben. "Wir sind frohen Mutes, dass es nach den Sommerferien gut weitergeht und dass das kulturelle Leben durch Corona nicht verstummt", so Sailer.