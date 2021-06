Von Sophia Stoye

Walldorf/Heidelberg. Eine knappe halbe Stunde verging, bis Staatsanwalt Jakob Pichon die Anklageschrift vollständig vorgetragen hatte: Für insgesamt elf Taten, bei denen jeweils mit Dutzenden Kilogramm Marihuana, Haschisch oder anderen Drogen gehandelt wurde, sei der 35-jährige Angeklagte V. aus Nordrhein-Westfalen verantwortlich.

Laut Staatsanwaltschaft soll er sich mit dem gesondert Angeklagten T.T. und weiteren Unbekannten zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um vor allem von Spanien aus mit Betäubungsmitteln im Wert von mehreren Hunderttausend Euro zu handeln. Die Drogen soll die Bande dann an verschiedene Abnehmer nach Deutschland geliefert haben. Deshalb musste sich V. vergangenen Freitag vor dem Heidelberger Landgericht verantworten, da er gemeinsam mit T.T. im vergangenen Jahr auf der A6 am Autobahnkreuz Walldorf festgenommen wurde.

Staatsanwalt Pichon zufolge nahm der Angeklagte V. bei den Drogengeschäften vor allem die Rolle des Übermittlers und Organisators ein: Der 35-Jährige habe die einzelnen Taten geplant und koordiniert sowie Geld an andere übermittelt, die das wiederum spanischen Lieferanten im Tausch für Betäubungsmittel gaben. Vermutlich auf dem Weg nach Spanien wurde V. im Oktober vergangenen Jahres im Rahmen einer üblichen Verkehrskontrolle auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor der Ausfahrt zur A5 bei Walldorf angehalten.

Als die Beamten nach Sinn und Zweck der Fahrt fragten, hätten sowohl der 35-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, als auch der Fahrer T.T. keine richtige Antwort geben können. Bei einer Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten in V.’s Sporttasche schließlich rund 120.000 Euro. Daraufhin soll V. behauptet haben, das Geld gehöre T.T., 50.000 Euro kämen aus Spanien, den Rest habe T.T. von einem Freund bekommen. "T.T. aber meinte, das Geld stamme von einem Hauskauf", so ein Polizist vor Gericht. Allerdings fanden die Beamten auf zwei Geldscheinen Fingerabdrücke eines mutmaßlichen Drogenhändlers aus Sachsen.

Auf dem Handy des Angeklagten fanden die Beamten schließlich Bilder, die auf Drogengeschäfte hinwiesen. So waren dem zuständigen Kriminalpolizisten zufolge Fotos von handgeschriebenen Rechnungen mit sechsstelligen Beträgen sowie Bilder von Chatverläufen auf spanisch zu sehen, in denen Synonyme für Marihuana oder Haschisch erwähnt und Geldbeträge aufgeteilt wurden. Wer die Chatteilnehmer waren, blieb unklar. "Auffällig war auch, dass beide sehr hochwertig gekleidet waren", schilderte der Beamte weiter. Zudem seien immer wieder hohe Geldbeträge auf dem Konto des Angeklagten eingegangen, erklärte ein Kollege. Auch das Landeskriminalamt Thüringen sowie der Kriminaldauerdienst Bielefeld ermittelten gegen den 35-Jährigen.

Während V. zu den Vorwürfen schwieg, legte seine Verteidigerin Andrea Combé gleich zu Beginn Widerspruch gegen die Zulässigkeit sämtlicher Beweismittel ein. Zum Hintergrund: Ein Großteil der Anklage fußt auf Erkenntnissen aus Ermittlungen gegen das Chatunternehmen "Encrochat". Der französische Dienstleister wurde vergangenes Jahr von der niederländischen und französischen Polizei gehackt. "Encrochat" galt als "Whatsapp der Kriminellen" und wurde überwiegend für illegale Aktivitäten genutzt. Durch den Hacker-Angriff konnten europaweit zahlreiche Chats offengelegt und Verdächtige verhaftet werden. Im Fall von V. sind die Gesprächsverläufe von "Encrochat" in zehn der elf Taten das Hauptbeweismittel.

Allerdings habe es, so die Verteidigerin, bei der Datenübermittlung nach Deutschland erhebliche Fehler gegeben, weshalb die Beweise unzulässig seien und nicht verwendet werden dürften. Zum einen haben laut Combés Vorwurf die deutschen Behörden beim Datentransfer aus Frankreich rechtliche Richtlinien umgangen und sich die Daten somit illegal beschafft.

Neben der rechtlich fragwürdigen Sachlage kritisierte die Anwältin zum anderen die technische Vorgehensweise der Behörden. Keiner wisse beispielsweise, wie und ob die Daten ordnungsgemäß entschlüsselt worden seien. "In einem anderen Verfahren haben wir bereits massive Übersetzungsfehler gefunden", so die Anwältin. Keiner wisse, wer die Chatverläufe übersetzt habe. "Bei einer digitalen Beweisführung muss man verstehen, wie die Daten verschlüsselt und ausgewertet wurden, sonst kann man darauf kein Urteil stützen", so Combé.

Wie also mit den Beweismitteln von "Encrochat" umgehen? Vor dieser Frage stehen derzeit viele Gerichtskammern deutschlandweit. Die Große Strafkammer des Heidelberger Landgerichts entschloss sich, die Encrochat-Verläufe im Selbstleseverfahren einzuführen. Das heißt, sie werden in der Hauptverhandlung nicht laut vorgelesen, sondern die Berufsrichter und Schöffen lesen sie außerhalb der Hauptverhandlung. Den Widerspruch der Verteidigerin werde die Kammer zudem nochmals prüfen und beim nächsten Verhandlungstermin darüber entscheiden.