Wiesloch. (seb) "Ich finde es interessant", "ich habe eine ganz konkrete Frage", "ich würde Lars gern kennenlernen", "ich finde die Community cool", "ich bin mit meinen Freunden da" und natürlich: "Ich bin wegen der Pizza hier".

Seit sieben Jahren lädt der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci zum lockeren Austausch "Pizza und Politik" ein, Zielgruppe sind insbesondere junge Erwachsene. Er lässt sich gerne duzen, bietet Freigetränke und leckere Pizza an – die kann aber nicht der einzige Grund sein, warum sich jetzt am Montag gut 40 und zu Spitzenzeiten auch mal 70 Jugendliche mit ihm treffen. Einige waren SPD-Mitglieder, die meisten aber wollten schlicht etwas wissen und sich mit anderen jungen Leuten austauschen, dafür waren sie nicht nur aus Wiesloch, sondern auch Nachbarorten angereist. Die Altersspanne reichte von 15 bis über 40, diskutiert wurde über zwei Stunden lang, bis weit nach Einbruch der Dunkelheit.

Diesmal saß man im Rund vor dem Wahlkreisbüro am Marktplatz zusammen. Die erste Frage hatte sich aus einer Hausaufgabe ergeben: Warum 14 Bundesländer an evangelische und katholische Kirche immer noch "Staatsleistungen" von über 500 Millionen Euro jährlich für Enteignungen vor über 200 Jahren zahlen, und die Große Koalition nicht endlich mit einem Ablöseentgelt einen Schlussstrich gezogen habe. Allein die Hintergründe sorgten schon für Diskussionsstoff, Castellucci erläuterte, dass man den Kirchen Mittel dann geben wolle, wenn sie damit auf dem Finanzmarkt Erträge erwirtschaften könnten, das sei in der Niedrigzinsphase nicht möglich.

Mit Blick auf die aktuelle Regierungskoalition räumte Castellucci ein, dass nicht alles geklappt habe, an Zielen habe man mit der CDU "auch viel geopfert" – "aber ich bin angesichts der Pandemie froh, dass wir mitregieren konnten". Zu künftigen Koalitionen gefragt, betonte er: "Jetzt kämpft jeder für sich", nach der Wahl sehe man weiter.

Schnittmengen mit den Grünen sah er wohl und meinte: Wenn man etwas verändern wolle, gehe das nicht mit der Union. Weder über Linke noch FDP äußerte er sich enthusiastisch. Prinzipiell müsse man aber für alle demokratischen Parteien offen sein, so Castellucci, also nicht die "von Extremisten und Nazis durchsetzte" AFD.

Später wurde er zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Frauenrechten und "Frauenquote" befragt. Castellucci berichtete von guten Erfahrungen mit paritätisch besetzten Listen. Als eine junge Frau eine Quote kritisierte und erklärte, sie würde sich diskriminiert fühlen, wenn sie Chancen nicht dank Kompetenz, sondern nur wegen ihres Geschlechts erhielte, wollte Castellucci nicht widersprechen: Bei Chancengleichheit gebe es aber noch viel aufzuholen, daher müsse man sich auf absehbare Zeit mit Quoten oder anderen Regelungen behelfen.

Befragt wurde der Abgeordnete auch zur von ihm geforderten Bafög-Erhöhung – nicht nur für Studenten – , zu Mindestlohn und zu Wochenarbeitszeit, die er nicht "von oben" vorgeschrieben haben wollte: Es gelte, mehr individuelle Entscheidungen zu ermöglichen.

Bezüglich der Aufnahme von Geflüchteten kam Castellucci auf ein Konzept zu sprechen, das er mit erarbeitet habe, um sowohl Schutzbedürftige gezielt aufzunehmen als auch Fachkräften eine geregelte Einwanderung zu ermöglichen. Dabei müsse man auch ehrlich sagen, dass Menschen ohne Schutzstatus wieder zurückgeführt werden müssten.

Nach einem Austausch zu Bildung und gesellschaftlichem Aufstieg kam er auf den Sinn von "Pizza und Politik" zu sprechen: "Wenn ich euch treffe, kriege ich immer Energie." Er wolle sich nicht nur unter Politikern bewegen, sondern mit möglichst vielen verschiednen Bevölkerungsgruppen in Kontakt kommen – "damit Politik nicht vom andern Stern ist".

Das andere wichtige Ziel sei, "dass ihr etwas mitnehmt". Der Austausch mit Jugendlichen zeige ihm immer wieder: "Die Politik braucht eure Unterstützung." Daher lautete sein Appell, sich langfristig zu engagieren. Für Castellucci ist "Pizza und Politik" ein Erfolgsrezept als "niederschwelliges Angebot" zur Teilhabe. In diesem Jahr wurde das Projekt zum ersten Mal bundesweit veranstaltet, er könne sich gut vorstellen, daraus einen überparteilichen Verein zu machen.