Von Timo Teufert

Wiesloch-Baiertal. Dass Kandidaten für die Bundestagswahl an den Haustüren klingeln und sich den Wählerinnen und Wählern vorstellen, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn aber ein Minister vor der eigenen Tür steht, sorgt das für viele erstaunte Gesichter. So auch am Donnerstagabend in Baiertal, als CDU-Bundestagskandidat Moritz Oppelt von Innenminister Thomas Strobl im Haustürwahlkampf unterstützt wurde. Der Vorsitzende der CDU Baden-Württemberg hatte nach einem langen Tag – mit Stationen beim Kampfmittelbeseitigungsdienst, im Stuttgarter Ministerium und dem Deutschen Roten Kreuz in Bretten – sichtlich Freude an der Aktion: Er plauderte im lockeren Ton an den Haustüren und forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, wählen zu gehen.

Bevor das Grüppchen aus Politikern, Unterstützern und Sicherheitsbeamten zu seiner Tour durch die Schatthäuser Straße aufbrach, zeigten sich die Wahlkämpfer trotz der schlechten Umfragewerte der Union zuversichtlich: "Nach den vielen Gesprächen an den Haustüren bin ich wieder optimistisch, was den Wahlausgang angeht", sagte Oppelt. Und auch Strobl ist sich sicher: "Die Messe ist noch nicht gelesen."

An den Haustüren warb Strobl für seinen Duz-Freund Oppelt: "Ich kann Ihnen den Kandidaten Moritz Oppelt nur wärmstens ans Herz legen. Er ist nicht nur ein Guter, er ist auch ein Feiner." Um politische Themen ging es an den Haustüren und Fenstern aber eher nicht: Strobl streichelte den Hund des Hauses und plauderte mit den Bewohnerinnen und Bewohnern über das Essen, bei dem er gerade gestört hatte ("Aufgewärmte Reste schmecken doch am besten") oder über die Blumenpracht vor dem Fenster ("Wie machen Sie das, dass Ihre Blumen so schön blühen?").

Im Café Fleur berichtete Inhaberin Martina Brecht zusammen mit ihrem Mann Reinhard über die täglichen Diskussionen, die sie wegen der Corona-Verordnung und der 3-G-Regel – genesen, geimpft, getestet – immer wieder mit Kunden und Anrufern führen müsse. Strobl fand den Blumenladen mit angeschlossenem Café "einen Traum" und fühlte sich "wie im Urlaub". Im Gespräch erfuhr er von den Inhabern, dass freitagabends nun auch Wein ausgeschenkt werde. "Man kann ja in Baiertal nirgendwo mehr hin, weil fast alles zu gemacht hat", berichtete Familie Brecht. Da wolle man mit dem eigenen Angebot gegensteuern. "Das ist super hier", lobte der Innenminister.

Ein Anwohner wollte gar nicht mit den beiden Politikern reden, die vor seiner Haustür standen. Er habe schließlich schon gewählt. Auch da blieb Strobl souverän, bedankte sich, dass der Mann schon gewählt habe, entschuldigte sich für die Störung und wünschte einen schönen Abend.

Im anschließenden Gespräch mit der RNZ erinnerte sich Strobl an frühere Wahlkämpfe, als er selbst viele Klinken putzte. "Ich mache das sehr gerne, die meisten Menschen sind sehr freundlich und man führt nette Gespräche", so Strobl. Er habe deshalb sofort zugesagt, als Oppelt mit der Idee des gemeinsamen Haustürwahlkampfs auf ihn zugekommen sei. Dass einem jemand die Tür vor der Nase zuschlage, komme vor, aber sehr selten. Dass Menschen nicht mit dem Politiker sprechen wollten, müsse man hinnehmen: "Das gibt es im Straßenwahlkampf auch", verglich der Innenminister.

Nach seiner Tour durch die Schatthäuser Straße nahm Strobl an der Mitgliederversammlung der CDU Baiertal teil, bei der langjährige und verdiente Mitglieder geehrt wurden.