Wiesloch. (tt) Dieses Bild von Wiesloch im Abendrot steht stellvertretend für diesen Sommer: Gefühlt gibt die warme Jahreszeit derzeit immer nur kurze Gastspiele. Genauso war es auch am Samstagabend: Unser Mitarbeiter Alex Wolf machte das Bild vom kurzen Himmelsglühen nach einem heftigen Regenguss kurz nach dem Ende der Tagesschau. Doch das Himmelsspektakel war nur kurz zu sehen: Schon fünf Minuten nach der Aufnahme des Fotos war das Schauspiel schon wieder vorbei und der nächste Schauer zog über die Weinstadt.

Am gestrigen Sonntag ließ sich die Sonne schließlich gar nicht mehr blicken. Doch es gibt Anlass zur Hoffnung: Die Prognosen der Meteorologen sehen zur Wochenmitte eine Besserung der Wetterlage. Mit etwas Glück dürften sich ab Dienstag die Regenwolken nach und nach verziehen und die Sonne wieder über der Region zu sehen sein. Und vielleicht kann man dann wieder so herrliche Sonnenuntergänge beobachten wie am Samstag.