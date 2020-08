Von Georg Wipfler

Wiesloch. Diese Herbstversammlung der hiesigen Winzer war sicher eine der frühesten und auch die längste. Die Winzergenossenschaft Kraichgau hatte in das Kelterhaus in Wiesloch eingeladen, über 100 Winzer fanden sich ein. Viel Raum nahmen dabei die Bekanntgabe der Corona-Vorschriften ein sowie Nachfragen über die aktuelle Personalpolitik der "Winzer von Baden", deren Geschäftsführer Wolfgang Riesterer kürzlich entlassen wurde.

Nach der Begrüßung durch Vorstand Klaus Müller (Malsch) ging es zunächst um die Traubenlese 2020. Wie Müller ausführte, hat ein früh einsetzender Austrieb verbunden mit hohen Temperaturen die Trauben in diesem Jahr gut wachsen lassen. Die Maifröste konnten den Rebstöcken wenig anhaben, nur vereinzelt kam es zu leichten Frostschäden. Auch die Trockenschäden hielten sich Müller zufolge in Grenzen: Dort, wo es zu wenig Regen gab, haben die Winzer ihre Weinberge bewässert – vor allem in Anlagen mit jungen Reben war das nötig.

Somit konnte laut Müller Ende August "ein guter und gesunder Traubenbehang" festgestellt werden. "Daher haben wir in diesem Jahr auch schon so früh zur Herbstversammlung eingeladen, um zeitnah auf die Erfordernisse, die vom Reifestand der Trauben vorgegeben werden, reagieren zu können." Zur Entscheidungsgrundlage gehört, dass Beiratsvorsitzender Jürgen Matz (Rauenberg) die Mostgewichte der Trauben durchgemessen hat. "Die Messung ergab für die Jahreszeit gute Werte, so wie wir es erwartet hatten."

Bei der Weißburgunderselektion wurden ihm zufolge Öchsle-Werte von 75 und 78 Grad gemessen, beim Auxerrois Werte von 73, 75 und 78 Öchsle sowie bei der Grauburgunderselektion 78, 80 und 83 Öchsle. Die Spätburgunder bewegten sich zwischen 72 und 80 Öchsle und der Müller-Thurgau bei 70 und 75 Öchsle. "Hinterher hinken eigentlich nur die Trollinger mit um die 60 Öchsle sowie der Portugieser mit 60 und 62 Öchsle", erklärte Jürgen Matz. Damit werde es ein guter Herbst 2020. Ermutigt werde die Prognose auch dadurch, dass einzelne Winzer der Region schon letzte Woche Sektgrundweine mit guten Qualitäten gelesen haben und bei den "Winzern von Baden" Solaris mit 110 Grad Öchsle für neuen Wein gelesen wurde. Auch mit Blick auf die Menge sieht es in diesem Jahr gut aus: Die Winzergenossenschaft Kraichgau, in der die Winzer aus Rauenberg, Malsch, Rotenberg, Wiesloch, Dielheim und Mühlhausen organisiert sind (345 Mitglieder mit 245 Hektar), geht man davon aus, dass man auf gut 80 Liter pro Ar kommt. Bei den Selektionen wird es traditionell weniger sein, dafür ist dort die Qualität höher. Wie Klaus Müller weiter mitteilte, erwartet man einen reibungslosen Herbstablauf: "Wir haben zusammen mit den ,Winzern von Baden’ noch einmal rund 50.000 Euro in das Kelterhaus investiert, damit kann der Herbst ohne Störungen ablaufen", so Müller.

Über das eigentliche Procedere berichtete Geschäftsführer Carsten Wipfler (Rauenberg). Vor dem Hintergrund der Corona-Regeln, die auch im Kelterhaus und im Außenbereich gelten, wird vieles strenger als in den letzten Jahren gehandhabt. Die Leseanmeldungen müssen per Internet oder Formblatt erfolgen, Besucher dürfen das Kelterhaus nicht mehr betreten. "Ein Supergau wäre es für uns, wenn wegen einer Coronainfektion das Kelterhaus geschlossen werden müsste. Dann könnten wir den Herbst wahrscheinlich komplett vergessen." Daher der Appell an alle, "Mundschutz- und Abstandsregelungen einzuhalten", so Wipfler.

Begonnen wird mit der Hauptlese nächste Woche, am 3. September. Man entscheidet kurzfristig über die Rebsorten, die gelesen werden, um das Optimum zu erzielen, daher finden ab sofort immer sonntags und mittwochs Herbstversammlungen statt.

Walter Kloe, langjähriges Mitglied der Winzergenossenschaft Kraichgau, sprach vielen aus dem Herzen, als er nach der Personalpolitik der "Winzer von Baden" fragte. "Innerhalb von wenigen Jahren hat man sich von zwei Geschäftsführern getrennt. Letztendlich wird hier Geld ausgegeben, das die Winzer im Weinberg verdienen müssen." Dem entgegnete Rüdiger Hilswicht (Wiesloch), Vorstandsmitglied der "Winzer von Baden", dass die Trennung von Wolfgang Riesterer unabdingbar gewesen sei, über Details könne man aber nicht sprechen. Mit dieser Auskunft gaben sich die Winzer nur teilweise zufrieden, die Personalpolitik wird noch viel Gesprächsstoff über den Herbst liefern.