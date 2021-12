Auf dem Gelände der EnBW in Wiesloch stehen Kabeltrommeln und schweres Gerät für Arbeiten in weiten Teilen des Landes. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Fast drei Jahre ist es her. Damals, im Frühjahr 2019, tüftelten der Energieversorger EnBW und die Stadt Wiesloch an einer großen Lösung. Die Grenzen des EnBW-Areals mit Logistiksparte und verschiedenen Dienstleistungen in der Hauptstraße waren erreicht, das Unternehmen mit etwa einhundertjähriger Geschichte in der Weinstadt startete die Suche nach einem neuen Standort.

Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann spricht rückblickend von einer Gemeinschaft, die zwischen Stadt und dem Unternehmen gewachsen sei: "Alleine aus diesem Grund ist man sich das gegenseitig schuldig, dass der Standort Wiesloch gehalten werden kann." Einen Vorschlag der Verwaltung ein neues Gelände zu erschließen, blockierten Teile des Gemeinderats vor wenigen Monaten.

Das Unternehmen prüfte daher zwei bereits aussortierte Standorte erneut. Einer fiel Ende der vergangenen Wochen ein zweites Mal durch. Viele Alternativen bleiben nicht mehr. Wie es mit der EnBW in Wiesloch weitergeht, ist unklar. Die RNZ hat bei der Verwaltung nachgefragt und stellt den schwierigen Sachverhalt dar:

Vor mehr als zwei Jahren wurde bei einem Workshop die Idee geboren, städtische Betriebe und EnBW auf einem Gelände als Versorgungszentrum zusammenzulegen. "Man hat gedacht, dass so Synergieeffekte entstehen", erzählt Elkemann und zählt gemeinsame Wartungsmöglichkeiten von Fahrzeugen oder Räumlichkeiten, die genutzt werden können, auf. "Das wäre aus unserer Sicht nur an diesem Standort möglich gewesen", so der Stadtchef. Elkemann spricht dabei vom Areal "Sternweiler Ost" – zwischen Wiesloch und Frauenweiler in der Nähe der Landstraße 723. So sollte die neue Heimat von EnBW und städtischen Betrieben heißen. Und er fügt noch etwas an: "Der Gemeinderat hatte dies mitentwickelt."

Tatsächlich hatte das Wieslocher Stadtgremium an der Planung in Workshops mit Verwaltung und dem Unternehmen zusammengearbeitet. Daraus entstand auch die Idee, dass Bauhof, Stadtwerke und Gärtnerei ab 1. Januar 2022 als "städtische Betriebe" mit der Ex-Kämmererin Petra Hoß als neuer Leiterin organisatorisch zusammengeführt werden (die RNZ berichtete).

Doch dann, im September 2021, entschied sich der Rat mehrheitlich – mit zwölf Nein-Stimmen, acht Mal Ja und einer Stimmenthaltung – gegen den Verwaltungsvorschlag "Sternweiler Ost". Auch innerhalb der Fraktionen wurde teilweise unterschiedlich votiert. Begründet wurde der Schritt damals mit einem "Nein" zu mehr Versiegelung von Flächen. Mehrere Ratsmitglieder sprachen sich für die Suche nach alternativen Standorten oder einem Alleingang der EnBW ohne die Stadt aus. Die Abstimmung bedeutete nämlich auch das Aus für eine räumliche Zusammenlegung der Betriebe der Stadt mit der EnBW. Dies sei aus finanziellen Gründen zwar derzeit kein Thema, heißt es von Seiten der Verwaltung, perspektivisch aber eine Überlegung. Die Entscheidung gegen den Neubau der EnBW auf der vorgeschlagenen Fläche war eine, die zukunftsweisend für die Stadt sein könnte.

Elkemann hat teilweise Verständnis: "Das ist ein richtiges Anliegen, zu schauen, wo es bereits versiegelte Flächen gibt. Man kann den Gemeinderat verstehen, kritisch zu hinterfragen, ob man mit so einem Projekt auf die grüne Wiese muss." Wieso die Flächenversiegelung dem Rat zu Beginn der Überlegungen noch kein Dorn im Auge war, darüber kann der Oberbürgermeister nur mutmaßen: "Vielleicht hat man sich vor zweieinhalb Jahren noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht." Zwischenzeitlich kam das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 hinzu. Bewusst planen, das sei klar, so Elkemann, aber: "Das heißt nicht, dass nichts mehr geht. Sonst stagniert die Entwicklung der Stadt. Wir brauchen einen bewussten Umgang mit Flächen, aber keinen Stillstand."

Der Energiedienstleister prüfte und prüft nun erneut die Flächen, die eigentlich schon lange aus der Planung verschwunden waren. "Die EnBW hat die Situation angenommen", so Elkemann. Ein möglicher neuer Standort war das Gelände am südlichen Teil des Metropolparks am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Dieser gehört zu Teilen auch der Stadt Walldorf. "Bei einer ersten Prüfung erschien diese Fläche als weniger tauglich", erinnert sich Elkemann und verweist auf das schmale Gelände. Nun wurde analysiert, ob das Grundstück nach Süden und Osten erweitert werden könne.

Auch die EnBW bestätigte im Gespräch mit der RNZ vor wenigen Wochen, dass der Metropolpark eine Möglichkeit sei, je nachdem, ob dort auch die Lastwagen gut fahren könnten. Am Donnerstag erteilte das Unternehmen auf RNZ-Nachfrage dann aber eine Absage: "Leider ist der Standort für unsere Anforderungen nicht geeignet. Das heißt, wir sind weiterhin auf der Suche", so Michael Gutjahr, Leiter des Regionalzentrums Nordbaden, zu dem der EnBW-Standort Wiesloch zählt.

Bleibt nur noch der Digital Campus auf dem Gelände der Heidelberger Druckmaschinen. "Es spricht zwar auch nicht einhundert prozentig dagegen, aber allein aus dem Begriff Digital Campus kann man entnehmen, dass das nicht unbedingt ein Ort für Strommasten, Kabeltrommeln und dergleichen ist", sagt Elkemann. Der Bebauungsplan für das Areal sehe eine andere Form der Flächenaufteilung vor.

Einen Wegzug der EnBW will die Stadtverwaltung auf alle Fälle vermeiden. Elkemann spricht in Sachen Verbleib von einem "großen Anliegen", auch da das Unternehmen bei der Energiewende eine Rolle spiele. "Wenn wir Teil dieser Entwicklung sein wollen, müssen wir der EnBW eine Perspektive geben", so der OB. Das generiere Gewerbesteuereinnahmen, die dann auch in Klimaschutz-Projekte fließen können. Dazu hat die Stadtverwaltung Ideen für das EnBW-Gelände in der Hauptstraße. Dort könnten Wohnungen gebaut werden. "Das ist eine riesige, städtebauliche Chance", so Elkemann und verweist auf das Gelände des Autohauses Ford Wagner, das am 23. Dezember seinen letzten Öffnungstag hat, in der Nachbarschaft. "Da könnte etwas Gesamthaftes daraus entstehen."

Der Ball liegt nun auf dem Feld der EnBW. Die Zeit bei dem Unternehmen drängt. Fünf Jahre zwischen Planung und Bau waren vorgesehen. Mehr als zwei Jahre seien schon verloren, so der Energiedienstleister gegenüber der RNZ. Zumindest offiziell sucht die EnBW noch kein neues Domizil außerhalb Wieslochs.

Zudem steht das Ergebnis der erneuten Prüfung der Fläche auf dem Digital Campus aus. Alternative Standorte im Stadtgebiet sind aber derzeit auch keine in Sicht. Diese müssten ebenfalls zunächst erschlossen werden, dann droht dort aber auch eine Versiegelung von Flächen. "So wäre man wieder beim Vorschlag der Verwaltung", sagt Elkemann in Bezug auf "Sternweiler Ost". Dieses Gelände würde wohl bei einem negativen Prüfungsbescheid des Digital Campus wieder zum Thema im Rat werden.

Daher will die Stadt "Sternweiler Ost" noch nicht abschreiben. Dieses war und ist nach Ansicht der Verwaltung das beste Areal. Elkemann will dem Rat daher die Ansiedlung dort "ans Herz legen". Entscheidet sich dieser erneut dagegen, bliebe wohl nur noch eine Lösung. Elkemann: "Dann muss die EnBW prüfen, ob sie woanders hingeht."