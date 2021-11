Wiesloch. (RNZ) Am frühen Donnerstagmorgen fielen zeitweise bundesweit die Notrufnummern 110 und 112 aus. Die Bürgerinnen und Bürger wurden mittels der Warn-Apps "KatWarn" und "Nina" informiert. Wie die Stadt Wiesloch am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurden sämtliche Abteilungen der Gesamtfeuerwehr ab 5.30 Uhr alarmiert und die Feuerwehrhäuser besetzt. Außerdem hatte sich in der Wieslocher Wache ein Stab aus der Feuerwehrführung, Bürgermeister Ludwig Sauer und dem Ordnungsamt gebildet. Dort wurde auch beraten, wie mit der fehlenden Erreichbarkeit der Rettungsdienste verfahren wird. "Wenn die Nicht-Erreichbarkeit weiterhin bestanden hätte, hätte die Stadt Wiesloch über alle ihr zur Verfügung stehenden Medien diesen Ausfall natürlich ebenfalls kommuniziert", heißt es in der Mitteilung. Außerdem informierte die Stadt, wie die Feuerwehr bei einem solchen Ausfall erreichbar ist. Die Gerätehäuser würden im Notfall besetzt. Denn dann kann die Bevölkerung in einer Notsituation direkt bei den jeweiligen Feuerwehren anrufen, um diese zu alarmieren. Wiesloch: 06 22 2/9 29 50. Baiertal: 06 22 2/7 55 27. Schatthausen: 06 22 2/7 55 28. Frauenweiler: 06 22 2/4 70 6. Die Polizei ist in Wiesloch unter 06 22 2/5 70 90 erreichbar. Rathaus und Ortsverwaltungen sind bei größeren Katastrophen-Lagen auch besetzt.

"Den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gebührt ein großer Dank für die Einsatzbereitschaft", so Bürgermeister Ludwig Sauer: Er weist daraufhin hin, dass sich die Bürgerschaft selbst mit Notfallszenarien vertraut machen soll, um gewappnet zu sein, "die Warn-Apps sind hier eine gute Hilfe".

Auch die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden meldeten am Donnerstag über ihre Facebook-Kanäle, dass die jeweiligen Gerätehäuser besetzt sind, und wie die Einsatzkräfte im Notfall erreichbar sind. Demnach kann man die Wache in Rauenberg im Notfall unter der Nummer 06 22 2/6 62 18 5 erreichen. Das Feuerwehrhaus Walldorf kann über die 06 22 7/3 54 00 0 angerufen werden. Die Feuerwehr Mühlhausen ist über die 06 22 2/6 61 42 9 erreichbar. Die Feuerwehr in St. Leon-Rot, Ortsteil Rot, ist unter der Nummer 06 22 7/5 08 76 erreichbar.