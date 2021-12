Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. In der dunklen Jahreszeit kann eine funktionierende Fahrradbeleuchtung überlebenswichtig sein. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC veranstaltet deshalb regelmäßig im Herbst Beleuchtungs-Aktionswochen an Schulen.

Ziel ist es, den Schülern die Notwendigkeit einer verkehrsordnungsgerechten Beleuchtung zu vermitteln. Zuletzt nahmen die zehn Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 des Ottheinrich-Gymnasiums Wiesloch an der Aktion teil. Viele Kinder fahren hier mit dem Rad zur Schule. "Was für eure Eltern das Auto ist, ist für euch das Fahrrad", bemerkte Verkehrspädagoge Michael Fröhlich vom ADFC-Kreisverband Rhein-Neckar.

Was braucht es, um als Radfahrer im Dunkeln gesehen zu werden? Die Kinder wussten Bescheid: Lichter vorn und hinten, Reflektoren. Zehn sollen es insgesamt sein, betonte Fröhlich. Beim Kauf von Fahrradlampen sollte man auf die sogenannte K-Nummer achten, rät der Fachmann. Fehle das Prüfzeichen, gelte das Fahrrad als nicht verkehrssicher.

Bei einem Unfall komme die Versicherung dann nicht für den Schaden auf. Und der Einsatz eines Rettungswagens könne empfindlich teuer werden. Anstelle von Batterien bevorzugt er für Stecklichter Akkus, die wieder aufgeladen werden können. Generell empfiehlt Fröhlich jedoch ein fest verbautes Licht mit Dynamo, das kann nicht vergessen oder gestohlen werden.

Wie gut – oder besser gesagt schlecht – Radfahrer im Dunkeln aus der Perspektive von Autofahrern zu erkennen sind, konnten die Kinder mit Hilfe des "Dunkeltunnels" nachvollziehen. Unter einer Plane saßen zwei Puppen auf Fahrrädern neben einem Brett mit Leuchten. Über Sehschlitze konnten je zwei Schüler einen Blick ins Innere werfen.

In der Runde sprachen sie dann über das, was sie gesehen und vor allem nicht gesehen hatten. Demnach blendete der Scheinwerfer, die Räder waren nicht vorschriftsmäßig beleuchtet und besonders die Puppe mit der dunkelblauen Kleidung war kaum erkennbar. "Wer von euch ist nicht zu sehen?", fragte Fröhlich, ging die Kinder der Reihe nach durch und stellte fest: Die meisten trugen eher dunkle Sachen.

"Wenn du dich mit deiner Freundin zum Kinobesuch verabredest, was trägst du? Reflektor Weste?" Gekicher und die Antwort: "Nein, coole Klamotten!" Unabhängig von der Kleidung müssen Radfahrer und Fußgänger selbst darauf achten, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, und dürfen sich nicht auf die Autofahrer verlassen, machte Fröhlich klar und schilderte eine erdachte Szene.

"Stellt euch vor, der Dominik will die Heidelberger Straße in Wiesloch überqueren und denkt, das schaffe ich noch. Auf der Straße liegt nasses Laub, es gilt Tempo 50. Er rutscht aus. Wie lang brauche ich als Autofahrer, um zu bremsen?"

Eine Sekunde beträgt die Reaktionszeit, die er mit einem Spiel anschaulich machte. Er fasste einen Schraubenzieher an der Spitze und ließ den Griff in der offenen Faust des Jungen baumeln. In dem Moment, in dem er losließ, sollte der Schüler ihn greifen. Eine unmögliche Aufgabe. Der Schraubenzieher fiel auf den Boden. Die ersten 14 Meter fahre der PKW-Fahrer also ungebremst auf den gestürzten Dominik zu – vorausgesetzt, er habe aufgepasst. Und nach dem Bremsen brauche er noch mal zehn bis 15 Meter, um zum Stehen zu kommen. "Ich lese sehr gern über euch in der Rhein-Neckar-Zeitung, aber bitte nicht unter der Rubrik Polizeiberichte", betonte Fröhlich.

Schulsozialarbeiterin Petra Duffrin freute sich sehr über die Aktion, die sie an "ihre" Schule geholt hatte. Sie selbst fährt täglich mit dem Rad zur Schule und begegnet auf dem Weg vielen Schülern. Sie weiß, dass sich auch viele autofahrende Kollegen Gedanken machen.

29 Schulen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis beteiligten sich dieses Jahr an der Aktion. Michael Fröhlich, der frühmorgens mit dem ADFC-Lastenrad aus Heidelberg angereist war, um rechtzeitig den "Tunnel" aufzubauen, stellte ein Land-Stadt-Gefälle fest. In Mannheim gebe es mehr "Schrotträder" und auch die Schulform spiele eine Rolle. In Walldorf etwa sei der Anteil der Schüler, die mit dem Rad zur Schule fahren, am Gymnasium deutlich höher als an der Realschule.

Zwei Tage sind bei den Beleuchtungs-Aktionswochen des ADFC eher die Ausnahme. Sie wurden möglich, da der Freundeskreis des Gymnasiums und die Bürgerstiftung Wiesloch sich die Kosten geteilt hatten. Derweil unterzog ADFC-Mitarbeiter Mike Fedorchenko die Räder der Kinder einem Beleuchtungscheck. Alle bekamen eine Bescheinigung. Diese sollten sie unbedingt ihren Eltern geben, damit sie gegebenenfalls nachbessern können. "Und wenn sie dann sagen, da kümmere ich mich später drum, guckt ihr sie scharf an und zieht eine Augenbraue hoch", riet Fröhlich augenzwinkernd "Und wenn mit dem Rad alles in Ordnung ist, dürft ihr sie auch mal loben." Tatsächlich hatte der "Fahrrad-Checker" fast nichts zu beanstanden.