Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch / Karlsruhe. Helena Marinho hat sich kürzlich am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eingeschrieben und wird dort im Oktober ihr Studium der Elektrotechnik und Informationstechnik aufnehmen. Klingt nicht sehr spektakulär? Für die junge Portugiesin schon. "Sie hat gekämpft wie eine Löwin", sagt ihr "Patenvater" Jürgen Meyer der Rhein-Neckar-Zeitung bei einem Cafébesuch, und die 23-Jährige strahlt.

Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise erreichte die Jugendarbeitslosigkeit in der EU im Jahr 2012 ein historisches Hoch. Das Sonderprogramm "The job of my life" unterstützte junge Europäer bei der Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung und brachte sie mit Unternehmen in Deutschland zusammen. Mit der portugiesischen Partnerstadt Amarante und etlichen Unternehmen vor Ort beteiligte sich die Stadt Wiesloch an dem Pilotprojekt.

In Amarante wurden im Jahr 2014 hierfür 27 Abiturienten und Arbeitslose ausgewählt. Auch Marinho bestand die Prüfung und konnte sich auf drei der angebotenen Ausbildungsgänge bewerben. Eher zufällig geriet sie an die EnBW-Tochter Netze BW, Betriebsservice Kurpfalz, in Wiesloch. Elektrotechnik sei nichts für Mädchen, meinte der Prüfer zwar, doch da war die Frist für die Köche schon abgelaufen. EnBW hatte aber in Wiesloch nur einen Ausbildungsplatz im Angebot und neben Marinho bewarb sich noch ein ausgebildeter Elektrotechniker. Doch das Unternehmen war bei der Vorstellung so angetan von der jungen Frau, dass es eigens für sie einen weiteren Ausbildungsplatz einrichtete.

"Mathe und Physik liegen mir", sagt die zurückhaltend wirkende junge Frau beinahe entschuldigend. Die erste Hürde war die Sprache. Zunächst sprach ihr Ausbilder ("Er war wirklich nett") Englisch mit ihr, am Ende des ersten Lehrjahrs dann von einem Tag auf den anderen nur noch Deutsch.

Die Azubis wohnten in einem ehemaligen Hotel in der Schlossstraße in Wiesloch. Das war am Anfang gut, aber durch die verschiedenen Arbeitszeiten auch anstrengend, berichtet die Portugiesin und schickt hinterher: "Irgendjemand hat immer Krach gemacht." Also rief die Stadt Wiesloch ihre Bürger auf, sich als Paten zur Verfügung zu stellen - ein Appell, dem Jürgen Meyer gern gefolgt ist. "Meine Frau und ich sind seit 1972 häufig nach Portugal gereist. Wir kennen das Land in- und auswendig", erzählt er. "Der Kontakt zu Helenas Familie in Portugal ist eng, wir besuchen uns gegenseitig und feiern gemeinsam Feste. Ihr Vater ist für Portugal zuständig, ich für Deutschland", sagt der 73-Jährige.

Im Januar 2018 schloss Marinho die Ausbildung mit sehr guten Noten ab. Bis dahin lief alles nach Plan. Die junge Frau aber wollte sich für die Forschung weiterqualifizieren und am renommierten KIT studieren. Jetzt begannen die Schwierigkeiten, denn ihr Abitur war inzwischen nicht mehr viel wert. In Portugal gibt es nur eine schulische Ausbildung, keine duale wie in Deutschland. Da alles in die Hochschulen drängt, hatte die Regierung im Zuge der Änderung der Studienplatzbewirtschaftung die Gültigkeit ihres Schulabschlusses auf zwei Jahre begrenzt.

Bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beantragte Marinho die Anerkennung ihres Schulabschlusses als Einzelfallentscheidung, wollte jedoch auf das Ergebnis nicht warten. Nach einem vergeblichen Versuch, das Abitur in Portugal zu wiederholen, besuchte sie das einjährige technische Berufskolleg an der Hubert-Sternberg-Schule in Wiesloch. Im Januar 2019 erhielt sie die Nachricht der ZAB, mit ihrem Schulabschluss das Studium am Karlsruher Institut für Technologie aufnehmen zu können.

Sie bewarb sich am KIT und erhielt am 9. Juli die Zulassungsnachricht. Am selben Tag bekam sie ihr Abschlusszeugnis über die Fachhochschulreife mit sehr guten Ergebnissen. "Seit sie die Zulassung hat, hat sie einen Sprung zu mehr Selbstständigkeit und Gelassenheit gemacht", beobachtet Meyer. Zum Erfolg des befristeten Projekts - die meisten Teilnehmenden aus Portugal sind geblieben und haben einen Job gefunden - habe auch das Patenmodell beigetragen, ist er überzeugt.

Auch ihre Eltern sind erleichtert und stolz, erzählt sie. Inzwischen hat sie sich immatrikuliert, hat einen Platz im Studentenwohnheim und wird am 1. Oktober mit ihrem Traumstudium beginnen.