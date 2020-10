Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. Es wird kühler und damit für all jene ungemütlicher, die sich in Gaststätten in den zurückliegenden Wochen lieber in den Außenbereichen aufgehalten haben. Die RNZ hat bei zwei Gastronomen nachgefragt, wie sie sich auf die kommenden Wochen und Monate einstellen wollen.

"Wir haben vor, ein Zelt auf dem Marktplatz aufzustellen, dazu kommen vier Heizpilze, die wir mit umweltfreundlichen Pellets bestücken", berichtet Giacalone Filippo, der die "Trattoria Italia" auf dem Wieslocher Marktplatz betreibt. In den im Untergeschoß gelegenen Räumlichkeiten hat er in den zurückliegenden Wochen zudem Trennscheiben zwischen den Tischen angebracht, um so für die Gäste das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. "Wir werden im Freien nur Kleinigkeiten anbieten, aber mit Zelt und den Heizpilzen dennoch eine gemütliche Atmosphäre schaffen können", betont er. Nicht nur für ihn ist die Außenbewirtung eine zusätzliche Möglichkeit, das wegen der Hygieneauflagen reduzierte Platzangebot zumindest zu einem kleinen Teil ausgleichen zu können.

Eine grundsätzliche Genehmigung für das Aufstellen von Heizpilzen sei jedoch nicht vorgesehen, erklärt Nicole Heinisch vom Gewerbebüro der Stadt Wiesloch. "Wir haben dazu keine generelle Regelung, jedoch wäre es begrüßenswert, wenn keine mit Gas betrieben Heizelemente aufgestellt werden. Diese sind aufgrund des hohen CO2-Ausstosses nicht umweltverträglich", so Heinisch (siehe Hintergrund). Bei der Platzierung von Heizpilzen müsse darauf geachtet werden, genügend Abstand zu Gebäuden einzuhalten, um so eine mögliche Brandgefahr ausschließen zu können.

Peter Steinmann, der seit 35 Jahren Eigentümer der "Markstube" in der Walldorfer Hauptstraße ist, freut sich über die aus seiner Sicht "unbürokratische und schnelle Entscheidung" der Verwaltung, im Außenbereich gestalterisch tätig werden zu können. "Wir planen eine Überdachung mit Heizung, Einzelheiten werden wir in Gesprächen mit den zuständigen Stellen im Rathaus besprechen." Steinmann sieht in der Möglichkeit, eine Außenbewirtung zu betreiben, auch die Chance, sein Mitarbeiterteam halten zu können. "Könnten wir das jetzt nicht realisieren, hätte vielleicht der eine oder andere seinen Job verloren."

Für den Innenbereich überlegt er, Geräte mit speziellen Filtern anzuschaffen, die für einen Luftaustausch sorgen. "Da sind wie gerade in der Prüfungsphase", so Steinmann. Wichtig sei, die geltenden Regeln einzuhalten: "Wir müssen uns in der schwierigen Zeit an die Vorschriften halten, auch wenn das einige Wenige nicht immer einsehen wollen."

In anderen Betrieben sind die Gastronomen nicht immer für das Aufstellen von Heizpilzen. Eine kleine Lösung wird im "Il Castello" am Wieslocher Adenauerplatz angeboten. Dort hängen zwei elektrische Heizstrahler, die man als Übergangslösung für einen überschaubaren Bereich einschalten möchte.

Der Bundesverband der deutschen Gastronomen fordert die bundesweite Zulassung der teils verbotenen Heizpilze. Im Herbst und Winter sei es damit leichter, die Abstandsregeln im Freien einzuhalten. So könnten die von der Corona-Pandemie gebeutelten Gastronomen auch in der kühlen Jahreszeit genügend Gäste haben. Andererseits sind Heizpilze ökologisch umstritten. Heizstrahler, die mit Gas betrieben werden, müssten dieses Jahr überall erlaubt sein, "damit Gastwirte die hohen Verluste aus dem Frühjahr halbwegs ausgleichen können", argumentiert auch SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele. Außerdem: Dass mancherorts Heizpilze verboten seien und andernorts nicht, stelle keine einheitliche Behandlung der Gastronomen dar.

Denn während in gleich mehreren Städten in Baden-Württemberg die Nutzung von Heizpilzen untersagt ist, gab es im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz bisher kaum Bestrebungen in diese Richtung: In Koblenz etwa wurde 2011 ein entsprechender Antrag der Grünen abgewiesen – für ein Verbot habe die rechtliche Grundlage gefehlt.