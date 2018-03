Wiesloch/Walldorf. Der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe setzt jetzt im Zusammenhang mit dem Großprojekt "Ausbau Leimbach-Oberlauf" für zwei weitere Bauabschnitte wichtige Verfahrens- und Planungsschritte um. Dies teilte das Regierungspräsidium gestern mit.

Nachdem bereits im Jahr 2016 in Wiesloch der mittlere Teilabschnitt des Leimbachs ("Leimbach-Park") umgestaltet wurde, konnte im Januar 2018 für den an den Leimbach-Park angrenzenden Abschnitt von der ehemaligen Hubbrücke in Wiesloch bis zum Hochwasserrückhaltebecken Nußloch entlang der Bahnlinie der Antrag zur Planfeststellung beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als zuständige Wasserbehörde eingereicht werden. Für den Abschnitt des Leimbachs zwischen der Einmündung des Waldangelbachs und der Brücke "In den Weinäckern" ist dem Regierungspräsidium zufolge vorgesehen, den Antrag zur Planfeststellung bis Ende März 2018 einzureichen.

Wann die beiden Maßnahmen begonnen werden können, lässt sich dem Regierungspräsidium zufolge noch nicht sagen. Die beiden Genehmigungsverfahren werden voraussichtlich jeweils etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Danach folgen die konkrete Bauplanung und eine europaweite Ausschreibung. Für den Bauabschnitt von der Hubbrücke in Wiesloch bis zum Hochwasserrückhaltebecken Nußloch ist eine Investitionssumme von rund zehn Millionen Euro veranschlagt. Für den Bereich zwischen Angelbachmündung und der Brücke in den Weinäckern werden die Kosten vom RP auf rund 6,5 Millionen Euro beziffert.

Damit soll der Hochwasserschutz für die Städte Wiesloch und Walldorf und ihre Bürger wesentlich verbessert und ein 100-jährlicher Hochwasserschutz hergestellt werden. Auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen sollen am Leimbach entstehen und für Besucher werden Zugänge zum Bach geschaffen, um die Erlebbarkeit des Gewässers zu erhöhen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Projekte werden nun seit drei Jahren im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung von einem Projektbegleitkreis (PBK) unterstützt. Er hat die Einreichung der erarbeiteten Planunterlagen auch abschließend befürwortet. Ziel der Einrichtung des PBK war es, das Projekt gemeinsam mit den kommunalen Projektpartnern, den Städten Walldorf und Wiesloch, sowie mit Fachbehörden, Verbänden und betroffenen und interessierten Bürgern zu besprechen, Fragen zu beantworten und Anregungen aufzunehmen.

Die Teilnehmenden und das Regierungspräsidium als Vorhabenträger hätten in der letzten Sitzung Anfang Februar 2018 eine positive Bilanz gezogen, teilt das Regierungspräsidium mit. Von März 2015 bis Februar 2018 trafen sich die 16 Mitglieder aus Vertretern der Kommunen und Fachbehörden, Vereinen sowie Bürger zu insgesamt sechs Sitzungen und zwei Exkursionen. Hier wurden der Behörde zufolge interessante und komplexe Informationen über die Planung weitergegeben, konstruktiv diskutiert und auch die Planungsabschnitte vor Ort besichtigt. Es wurden mehrere Alternativen erarbeitet, geprüft und vorgestellt sowie Vorschläge zur Gestaltung eingebracht, die auch in die Planungen einfließen konnten.

Mit der Einreichung der Unterlagen bei der zuständigen Wasserbehörde des Landratsamtes beginnt nun das förmliche Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren. Begleitend dazu wird das Regierungspräsidium, auch in Abstimmung mit dem PBK, weiterhin über das Projekt informieren. Auf der Projekt-Homepage sind beispielsweise neben den Dokumentationen der Sitzungen des PBK auch "häufig gestellte Fragen" eingestellt, die einen schnellen Überblick über die umfangreiche Planung geben. (www.rp-karlsruhe.de / Beteiligungsportal / Umwelt / Hochwasserschutz- und Ökologieprojekte / Leimbach-Hardtbach-Projekte).

Das Projekt "Ausbau Leimbach-Oberlauf" auf der Gemarkung Wiesloch ist ein Teilprojekt der Hochwasserschutzkonzeption Leimbach-Hardtbach. Ziel der Konzeption ist es, den Hochwasserschutz am Leimbach zwischen den Ortslagen Wiesloch und Oftersheim erheblich zu verbessern und gleichbedeutend die Gewässerökologie am Leimbach im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie deutlich aufzuwerten.