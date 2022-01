Wiesloch. (RNZ) Die dritte und zunächst letzte Corona-Impfaktion des Teams um Kinderarzt Gerhard Veits findet am Sonntag, 6. Februar, von 9 bis 12 Uhr im Palatin statt. "Wir erwarten alleine fast 300 Kinder zur zweiten Impfung und bieten nochmals das volle Programm für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an", informiert Hauptorganisator Veits. Impfen lassen kann sich jeder, ein Termin ist nicht nötig. Dieses Mal gibt die Praxis keine Nummern vorab aus.

Impfwillige bringen zur Aktion bitte Versichertenkarte, Impfausweis und die vollständig ausgefüllte Einwilligungserklärung mit. Außerdem erinnern die Organisatoren daran, an praktische Kleidung zu denken.

"Es ist leider unübersehbar, dass bei einer Booster-Quote von erst 50 Prozent die Nachfrage gerade im Erwachsenenbereich deutlich nachlässt", so Veits in einer Mitteilung. Der Arzt vermutet, dass sich vor allem Ältere mit den Arztterminen schwertäten, nicht dran dächten oder nicht mobil seien. Deshalb bieten die Organisatoren zum nächsten Impftag im Palatin einen Fahrdienst an. Um mehr Menschen zu erreichen, will das Orgateam außerdem auch in anderen Sprachen über den nächsten Impftag informieren. Weitere Infos gibt es unter www.kinderaerzte-wiesloch.de.

Zusätzlich bietet Mario Strammiello monatlich Impftermine im Bürgerhaus in Altwiesloch an. Die nächsten Termine finden am Samstag, 29. Januar, und Samstag, 26. Februar, statt. Hier allerdings mit vorheriger Anmeldung auf der Internetseite der Stadt Wiesloch unter: https://www.wiesloch.de/pb/Home/Aktuelle+Nachrichten/impfen+in+altwiesloch.html.